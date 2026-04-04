Hải quan khu vực XVI: Thông quan nhanh, giảm chi phí, đồng hành cùng doanh nghiệp

Chiều 3/4/2026, Chi cục Hải quan khu vực XVI tổ chức Hội nghị giao ban quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các đơn vị trực thuộc.

Cán bộ Hải quan khu vực XVI hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục xuất nhập khẩu. Ảnh: CTV

Điểm nhấn nổi bật trong quý I/2026 là công tác tạo thuận lợi thương mại được triển khai đồng bộ, thực chất, lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Toàn Chi cục đã giải quyết thủ tục cho 192 doanh nghiệp với 4.744 tờ khai, bảo đảm nhanh chóng, đúng quy định, góp phần rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí phát sinh.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 194 triệu USD, trong đó xuất khẩu hơn 139,8 triệu USD, nhập khẩu trên 54 triệu USD. Trong bối cảnh kim ngạch giảm do tác động từ thị trường, việc duy trì dòng chảy hàng hóa ổn định cho thấy hiệu quả từ các giải pháp điều hành linh hoạt, sát thực tiễn.

Cùng với đó, hoạt động xuất nhập cảnh tiếp tục được duy trì thông suốt với 41.962 lượt hành khách và hơn 3.000 lượt phương tiện qua lại. Công tác giám sát, kiểm soát được thực hiện chặt chẽ nhưng không gây ách tắc, bảo đảm vừa tạo thuận lợi thương mại, vừa giữ vững an ninh, an toàn khu vực biên giới.

Đáng chú ý, Chi cục đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ quy trình nghiệp vụ. Việc số hóa, minh bạch hóa thủ tục không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý mà còn giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, giảm tiếp xúc trực tiếp, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Song song với tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, công tác thu ngân sách được triển khai quyết liệt. Trong quý I/2026, số thu đạt trên 194,9 tỷ đồng, với các khoản thu từ thuế xuất khẩu, nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng.

Mặc dù số thu giảm so với cùng kỳ do kim ngạch giảm 22,6% và sự dịch chuyển địa bàn mở tờ khai, kết quả này vẫn phản ánh nỗ lực chủ động, linh hoạt của đơn vị trong bối cảnh nhiều khó khăn.

Kết quả đạt được trong quý I/2026 cho thấy rõ định hướng đúng đắn của Hải quan khu vực XVI trong việc lấy doanh nghiệp làm trung tâm, qua đó góp phần thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu và phát triển kinh tế khu vực biên giới./.