Chủ đầu tư dự án Empire City nợ thuế gần 7.000 tỷ đồng, CEO đối diện nguy cơ cấm xuất cảnh

Kỳ Phương

17:45 | 09/04/2026
(TBTCO) - Cơ quan Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, nếu Công ty Thành phố Đế Vương (chủ dự án Empire City) không hoàn thành nghĩa vụ thuế trong vòng 30 ngày thì Tổng giám đốc công ty này là ông Võ Sỹ Nhân sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh.
Phối cảnh dự án Empire City. Ảnh tư liệu

Theo thông báo số 7211/TB-TPHCM của Thuế TP. Hồ Chí Minh được ký ngày 3/4/2026 thì tính đến hết ngày 26/3/2026, Công ty TNHH Liên Doanh Thành Phố Đế Vương vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với ngân sách Nhà nước.

Cụ thể, tổng số tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp của doanh nghiệp này là 6.972,9 tỷ đồng. Toàn bộ khoản nợ này thuộc loại thuế "Đất được nhà nước giao" Trong đó, số tiền nợ đã quá hạn trên 90 ngày chiếm hơn 1.648 tỷ đồng.

Trước tình trạng nợ đọng kéo dài, Thuế TP. Hồ Chí Minh dự kiến sẽ thực hiện biện pháp cưỡng chế mạnh tay. Sau 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo (3/4/2026), nếu Công ty TNHH Liên Doanh Thành Phố Đế Vương vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, cơ quan quản lý thuế sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Người sẽ bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh là ông Võ Sỹ Nhân, sinh năm 1975, nơi cư trú hiện nay số 5 đường Trần Bạch Đằng, khu phố 36, phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh. Ông Võ Sỹ Nhân là người đại diện theo pháp luật và đang giữ chức Tổng giám đốc của Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương.

Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương là chủ đầu tư Khu phức hợp Tòa tháp quan sát 88 tầng (Empire City) thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Quy mô dự án hơn 14,5 ha với 11 toà tháp.

Theo dữ liệu, Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương được thành lập tháng 6/2015, trụ sở tại 3C Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, vốn điều lệ 1.649,2 tỷ đồng, trong đó 50% vốn nước ngoài và 50% vốn tư nhân trong nước.

Cơ cấu cổ đông gồm: Công ty TNHH Bất động sản Trần Thái và Công ty Cổ phần Bất động sản Tiến Phước cùng sở hữu 50% vốn trong nước, 50% vốn còn lại thuộc về DENVER POWER LTD (trụ sở tại BRITISH VIRGIN ISLANDS).

Cuối tháng 4/2016, cơ cấu cổ đông của Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương có sự xuất hiện của CORREDANCE PTE. LTD, một pháp nhân thuộc Tập đoàn Keppel có trụ sở tại Singapore, sở hữu 40% cổ phần. DENVER POWER LTD giảm tỷ lệ sở hữu xuống 30% cổ phần; Công ty TNHH Bất động sản Trần Thái và Công ty Cổ phần Bất động sản Tiến Phước giảm tỷ lệ sở hữu xuống 15% mỗi doanh nghiệp. Lúc này, vốn doanh nghiệp tư nhân trong nước chỉ còn chiếm 30%.

Đến tháng 7/2018, Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương tăng vốn mạnh lên hơn 5.422,4 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông và tỷ lệ sở hữu vẫn giữ nguyên.

Đối với dự án Empire City, trước đó như TBTCVN thông tin, vào tháng 9/2025, Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh cho hay, Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức thẩm định và thống nhất với phương án giá đất đối với Khu phức hợp Tháp quan sát (tên thương mại là Empire City gồm các lô 2-13, 2-14, 2-15, 2-16, 2-17, 2-18, 2-19, 2-20, 2-21) trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm làm cơ sở để thực hiện việc xử lý kinh tế đối với Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương.

Việc thẩm định do Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh đề xuất và đây là dự án xác định lại giá đất theo Kết luận 1037/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ. Trên cơ sở xác định lại giá đất, tổng giá trị tăng hơn 5.000 tỷ đồng.

Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh khẳng định, đây là trường hợp tiền sử dụng đất tăng cao và chủ đầu tư đã có nhiều kiến nghị. Tuy nhiên, việc xác định giá đất đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường và Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể TP. Hồ Chí Minh thực hiện theo đúng quy định. Do đó, chưa có cơ sở để giải quyết các kiến nghị của chủ đầu tư.
