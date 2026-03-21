Loạt dự án năng lượng tái tạo ở phía Tây Quảng Ngãi gặp vướng

Nhiều dự án năng lượng tái tạo ở phía Tây Quảng Ngãi đang gặp vướng mắc, chủ yếu về thủ tục pháp lý. Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các đơn vị rà soát, tháo gỡ.

Vướng thủ tục pháp lý

Các địa phương phía Tây tỉnh Quảng Ngãi sở hữu nhiều lợi thế lớn về phát triển năng lượng tái tạo nhờ địa hình đồi núi dốc, số giờ nắng cao, cường độ bức xạ nhiệt tốt và nhiều sông. Tuy nhiên, việc triển khai các dự án năng lượng tái tạo ở khu vực này gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là về thủ tục pháp lý.

Quảng Ngãi có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển năng lượng tái tạo.

Đơn cử, dự án Nhà máy điện gió Kon Plông được UBND tỉnh Kon Tum (cũ) chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 21/10/2021, với tổng vốn đầu tư hơn 3.500 tỷ đồng, công suất thiết kế 103,5 MW, được đấu nối vào lưới điện quốc gia, sản lượng điện ròng hơn 260 MWh điện/năm.

Tổng diện tích đất dự kiến sử dụng hơn 66 ha. Mục tiêu của dự án là sản xuất điện từ năng lượng gió, góp phần phát triển năng lượng tái tạo, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Tuy nhiên, hiện nay, dự án gặp một số khó khăn, vướng mắc về thủ tục pháp lý liên quan, nhất là việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen đến năm 2045, chồng lấn đất với một số dự án của các tổ chức kinh tế khác…

Một trường hợp khác là dự án Nhà máy điện mặt trời Ia Tơi DT có công suất thiết kế 140 MW, tổng diện tích sử dụng đất khoảng 210 ha, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Điều chỉnh Quy hoạch Điện VIII). Bộ Công thương cũng đã phê duyệt kế hoạch thực hiện, trong đó dự kiến đưa dự án vào vận hành năm 2026.

Tuy nhiên, do chưa được cập nhật vào Quy hoạch tỉnh, dự án chưa đủ cơ sở pháp lý để thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và các thủ tục chuyên ngành liên quan.

Theo Quy hoạch Điện VIII và điều chỉnh, khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi được phê duyệt tổng công suất nguồn điện 2.798,4 MW. Trong đó, thủy điện chiếm 1.192,4 MW, gồm 358 MW thủy điện lớn và 834,4 MW thủy điện nhỏ. Riêng giai đoạn 2025 - 2030 có 48 dự án thủy điện nhỏ với tổng công suất 445 MW. Điện mặt trời đạt 660 MW trong giai đoạn 2025 - 2030, gồm 550 MW từ 7 dự án đã được phê duyệt và 110 MW bổ sung; điện mặt trời mái nhà khoảng 57 MW. Điện gió có tổng công suất 834 MW, trong đó 628 MW giai đoạn 2025 - 2030 và 206 MW sau năm 2030. Ngoài ra, điện sinh khối đạt 55 MW, tập trung chủ yếu trong giai đoạn đến năm 2030.

Ngoài ra, có 2 dự án thủy điện đã được phê duyệt chủ trương đầu tư là Đăk Glei và Nước Trê. Tuy nhiên, theo quy định, các dự án phải tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư khi có từ 2 đơn vị quan tâm. Trong đó, dự án Nước Trê đã đủ điều kiện phê duyệt hồ sơ mời thầu, còn Đăk Glei chưa hoàn tất thủ tục về danh mục thu hồi đất, nên chưa thể triển khai.

Đối với các dự án thuộc Quy hoạch Điện VIII nhưng chưa phê duyệt chủ trương đầu tư, hiện còn 20 dự án đang hoàn thiện thủ tục. Trong số này, 13 dự án thủy điện và 1 dự án điện gió đã nộp hồ sơ nhưng chưa đủ điều kiện xem xét do vướng đấu nối lưới điện, ảnh hưởng rừng tự nhiên hoặc chưa phù hợp quy hoạch. Các cơ quan chức năng đã yêu cầu nhà đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Rà soát quy hoạch, hoàn thiện thủ tục pháp lý, minh bạch trong lựa chọn nhà đầu tư

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền nhấn mạnh, tỉnh luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ, đúng quy định.

Do đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục pháp lý, công khai minh bạch trong lựa chọn nhà đầu tư; tổ chức rà soát tổng thể các quy hoạch có liên quan, nhất là quy hoạch đô thị, nông nghiệp, lâm nghiệp, giao thông, thủy lợi và các công trình gắn với quốc phòng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công thương xác định rõ tổng công suất được cấp, khả năng đấu nối, báo cáo định kỳ hàng tháng về những nhiệm vụ được giao. Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu, đề xuất phương án liên quan đến quy hoạch đất đai, làm cơ sở để tỉnh sớm hoàn thiện chủ trương đầu tư.

Sở Xây dựng chủ trì xử lý các nội dung liên quan đến quy hoạch, kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc. Các sở, ngành chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về những vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý, đặc biệt là trong công tác quy hoạch và xây dựng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các nhà đầu tư, cần tổ chức triển khai bài bản, thành lập ban quản lý dự án chuyên trách; tính toán kỹ lưỡng hiệu quả đầu tư, tiến độ và các yếu tố liên quan, bảo đảm dự án được thực hiện khả thi, bền vững.

Đối với dự án Nhà máy điện gió Kon Plông, ông Trần Phước Hiền yêu cầu nhà đầu tư phối hợp cùng các sở, ngành và địa phương liên quan tập trung hoàn thành các nội dung còn tồn đọng, nhất là việc điều chỉnh quy hoạch, giải quyết chồng lấn đất đai và hoàn thiện hồ sơ pháp lý./.