Xuất nhập khẩu đạt 249,50 tỷ USD, tăng 23%

Số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan cho thấy, trong kỳ 2 tháng 3/2026 (từ 16/3 đến 31/3), tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 52,13 tỷ USD, tăng 26,4%, tương ứng tăng 10,9 tỷ USD so với nửa đầu tháng. Diễn biến này phản ánh hoạt động thương mại đã tăng tốc rõ rệt, bám sát nhịp phục hồi của sản xuất trong nước.

Xuất nhập khẩu tăng hơn 23%, cán cân thương mại vẫn thâm hụt hơn 3,6 tỷ USD. Nguồn: CHQ

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ đã chuyển sang trạng thái thâm hụt 56,5 triệu USD, thay vì duy trì thặng dư như giai đoạn trước. Điều này cho thấy nhập khẩu đang gia tăng nhanh hơn xuất khẩu trong ngắn hạn.

Lũy kế 3 tháng/2026, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đạt 249,50 tỷ USD, tăng 23%, tương ứng tăng 46,6 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, cán cân thương mại đã đảo chiều từ mức thặng dư 3,57 tỷ USD cùng kỳ năm trước sang thâm hụt 3,64 tỷ USD, phản ánh áp lực gia tăng từ phía nhập khẩu.

Ghi nhận của Cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu khởi sắc nhờ nhóm hàng chủ lực.

Cụ thể, trong kỳ 2 tháng 3, xuất khẩu đạt 26,04 tỷ USD, tăng 28% so với kỳ trước. Động lực tăng trưởng đến từ nhiều nhóm hàng công nghiệp chế biến, chế tạo.

Biểu đồ: Trị giá xuất khẩu của các nhóm hàng lớn nhất kỳ 1 tháng 3 năm 2026 và kỳ 2 tháng 3năm 2026. Nguồn: CHQ

Nổi bật là nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 1,82 tỷ USD, tương ứng 32,5%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng gần 1 tỷ USD, tương ứng 42,4%. Các ngành thâm dụng lao động như dệt may, giày dép, gỗ và sản phẩm gỗ cũng ghi nhận mức tăng hai chữ số, cho thấy đơn hàng xuất khẩu đang phục hồi tích cực.

Tính chung 3 tháng/2026, tổng trị giá xuất khẩu đạt 122,93 tỷ USD, tăng 19,1% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt với kim ngạch 98,21 tỷ USD, tăng 33,6%, chiếm tới 79,9% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Nhập khẩu tăng mạnh, phục vụ chu kỳ sản xuất mới

Ở chiều nhập khẩu, trong kỳ 2 tháng 3, trị giá đạt 26,09 tỷ USD, tăng 25% so với nửa đầu tháng, gần tương đương mức tăng của xuất khẩu nhưng quy mô nhỉnh hơn, khiến cán cân thương mại nghiêng về nhập siêu.

Đáng chú ý, các nhóm hàng tăng mạnh chủ yếu là nguyên liệu và máy móc phục vụ sản xuất. Cụ thể, máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 46,1%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 10,1%; xăng dầu tăng 88,2%; vải tăng 84,5%…

Diễn biến này cho thấy doanh nghiệp đang gia tăng nhập khẩu đầu vào để đáp ứng nhu cầu sản xuất, xuất khẩu trong các tháng tới, phản ánh kỳ vọng phục hồi đơn hàng.

Lũy kế 3 tháng/2026, nhập khẩu đạt 126,57 tỷ USD, tăng 27%, cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng của xuất khẩu. Đây là nguyên nhân chính khiến cán cân thương mại chuyển sang thâm hụt.

Khu vực FDI tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn với trị giá nhập khẩu đạt 91,37 tỷ USD, tăng 45,3%, tương đương 72,2% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Trong 3 tháng/2026, tổng trị giá xuất nhập khẩu của khối FDI đạt 189,58 tỷ USD, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, khối doanh nghiệp trong nước chỉ đạt 59,92 tỷ USD, giảm 9,9%.