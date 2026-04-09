Đầu tư

Giải ngân vốn đầu tư công quý I thấp, Chủ tịch Quảng Ngãi chỉ đạo tháo gỡ các điểm nghẽn

Thanh Chung

16:15 | 09/04/2026
(TBTCO) - Hết quý I/2026, tỉnh Quảng Ngãi chỉ mới giải ngân vốn đầu tư công đạt 7,2%. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang chỉ đạo các đơn vị tháo gỡ các vướng mắc, đẩy mạnh tiến độ giải ngân.
Vì sao giải ngân thấp?

Theo báo cáo của Sở Tài chính Quảng Ngãi, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh Quảng Ngãi được Thủ tướng Chính phủ giao hơn 7.300 tỷ đồng (bao gồm vốn ngân sách địa phương và vốn ngân sách Trung ương). Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 do địa phương giao hơn 7.368 tỷ đồng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi họp đánh giá tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến hết quý I/2026, và kiểm điểm kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 vào ngày 9/4.

Ngay từ đầu năm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND chỉ đạo tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong quản lý, tổ chức thực hiện dự án, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư; quyết tâm hoàn thành, đưa vào sử dụng các dự án kéo dài tiến độ qua nhiều năm; đồng thời, yêu cầu tập trung giải ngân sớm, hiệu quả các nguồn vốn ngay từ đầu năm… Tỉnh cũng đã thành lập hai Tổ công tác để đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời theo từng khu vực, chủ đầu tư.

Tính đến hết quý I/2026, tổng số vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh Quảng Ngãi đã giải ngân hơn 523 tỷ đồng, đạt 7,2% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và 7,4% kế hoạch địa phương giao.

Theo Sở Tài chính, trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, vướng mắc chủ yếu làm ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân là do trong quý I, các dự án đang trong giai đoạn triển khai thực hiện thủ tục đầu tư nên chưa phát sinh nhiều khối lượng. Một số trường hợp bố trí vốn thực hiện nâng cấp, sửa chữa các trường học, để không làm ảnh hưởng đến tình hình dạy và học của trường nên thời gian thi công phải thực hiện vào thời gian nghỉ hè của học sinh.

Công tác giải phóng mặt bằng vẫn là điểm nghẽn lớn ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Bên cạnh đó, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn là một trong những khó khăn chính. Hiện nay, các địa phương đang triển khai thực hiện các thủ tục để xác định giá đất cụ thể, dự kiến thời gian hoàn thành công tác này mất ít nhất từ 1 đến 2 tháng, do đó, đến tháng 5/2026 mới có thể tiếp tục phê duyệt các phương án có bồi thường về đất.

Tình hình giá vật tư, nhiên liệu, máy móc, thiết bị và nhân công phục vụ hoạt động xây dựng hiện nay trên cả nước nói chung và trên địa bàn đang lên cao, thay đổi biến động so với thời điểm lập, phê duyệt dự án nên một số địa phương phải thực hiện rà soát, điều chỉnh.

Xử lý trách nhiệm nếu không hoàn thành nhiệm vụ

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang cho rằng, tỷ lệ giải ngân toàn tỉnh đạt khoảng 7,2%, thấp hơn mức bình quân cả nước, đặc biệt, còn nhiều chủ đầu tư chưa thực hiện giải ngân, cho thấy tình hình rất đáng lo ngại.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị cần xác định thúc đẩy đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu, đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ. Cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xác định rõ trách nhiệm cá nhân trong việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công phải được đưa vào đánh giá theo chỉ số KPI, thực hiện đánh giá định kỳ theo từng quý, làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và nhận xét cán bộ.

Các sở, ban, ngành, địa phương và chủ đầu tư cần chủ động, tích cực phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng trong xử lý vướng mắc, nhất là trong công tác lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng; không né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan chức năng theo dõi sát tình hình, kịp thời đánh giá, phân loại, tham mưu xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng thời, cần thường xuyên theo dõi, bám sát diễn biến thị trường vật liệu xây dựng, nhất là các loại vật liệu chủ yếu phục vụ dự án đầu tư công; chủ động làm việc với các nhà thầu thi công, nhà thầu cung ứng vật tư để có giải pháp thi công phù hợp trong điều kiện biến động mạnh của giá xăng, dầu, bảo đảm triển khai các dự án đúng tiến độ và kế hoạch giải ngân vốn được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu các Tổ công tác đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; phấn đấu hoàn thành tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công trong quý II và của cả năm.

Thanh Chung
Đề xuất cơ chế đặc thù cho Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất

Giải ngân đầu tư công quý I/2026: Nhiều lực cản cần tháo gỡ

Gỡ “điểm nghẽn” thể chế, thúc tiến độ phân bổ và giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia

Hoàn thiện dự thảo Chương trình hành động triển khai Kết luận Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV

Chứng khoán Kỹ thương lên kế hoạch mua lại trước hạn 2 lô trái phiếu tổng giá trị 1.000 tỷ đồng

Công bố Quyết định về đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước

Thống nhất trình Quốc hội điều chỉnh thuế xăng dầu và nhiên liệu bay

Thuế tỉnh Cao Bằng thu nội địa 3 tháng đạt gần 40% dự toán

Đại hội đồng cổ đông Bảo hiểm MIC: Hướng tới top 3 thị phần, doanh thu nền tảng số tăng 128% quý I/2026

Quảng Ninh kích hoạt tăng trưởng từ vốn đầu tư công

Năm 2026, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục xác định đầu tư công là một trong những động lực quan trọng để thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế. Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu gặp nhiều biến động, giá xăng dầu và vật liệu xây dựng tăng mạnh, việc giải ngân nhanh chóng các nguồn vốn đầu tư công không chỉ là yêu cầu tiến độ, mà còn là bài toán về việc điều hành hiệu quả nguồn lực của tỉnh.
Infographics: Quý I/2026, giải ngân vốn đầu tư công đạt 110.288,1 tỷ đồng

(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, tính từ đầu năm đến ngày 31/3/2026, tổng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước đã giải ngân đạt 110.288,1 tỷ đồng, tương đương 11% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, 7 bộ, cơ quan và 16 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước.
AI mở dư địa tăng trưởng mới cho Việt Nam

(TBTCO) - Trong bối cảnh cú sốc năng lượng và bất ổn toàn cầu kéo chậm tăng trưởng khu vực Đông Á - Thái Bình Dương, Việt Nam vẫn được Ngân hàng Thế giới đánh giá là điểm sáng với dư địa tăng trưởng và thu hút đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao và AI.
Kinh tế miền Trung: Chênh lệch tăng trưởng

(TBTCO) - Biểu đồ tăng trưởng kinh tế các địa phương khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung đang có những chênh lệch rõ rệt. Trong quý I/2026, có địa phương đạt tỷ lệ tăng trưởng GRDP 12,42%, nhưng cũng có địa phương chỉ đạt trên 7%.
Hà Nội tăng tốc 2 dự án “chống ngập - hồi sinh” sông Tô Lịch, kịp đích trước mùa mưa

(TBTCO) - Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án khẩn cấp, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu tập trung nguồn lực triển khai đồng bộ hai dự án chống ngập và bổ cập nước cho sông Tô Lịch, nhằm cải thiện môi trường, giảm thiểu úng ngập và từng bước hồi sinh dòng sông nội đô.
Huế hợp tác với Tập đoàn Thái Bình Dương trên nhiều lĩnh vực

(TBTCO) - UBND thành phố Huế và Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc) vừa hoàn tất ký kết hợp tác về thu hút đầu tư, phát triển đô thị và xây dựng hạ tầng đô thị.
Công nghiệp bán dẫn: Gắn kết chặt chẽ nghiên cứu - ứng dụng - thị trường

(TBTCO) - Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn vừa được ban hành tại Quyết định số 32/QĐ-BCĐPTCNBD đặt mục tiêu tạo chuyển biến thực chất, thúc đẩy phát triển công nghiệp bán dẫn theo hướng gắn kết chặt chẽ nghiên cứu - ứng dụng - thị trường.
Đưa Việt Nam vào nhóm 30 quốc gia dẫn đầu về đổi mới sáng tạo

Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo đặt mục tiêu đến năm 2030, tối thiểu hình thành 5 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được định giá từ 1 tỷ USD trở lên; đến năm 2045, Việt Nam thuộc nhóm 30 quốc gia dẫn đầu toàn cầu về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo.
Quý I/2026, doanh nghiệp thành lập mới ở Hải Phòng tăng cao

Sản xuất và thương mại khởi sắc, ngành Công thương vững vàng trước biến động toàn cầu

Kế hoạch 2026 - 2030: Xác định tăng trưởng “hai con số” là nhiệm vụ chính trị trọng tâm

Ứng dụng AI "chìa khóa" để du lịch Việt Nam bứt tốc và phát triển bền vững

Giải ngân vốn đầu tư công quý I thấp, Chủ tịch Quảng Ngãi chỉ đạo tháo gỡ các điểm nghẽn

Chủ động về năng lượng để ứng phó với biến động địa - chính trị

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Thống nhất tư duy, hành động để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Hà Tĩnh dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế trong quý I

Ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2026 - 2031

Giá vàng hôm nay ngày 7/4: Quay đầu giảm trên diện rộng

Tỷ giá USD hôm nay (7/4): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, USD tự do giảm mạnh lùi sát mốc 27.000 đồng

Ngày 8/4: Giá cà phê bật tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (8/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD suy yếu sau thông tin Mỹ - Iran đàm phán ngừng bắn

Bộ Tài chính Việt Nam và Manulife đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm

Infographics: Tóm tắt tiểu sử tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn

Giá vàng hôm nay ngày 9/4: Giá vàng trong nước tăng đến 2,7 triệu đồng/lượng

