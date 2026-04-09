Hà Tĩnh dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế trong quý I

Khởi đầu ấn tượng

Theo số liệu từ cơ quan thống kê, trong 3 tháng đầu năm 2026, tăng trưởng kinh tế của Hà Tĩnh đạt 12,42%, cao hơn đáng kể so với mức 6,12% của cùng kỳ năm 2025 và đứng đầu các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Động lực tăng trưởng đến từ cả ba lĩnh vực kinh tế, trong đó nổi bật là lĩnh vực công nghiệp và xây dựng với mức tăng 20,67%, đóng góp tới 8,65 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung. Lĩnh vực dịch vụ tăng 7,26%, đóng góp 2,72 điểm phần trăm; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,81%, đóng góp 0,29 điểm phần trăm. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 7,33%, đóng góp 0,76 điểm phần trăm.

Với những chỉ số trên cho thấy, công nghiệp tiếp tục là trụ cột quan trọng nhất của nền kinh tế Hà Tĩnh khi tăng trưởng tới 22,59%, đóng góp 7,73 điểm phần trăm. Nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực như thép, điện, bia, ô tô, pin (pack pin, cell pin), sợi… ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, góp phần quan trọng vào kết quả chung.

Các dự án công nghiệp trọng điểm được tập trung đẩy nhanh tiến độ. Đáng chú ý, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II đã đưa tổ máy số 1 vận hành thương mại trở lại sau thời gian tạm dừng. Không những vậy, từ ngày 7/4, Tổ máy số 2 của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II đã chính thức được đưa vào vận hành thương mại, hứa hẹn tiếp tục bổ sung nguồn lực cho tăng trưởng cho tỉnh Hà Tĩnh.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II có tổng vốn đầu tư 2,2 tỷ USD với 2 tổ máy có tổng công suất hơn 1.300 MW, được thực hiện theo hình thức BOT, do Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II làm chủ đầu tư. Đây là dự án FDI trọng điểm tại KKT Vũng Áng đồng thời là một trong những công trình trọng điểm về năng lượng cấp quốc gia.

Không chỉ năng lượng, lĩnh vực sản xuất công nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là sản xuất ô tô điện và pin đang tạo ra bước nhảy vọt. Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh sản xuất 16.671 xe trong quý I. Cùng với sự phát triển của ngành sản xuất ô tô điện kéo theo tăng trưởng mạnh mẽ của ngành sản xuất pin. Trong quý I, sản lượng pack pin đạt 22.570 pack (gấp hơn 4 lần so cùng kỳ 2025), sản lượng cell pin đạt khoảng 3,6 triệu cell (gấp hơn 2 lần so cùng kỳ 2025).

Ở lĩnh vực thương mại, dịch vụ, hoạt động tiêu dùng và du lịch duy trì đà phục hồi ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 3 tháng đạt gần 15.000 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Hoạt động xuất khẩu ghi nhận tín hiệu tích cực khi kim ngạch đạt gần 420 triệu USD, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm trước, đứng thứ 3 khu vực Bắc Trung Bộ.

Trong quý I/2026, thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 6.000 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2025. Công tác thu hút đầu tư tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực cả về số lượng và quy mô. Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 12 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 94.318 tỷ đồng, cùng 2 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn hơn 411 triệu USD.

Theo Thống kê tỉnh Hà Tĩnh, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh quý I/2026 đạt khoảng 13.749 tỷ đồng, tăng 10,34% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nguồn vốn ngoài Nhà nước tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn với hơn 8.550 tỷ đồng, chủ yếu đến từ các dự án quy mô lớn như Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng, nhà máy sản xuất xe máy điện... Điều này cho thấy sức hút đầu tư của Hà Tĩnh ngày càng mạnh mẽ.

Đánh giá về dư địa tăng trưởng trong quý II và các quý tiếp theo, ông Nguyễn Trung Thành – quyền Trưởng Thống kê tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Tiếp nối đà tăng trưởng tích cực của quý I, trong điều kiện sản xuất duy trì ổn định, kinh tế Hà Tĩnh được dự báo còn nhiều dư địa tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước, tập trung vào ngành sản xuất ô tô điện, sản xuất pin, điện… Đặc biệt, dự kiến tổ máy số 2 Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 sẽ đi vào vận hành và nhà máy sản xuất xe máy điện cũng sẽ đi vào sản xuất trong quý II, tạo thêm động lực tăng trưởng mới.

Với mức tăng trưởng kinh tế đạt 12,42% trong quý I/2026, Hà Tĩnh đang cho thấy sự bứt phá mạnh mẽ ngay từ đầu năm. Kết quả này không chỉ phản ánh hiệu quả trong điều hành kinh tế - xã hội mà còn tạo nền tảng, động lực quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu GRDP đạt từ 10% trở lên trong năm 2026.

Chủ động vượt khó, duy trì tăng trưởng bền vững

Với kết quả trên, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - Phan Thiên Định ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Song, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh sắp tới còn nhiều khó khăn và thách thức, do đó đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nâng cao chất lượng tham mưu cho UBND tỉnh. Đồng thời, tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh – Phan Thiên Định đề nghị các thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành tăng cường trách nhiệm trong công tác tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách, các chương trình, kế hoạch phát triển phù hợp với thực tiễn. Thực hiện hiệu quả các nghị quyết quan trọng của Trung ương; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai các dự án đầu tư; tăng tốc, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Một trong những trọng tâm được UBND tỉnh Hà Tĩnh quan tâm và chỉ đạo xuyên suốt đó là đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Với mục tiêu đặt ra là hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân năm 2026, do đó UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu xây dựng, không để xảy ra tình trạng đình trệ, kéo dài tiến độ các công trình, dự án. Đồng thời linh hoạt điều chuyển vốn từ các dự án chậm tiến độ sang những dự án có khả năng triển khai hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị tập trung đẩy mạnh xúc tiến và thu hút đầu tư, nhất là các dự án tư nhân và vốn FDI quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, có tính lan tỏa và tạo động lực tăng trưởng mới. Đồng thời, tăng cường hợp tác công - tư trong xây dựng và phát triển các công trình hạ tầng trọng điểm, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Tập trung xử lý tháo gỡ hiệu quả các dự án tồn đọng vướng mắc theo thẩm quyền cho doanh nghiệp và người dân…

Với nền tảng vững chắc từ quý I, Hà Tĩnh đang có nhiều cơ hội bứt phá trong năm 2026. Nếu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, phát huy hiệu quả các giải pháp điều hành và kịp thời tháo gỡ khó khăn, địa phương không chỉ hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số mà còn khẳng định vai trò là điểm sáng phát triển kinh tế của khu vực Bắc Trung Bộ.