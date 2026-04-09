Thuế - Hải quan

Xuất nhập khẩu tăng hơn 23%, cán cân thương mại vẫn thâm hụt hơn 3,6 tỷ USD

Song Linh

17:50 | 09/04/2026
(TBTCO) - Theo số liệu sơ bộ mới nhất được Cục Hải quan công bố, 3 tháng/2026, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đạt 249,50 tỷ USD, tăng 23%, tương ứng tăng 46,6 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, cán cân thương mại thâm hụt 3,64 tỷ USD, phản ánh áp lực gia tăng từ phía nhập khẩu.
Xuất nhập khẩu đạt 249,50 tỷ USD, tăng 23%

Số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan cho thấy, trong kỳ 2 tháng 3/2026 (từ 16/3 đến 31/3), tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 52,13 tỷ USD, tăng 26,4%, tương ứng tăng 10,9 tỷ USD so với nửa đầu tháng. Diễn biến này phản ánh hoạt động thương mại đã tăng tốc rõ rệt, bám sát nhịp phục hồi của sản xuất trong nước.

Xuất nhập khẩu tăng hơn 23%, cán cân thương mại vẫn thâm hụt hơn 3,6 tỷ USD. Nguồn: CHQ

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ đã chuyển sang trạng thái thâm hụt 56,5 triệu USD, thay vì duy trì thặng dư như giai đoạn trước. Điều này cho thấy nhập khẩu đang gia tăng nhanh hơn xuất khẩu trong ngắn hạn.

Lũy kế 3 tháng/2026, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đạt 249,50 tỷ USD, tăng 23%, tương ứng tăng 46,6 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, cán cân thương mại đã đảo chiều từ mức thặng dư 3,57 tỷ USD cùng kỳ năm trước sang thâm hụt 3,64 tỷ USD, phản ánh áp lực gia tăng từ phía nhập khẩu.

Ghi nhận của Cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu khởi sắc nhờ nhóm hàng chủ lực.

Cụ thể, trong kỳ 2 tháng 3, xuất khẩu đạt 26,04 tỷ USD, tăng 28% so với kỳ trước. Động lực tăng trưởng đến từ nhiều nhóm hàng công nghiệp chế biến, chế tạo.

Biểu đồ: Trị giá xuất khẩu của các nhóm hàng lớn nhất kỳ 1 tháng 3 năm 2026 và kỳ 2 tháng 3năm 2026. Nguồn: CHQ

Nổi bật là nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 1,82 tỷ USD, tương ứng 32,5%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng gần 1 tỷ USD, tương ứng 42,4%. Các ngành thâm dụng lao động như dệt may, giày dép, gỗ và sản phẩm gỗ cũng ghi nhận mức tăng hai chữ số, cho thấy đơn hàng xuất khẩu đang phục hồi tích cực.

Tính chung 3 tháng/2026, tổng trị giá xuất khẩu đạt 122,93 tỷ USD, tăng 19,1% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt với kim ngạch 98,21 tỷ USD, tăng 33,6%, chiếm tới 79,9% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Nhập khẩu tăng mạnh, phục vụ chu kỳ sản xuất mới

Ở chiều nhập khẩu, trong kỳ 2 tháng 3, trị giá đạt 26,09 tỷ USD, tăng 25% so với nửa đầu tháng, gần tương đương mức tăng của xuất khẩu nhưng quy mô nhỉnh hơn, khiến cán cân thương mại nghiêng về nhập siêu.

Đáng chú ý, các nhóm hàng tăng mạnh chủ yếu là nguyên liệu và máy móc phục vụ sản xuất. Cụ thể, máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 46,1%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 10,1%; xăng dầu tăng 88,2%; vải tăng 84,5%…

Diễn biến này cho thấy doanh nghiệp đang gia tăng nhập khẩu đầu vào để đáp ứng nhu cầu sản xuất, xuất khẩu trong các tháng tới, phản ánh kỳ vọng phục hồi đơn hàng.

Lũy kế 3 tháng/2026, nhập khẩu đạt 126,57 tỷ USD, tăng 27%, cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng của xuất khẩu. Đây là nguyên nhân chính khiến cán cân thương mại chuyển sang thâm hụt.

Khu vực FDI tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn với trị giá nhập khẩu đạt 91,37 tỷ USD, tăng 45,3%, tương đương 72,2% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Trong 3 tháng/2026, tổng trị giá xuất nhập khẩu của khối FDI đạt 189,58 tỷ USD, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, khối doanh nghiệp trong nước chỉ đạt 59,92 tỷ USD, giảm 9,9%.

Ở góc độ tích cực, xu hướng gia tăng nhập khẩu nguyên liệu, máy móc cho thấy doanh nghiệp đang chuẩn bị cho chu kỳ sản xuất mới. Nếu đà phục hồi xuất khẩu tiếp tục được duy trì, cán cân thương mại có thể được cải thiện trong các quý tới, góp phần củng cố nền tảng tăng trưởng của nền kinh tế trong năm 2026.
Doanh nghiệp hưởng lợi lớn từ đợt cải cách thủ tục hải quan mới của Bộ Tài chính

Hải quan Cửa khẩu Hoành Mô thu ngân sách hơn 34 tỷ đồng trong quý I/2026

Cao Bằng: Hải quan chủ động triển khai cửa khẩu số, rút ngắn thời gian thông quan

(TBTCO) - Theo lãnh đạo Thuế tỉnh Cao Bằng, kết quả thu nội địa 3 tháng đầu năm 2026 đạt 670,796 tỷ đồng, đạt 39,9% dự toán pháp lệnh, đạt 39,2% dự toán HĐND tỉnh, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2025.
(TBTCO) - Theo Cục Hải quan, quý I/2026, toàn ngành Hải quan thu ngân sách nhà nước đạt 117.105 tỷ đồng, bằng 26% dự toán, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025.
Cục Thuế cho biết, qua công tác quản lý của cơ quan thuế và thông tin từ các cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan thuế nhận thấy vẫn còn tình trạng một số doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thực hiện hành vi gian lận thuế thông qua việc sử dụng song song 2 hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên cho cùng một đơn vị kinh doanh trong một kỳ kế toán năm. Hành vi vi phạm này bị xử lý ra sao theo quy định của pháp luật?
(TBTCO) - Gần 250 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu, hơn 117.000 tỷ đồng thu ngân sách chỉ trong quý I/2026, là những con số nổi bật cho thấy nỗ lực của ngành Hải quan trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động. Kết quả này đến từ việc đồng bộ cải cách, hoàn thiện thể chế và kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp.
(TBTCO) - Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Theo đó, Bộ Tài chính đã công bố Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi. Dự thảo gồm 7 chương, 70 điều, tập trung làm rõ các nội dung quan trọng nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật thuế, đồng thời cụ thể hóa nhiều chính sách hỗ trợ người dân, giảm gánh nặng tuân thủ và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
(TBTCO) - Theo đánh giá của lãnh đạo Thuế tỉnh Phú Thọ, mặc dù chịu tác động mạnh bởi xung đột địa chính trị tại Trung Đông, song cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức. Nhờ đó, số nộp ngân sách nhà nước trong quý I/2026 đạt hơn 18.315 tỷ đồng, bằng 37,1% dự toán pháp lệnh, tăng 34,7% so với cùng kỳ năm trước.
(TBTCO) - Ngày 8/4/2026, Cục Hải quan cho biết, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện, xử lý một vụ việc nghiêm trọng liên quan đến vận chuyển trái phép vũ khí và chất ma túy.
(TBTCO) - Ông Bùi Khánh Toàn - Trưởng Thuế TP. Đà Nẵng cho biết, số thu ngân sách do đơn vị thực hiện quý I/2026 được 18.598 tỷ đồng, đạt 31,5% dự toán, tăng 37,6% so với cùng kỳ năm 2025.
