Đầu tư chứng khoán - khi lợi thế không còn nằm ở tiếp cận thông tin sớm

Thanh Thủy

Thanh Thủy

17:49 | 09/04/2026
(TBTCO) - Khi thị trường chứng khoán thay đổi ngày càng nhanh hơn, lợi thế cạnh tranh không còn nằm ở việc ai có thông tin sớm hơn, mà ở việc ai có tư duy hệ thống hơn, kỷ luật hơn và sẵn sàng học hỏi liên tục hơn.
Bối cảnh mới đòi hỏi tư duy mới

Vỏn vẹn chưa đầy 6 tiếng đồng hồ, từ thời điểm FTSE Russell công bố kết quả rà soát giữa kỳ vào rạng sáng ngày 8/4/2026, các báo cáo phân tích, ý kiến nhận định của các chuyên gia trên các tờ báo, hay những chia sẻ trực tiếp trên trang mạng xã hội đã được một số công ty chứng khoán phát hành ngay trong buổi sáng cùng ngày.

Thông tin ngày càng dễ tiếp cận, lan truyền nhanh và gần như đồng thời tới mọi chủ thể tham gia. Nhà đầu tư cá nhân hiện có thể tiếp cận một lượng dữ liệu khổng lồ chỉ trong thời gian rất ngắn. Khi thông tin trở nên phổ cập và xuất hiện với khối lượng rất lớn, câu hỏi quan trọng không còn là ai tiếp cận sớm hơn, mà là ai hiểu đúng bản chất và sử dụng thông tin hiệu quả hơn.

Chia sẻ tại hội nghị “Tư duy mới trong đầu tư chứng khoán” do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán (SRTC) và CTCP Chứng khoán SSI (SSI) tổ chức mới đây, ông Hà Duy Tùng - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng, thị trường chứng khoán đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế, vừa là kênh huy động vốn cho doanh nghiệp, vừa là cơ hội đầu tư cho người dân.

Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội, thị trường chứng khoán cũng tiềm ẩn không ít rủi ro, nhất là đối với những nhà đầu tư trẻ mới tham gia, còn thiếu kinh nghiệm và kiến thức nền tảng.

Đầu tư chứng khoán - khi lợi thế không còn nằm ở tiếp cận thông tin sớm
Ông Hà Duy Tùng - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát biểu tại Hội nghị “Tư duy mới trong đầu tư chứng khoán”

Theo ông, thực tế cho thấy không ít nhà đầu tư cá nhân vẫn bị chi phối bởi tâm lý đám đông, thiếu hiểu biết về pháp luật và nguyên tắc vận hành thị trường. Điều này có thể dẫn đến những quyết định sai lầm và hệ quả tài chính đáng tiếc. Vì vậy, việc trang bị kiến thức nền tảng, kỹ năng phân tích và quản trị rủi ro là yêu cầu cấp thiết.

Cùng quan điểm, Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán SSI Nguyễn Đức Thông cho rằng việc hình thành tư duy đầu tư đúng ngay từ đầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là với thế hệ nhà đầu tư trẻ. Một thói quen sai như giao dịch theo cảm xúc, thiếu quản trị rủi ro nếu lặp lại trong thời gian dài sẽ rất khó thay đổi. Ngược lại, một nền tảng tư duy đúng sẽ giúp nhà đầu tư phát triển bền vững trong suốt hành trình dài hạn.

Sân chơi rộng hơn, cơ hội lớn hơn, nhưng yêu cầu cũng cao hơn. Trong một môi trường như vậy, nhà đầu tư cá nhân không thể tiếp tục dựa vào cảm xúc hay những thông tin chưa được kiểm chứng lan truyền trên các nền tảng xã hội.

Ông Nguyễn Đức Thông - Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán SSI

Vị CEO của SSI cũng nhấn mạnh thêm rằng thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, khác không chỉ về quy mô mà còn về bản chất. Một bước ngoặt quan trọng phía trước là việc thị trường chứng khoán Việt Nam tiến gần tới việc được FTSE Russell. Một yếu tố nữa mà vị CEO của SSI chỉ ra cần nhìn nhận rất nghiêm túc, đó là trí tuệ nhân tạo - AI. Lợi thế vượt trội trong việc xử lý và phân tích dữ liệu của các tổ chức lớn đang thu hẹp nhanh chóng. Nhà đầu tư cá nhân có thể tiếp cận các công cụ phân tích mạnh với chi phí thấp.

Khi ai cũng có công cụ mạnh hơn, lợi thế sẽ không còn nằm ở công cụ nữa, mà nằm ở tư duy: ai hiểu bản chất hơn, ai chọn lọc thông tin tốt hơn, và ai ra quyết định kỷ luật hơn. Thị trường thay đổi, công nghệ thay đổi, hành vi dòng tiền thay đổi. Khi đó, nhà đầu tư nào ngừng học sẽ bị bỏ lại phía sau. Do vậy, theo ông Thông, cạnh tranh không còn nằm ở việc ai có thông tin sớm hơn, mà ở việc ai có tư duy hệ thống hơn, kỷ luật hơn và sẵn sàng học hỏi liên tục hơn.

Thông tin - vừa là bạn, vừa là thù

Nếu ở giai đoạn trước, thiếu thông tin là rào cản lớn, vấn đề hiện nay lại nằm ở sự dư thừa thông tin và khả năng sàng lọc của nhà đầu tư. Ông Hồ Hữu Tuấn Hiếu - chuyên gia chiến lược đầu tư tại Trung tâm Phân tích và Tư vấn đầu tư Công ty cổ phần Chứng khoán SSI cho rằng thông tin hiện nay vừa là bạn, vừa là thù đối với tất cả mọi người.

Thực tế, theo ông Hiếu, luồng thông tin tiếp cận bây giờ nhiều hơn trước đây rất nhiều, nhưng đổi lại, không riêng lĩnh vực chứng khoán, thông tin kém chất lượng, thông tin sai nó thông thường nhiều hơn đúng.

"Nếu chúng ta không có một cách sàng lọc thông tin mà chỉ tiếp nhận một cách cơ học, xác suất sai sẽ nhiều hơn xác suất đúng. Khi đó, việc sử dụng thông tin thay vì là phép cộng có thể sẽ trở thành một phép trừ, làm giảm đi xác suất đầu tư đúng của chúng ta" - ông Hiếu nhấn mạnh.

Ông Trịnh Văn Điển - Phó Giám đốc, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán SRTC cũng cho rằng thông tin giống như “máu” trong cơ thể. Đây là yếu tố không thể thiếu cho mọi quyết định nhưng không phải nguồn thông tin nào cũng đáng tin cậy. Việc dựa vào thông tin công khai giúp nhà đầu tư tránh được rủi ro.

Quan trọng hơn, nhà đầu tư cần thực hiện phân tích và kiểm định lại sau khi tiếp nhận các thông tin. Bốn nhóm tiêu chí chính được sử dụng phổ biến trong phân tích cơ bản được ông Điển chỉ ra, bao gồm khả năng sinh lời, định giá, tăng trưởng và mức độ an toàn tài chính.

Đầu tư chứng khoán - khi lợi thế không còn nằm ở tiếp cận thông tin sớm
Ông Trịnh Văn Điển - Phó Giám đốc, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán SRTC

Đồng thời, dù phân tích và định giá tốt, cổ phiếu tốt vẫn có thể gây lỗ nếu mua không đúng thời điểm. Chia sẻ về công cụ phân tích kỹ thuật, theo ông Đỗ Văn Vang - Trưởng phòng Khảo thí, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán, đây là phương pháp dựa trên dữ liệu thực tế về giá và khối lượng để dự đoán xu hướng và lựa chọn thời điểm mua bán tốt nhất.

Ông cũng lưu ý phân tích kỹ thuật chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được đặt trong một hệ thống nguyên tắc rõ ràng. Bên cạnh đó, còn là việc kết hợp phân tích kỹ thuật với các phương pháp khá hay kết hợp đánh giá chỉ số VN-Index…

Quan trọng hơn, mọi quyết định giao dịch cần được đặt trong khuôn khổ kỷ luật. Nhà đầu tư đều cần thiết lập các nguyên tắc rõ ràng như điểm dừng lỗ và chốt lời. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng trong các thị trường có biến động cao hoặc sử dụng đòn bẩy.

Nhà đầu tư cá nhân nếu không có sự chuẩn bị và bộ lọc kỹ lưỡng sẽ rất khó để "sinh tồn" trong biển thông tin hiện nay. Việc ghi chép nhật ký giao dịch để đối chiếu sẽ giúp nhà đầu tư tăng cường rèn luyện kỷ luật.

Hội nghị “Tư duy mới trong đầu tư chứng khoán” được thiết kế theo hướng đi từ nền tảng đến thực tiễn, bao gồm các nội dung giúp nhà đầu tư hiểu rõ bản chất hoạt động đầu tư, các cách tiếp cận và chiến lược đầu tư phổ biến, những sai lầm thường gặp cùng các lưu ý trước khi ra quyết định.

Chương trình do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán (SRTC) và CTCP Chứng khoán SSI (SSI) tổ chức, hướng đến cung cấp những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về chứng khoán và trang bị kỹ năng phân tích, quản trị rủi ro và nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật cho các nhà đầu tư trẻ. Đồng thời, cũng là nơi chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, cảnh báo những rủi ro thường gặp trong quá trình đầu tư.
Thanh Thủy
Chứng khoán ngày 9/4: Thị trường “hạ nhiệt”, VN-Index giảm sau nhịp tăng mạnh

Chứng khoán ngày 9/4: Thị trường "hạ nhiệt", VN-Index giảm sau nhịp tăng mạnh

FTSE xác nhận lộ trình nâng hạng: Một xu hướng lớn đang dần hình thành

FTSE xác nhận lộ trình nâng hạng: Một xu hướng lớn đang dần hình thành

VN-Index có thể hướng tới vùng 1.787 - 1.841 điểm trong tháng 4

VN-Index có thể hướng tới vùng 1.787 - 1.841 điểm trong tháng 4

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia bổ sung thông tin tuyển dụng viên chức năm 2026

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia bổ sung thông tin tuyển dụng viên chức năm 2026

Chứng khoán phái sinh ngày 9/4: Chênh lệch dương tiếp tục duy trì, đặt cược vào xu hướng tăng

Chứng khoán phái sinh ngày 9/4: Chênh lệch dương tiếp tục duy trì, đặt cược vào xu hướng tăng

Ngành Tài chính đề xuất nhiều chính sách tài khóa giữ mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Ngành Tài chính đề xuất nhiều chính sách tài khóa giữ mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Nguồn cung xăng dầu ổn định, Bộ Công thương sẵn kịch bản ứng phó biến động giá

Nguồn cung xăng dầu ổn định, Bộ Công thương sẵn kịch bản ứng phó biến động giá

Quy mô thị trường trái phiếu đạt hơn 3,8 triệu tỷ đồng quý I/2026

Quy mô thị trường trái phiếu đạt hơn 3,8 triệu tỷ đồng quý I/2026

Ngân hàng đẩy lãi suất cạnh tranh hút vốn, Ngân hàng Nhà nước sẽ theo dõi sát

Ngân hàng đẩy lãi suất cạnh tranh hút vốn, Ngân hàng Nhà nước sẽ theo dõi sát

Đọc thêm

Đại hội đồng cổ đông ACB: Lãnh đạo ACB lý giải chiến lược "ngược dòng", đặt mục tiêu lãi vượt 22.000 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông ACB: Lãnh đạo ACB lý giải chiến lược "ngược dòng", đặt mục tiêu lãi vượt 22.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Thông tin tại ĐHĐCĐ, Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy cho biết, ngân hàng đã lựa chọn hướng đi chiến lược có phần "ngược dòng", đó là chủ động chấp nhận "hy sinh" một phần lợi nhuận ngắn hạn, đây là sự tái phân bổ có chủ đích nhằm phát triển hài hòa. Năm 2026, ACB đặt mục tiêu lãi trước thuế cao kỷ lục 22.338 tỷ đồng; thành lập ACB Insurance và tiếp tục theo định hướng trở thành "Tập đoàn tài chính hiệu quả".
Chứng khoán Kỹ thương lên kế hoạch mua lại trước hạn 2 lô trái phiếu tổng giá trị 1.000 tỷ đồng

Chứng khoán Kỹ thương lên kế hoạch mua lại trước hạn 2 lô trái phiếu tổng giá trị 1.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Chứng khoán Kỹ thương lên kế hoạch mua lại trước hạn hai lô trái phiếu mã TCX12504 và TCX12505 đang lưu hành, với thời gian thực hiện trong tháng 4/2026.
Đại hội đồng cổ đông Bảo hiểm MIC: Hướng tới top 3 thị phần, doanh thu nền tảng số tăng 128% quý I/2026

Đại hội đồng cổ đông Bảo hiểm MIC: Hướng tới top 3 thị phần, doanh thu nền tảng số tăng 128% quý I/2026

(TBTCO) - Năm 2026, MIC đặt mục tiêu doanh thu bảo hiểm tăng 30%, hướng tới top 3 thị phần bảo hiểm phi nhân thọ. Thông tin từ ĐHĐCĐ Bảo hiểm MIC cho thấy, doanh thu phí bảo hiểm gốc quý I/2026 tăng 14%; doanh thu nền tảng số tăng 128%, dù MIC vừa chấm dứt hoạt động 23 công ty thành viên. Đồng thời, MIC đang tìm kiếm cổ đông chiến lược nhằm tăng cường năng lực tài chính và hỗ trợ tăng trưởng dài hạn.
Hoàn thiện cả cung và cầu để thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển

Hoàn thiện cả cung và cầu để thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển

(TBTCO) - Thực tế phát triển của thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu hoàn thiện đồng bộ, từ khả năng định giá rủi ro, minh bạch thông tin của nhà đầu tư đến việc thiết kế cấu trúc huy động phù hợp của doanh nghiệp phát hành.
Nhựa Bình Minh đặt kế hoạch doanh thu hơn 6.000 tỷ đồng năm 2026

Nhựa Bình Minh đặt kế hoạch doanh thu hơn 6.000 tỷ đồng năm 2026

(TBTCO) - Nhựa Bình Minh đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 6.053 tỷ đồng, tăng gần 8% so với năm 2025; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.278 tỷ đồng.
Nâng hạng chỉ là điểm khởi đầu, giữ chân dòng vốn là bài toán dài hạn

Nâng hạng chỉ là điểm khởi đầu, giữ chân dòng vốn là bài toán dài hạn

(TBTCO) - Việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm mới nổi thứ cấp từ tháng 9/2026 được đánh giá sẽ tái cấu trúc dòng vốn và gia tăng phân hóa cổ phiếu, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về nền tảng vĩ mô, chất lượng doanh nghiệp và môi trường thị trường để duy trì dòng vốn dài hạn.
Từ thị trường cận biên tới điểm đến của dòng vốn quốc tế

Từ thị trường cận biên tới điểm đến của dòng vốn quốc tế

(TBTCO) - Theo ông Vũ Duy Khánh - Giám đốc Trung tâm Phân tích, Công ty Chứng khoán Smart Invest (AAS), việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán được kỳ vọng tạo nền tảng thay đổi cấu trúc và cách vận hành dòng vốn ngoại, với xu hướng gia tăng vai trò của các nhà đầu tư tổ chức dài hạn.
Thanh khoản thị trường trái phiếu chính phủ cải thiện trong tháng 3

Thanh khoản thị trường trái phiếu chính phủ cải thiện trong tháng 3

(TBTCO) - Thanh khoản thị trường trái phiếu chính phủ trong tháng 3 ghi nhận sự cải thiện, với giá trị giao dịch bình quân tăng 14,91% so với tháng trước.
“Mở khóa” nguồn lực phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất

“Mở khóa” nguồn lực phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất

Phụ tải điện tăng sớm, hệ thống vẫn trong kiểm soát

Phụ tải điện tăng sớm, hệ thống vẫn trong kiểm soát

“Nâng chất” cho tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số và chuyển đổi xanh

“Nâng chất” cho tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số và chuyển đổi xanh

Gia Lai phát triển du lịch xanh gắn với bảo tồn di sản

Gia Lai phát triển du lịch xanh gắn với bảo tồn di sản

Tiếp tục xuất hiện lệnh giao dịch lớn của khối ngoại tại cổ phiếu Vinpearl

Tiếp tục xuất hiện lệnh giao dịch lớn của khối ngoại tại cổ phiếu Vinpearl

Giảm trừ chi phí y tế, giáo dục - khoản hỗ trợ thiết thực cho người dân

Giảm trừ chi phí y tế, giáo dục - khoản hỗ trợ thiết thực cho người dân

Tăng trưởng cao: Chỉ có một “khẩu quyết” là tổ chức thực hiện

Tăng trưởng cao: Chỉ có một “khẩu quyết” là tổ chức thực hiện

Gia Lai thành lập 3 khu công nghệ tập trung do doanh nghiệp đầu tư

Gia Lai thành lập 3 khu công nghệ tập trung do doanh nghiệp đầu tư

Ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2026 - 2031

Giá vàng hôm nay ngày 7/4: Quay đầu giảm trên diện rộng

Giá vàng hôm nay ngày 7/4: Quay đầu giảm trên diện rộng

Ngày 8/4: Giá cà phê bật tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 8/4: Giá cà phê bật tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (7/4): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, USD tự do giảm mạnh lùi sát mốc 27.000 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (7/4): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, USD tự do giảm mạnh lùi sát mốc 27.000 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (8/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD suy yếu sau thông tin Mỹ - Iran đàm phán ngừng bắn

Tỷ giá USD hôm nay (8/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD suy yếu sau thông tin Mỹ - Iran đàm phán ngừng bắn

Bộ Tài chính Việt Nam và Manulife đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm

Bộ Tài chính Việt Nam và Manulife đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm

Infographics: Tóm tắt tiểu sử tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn

Infographics: Tóm tắt tiểu sử tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn

Giá vàng hôm nay ngày 9/4: Giá vàng trong nước tăng đến 2,7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 9/4: Giá vàng trong nước tăng đến 2,7 triệu đồng/lượng

