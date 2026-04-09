Ứng dụng AI "chìa khóa" để du lịch Việt Nam bứt tốc và phát triển bền vững

Mai Tấn

16:16 | 09/04/2026
(TBTCO) - Ngày 9/4, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức tọa đàm "Du lịch Việt Nam - Ứng dụng AI để phát triển nhanh và bền vững". Tọa đàm nằm trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam (VITM) 2026, thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia, cơ quan quản lý và doanh nghiệp.
Phát biểu khai mạc, ông Vũ Thế Bình - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết, năm 2025 ngành du lịch đã phục hồi mạnh mẽ với khoảng 21,2 triệu lượt khách quốc tế, 137 triệu lượt khách nội địa, tổng thu đạt khoảng 1 triệu tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả này cũng đặt ra yêu cầu mới về chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Ông nhấn mạnh: "Nếu muốn phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và cạnh tranh tốt hơn, du lịch Việt Nam phải chuyển mạnh từ mô hình tăng trưởng theo chiều rộng sang mô hình phát triển dựa nhiều hơn vào công nghệ, dữ liệu, đổi mới sáng tạo và quản trị thông minh".

Theo ông Bình, trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đặc biệt là sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), cách du khách tìm kiếm thông tin, lựa chọn điểm đến và trải nghiệm hành trình đang thay đổi sâu sắc. Chuyển đổi số vì vậy không còn là một lựa chọn mang tính khuyến khích, mà đã trở thành yêu cầu thực tiễn đối với toàn ngành du lịch.

Ứng dụng AI
Ông Phạm Văn Thủy - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phát biểu tại tọa đàm

Ông Phạm Văn Thủy - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đánh giá, chủ đề tọa đàm mang tính thời sự và có ý nghĩa chiến lược trong giai đoạn hiện nay. Ông khẳng định: "Việc ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu để ngành du lịch phát triển theo hướng hiện đại, nhanh và bền vững".

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho rằng AI đang hiện diện trong toàn bộ chuỗi giá trị du lịch, từ phân tích hành vi khách hàng, cá nhân hóa trải nghiệm của du khách, tối ưu hóa quy trình vận hành thông qua hệ thống tự động, cho đến dự báo xu hướng thị trường với độ chính xác cao. Có thể nói trí tuệ nhân tạo đang kiến tạo lại phương thức vận hành và phát triển của ngành du lịch.

Tọa đàm tập trung thảo luận các nội dung trọng tâm như xu hướng chuyển đổi số trong du lịch, ứng dụng AI trong xây dựng sản phẩm và xúc tiến quảng bá, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển du lịch thông minh và thúc đẩy chuyển đổi xanh tại các điểm đến. Nhiều giải pháp công nghệ cụ thể được giới thiệu, từ chatbot chăm sóc khách hàng, hệ thống quản trị khách sạn, đến robot phục vụ du lịch.

Tại tọa đàm, các chuyên gia cũng chỉ ra rằng quá trình chuyển đổi số của ngành du lịch vẫn đối mặt nhiều thách thức như dữ liệu phân tán, nguồn lực hạn chế, thiếu nhân lực chất lượng cao am hiểu cả du lịch và công nghệ. Do đó, cần tăng cường liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp và các tổ chức đào tạo; đồng thời hoàn thiện cơ chế chính sách để hỗ trợ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Nhân dịp này, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã trao giấy chứng nhận VITA Green cho các doanh nghiệp du lịch đạt tiêu chuẩn./.

Từ khóa:
ứng dụng ai du lịch việt nam phát triển bền vững chuyển đổi mô hình chuyển đổi số

