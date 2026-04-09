Thị trường

Sản xuất và thương mại khởi sắc, ngành Công thương vững vàng trước biến động toàn cầu

Khánh Linh

[email protected]
17:20 | 09/04/2026
(TBTCO) - Quý I/2026 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đối mặt với nhiều thách thức phức tạp, song ngành Công thương vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng.
aa

Bức tranh kinh tế nhiều thách thức, sản xuất và thương mại vẫn khởi sắc

Chiều 9/4, Bộ Công thương tổ chức họp báo thường kỳ quý I/2026, cung cấp thông tin về tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại của ngành trong quý 3 tháng đầu năm.

Thông tin tại họp báo, ông Bùi Huy Sơn - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Quản lý doanh nghiệp (Bộ Công thương) cho biết, bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặt ra nhiều thách thức đối với hoạt động sản xuất, thương mại của Việt Nam.

Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, trong khi các xung đột tại Ukraine và Trung Đông kéo dài đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng, lương thực. Giá dầu và chi phí logistics tăng cao khiến chi phí sản xuất toàn cầu bị đẩy lên, kéo theo nguy cơ suy giảm tăng trưởng kinh tế. Dự báo tăng trưởng toàn cầu chỉ đạt khoảng 2,8 - 3,0% trong năm nay do chính sách tiền tệ thắt chặt và sức cầu tiêu dùng suy yếu.

Trong nước, nền tảng chính trị - xã hội ổn định tiếp tục là lợi thế quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh. Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030. Tuy nhiên, từ tháng 3/2026, giá nhiên liệu thế giới tăng mạnh đã tạo áp lực lớn lên chi phí sản xuất và vận tải trong nước.

Ông Bùi Huy Sơn - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Quản lý doanh nghiệp thông tin tại cuộc họp.

Dù đối mặt nhiều khó khăn, ngành Công thương vẫn ghi nhận những kết quả tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) quý I tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò động lực chính với mức tăng 9,7%. Ngành sản xuất và phân phối điện tăng 6,3%, đảm bảo cung ứng năng lượng cho nền kinh tế.

Một số ngành ghi nhận mức tăng trưởng đột phá như sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại tăng 19,7% và sản xuất kim loại tăng 22,9%, phản ánh hiệu quả từ việc đẩy mạnh đầu tư công vào các dự án hạ tầng trọng điểm. Chỉ số PMI tháng 3/2026 đạt 51,2 điểm, đánh dấu tháng thứ 9 liên tiếp duy trì trên ngưỡng 50 điểm, cho thấy niềm tin của doanh nghiệp đang được củng cố.

Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục là điểm sáng. Tổng kim ngạch đạt khoảng 249,5 tỷ USD, tăng 23,2% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu đạt 122,9 tỷ USD, tăng 19,1%. Nhóm hàng công nghiệp chế biến đạt 87,8 tỷ USD, tăng 20%, khẳng định sự phục hồi của sản xuất trong nước. Nhóm nông, lâm, thủy sản đạt 9,9 tỷ USD, tăng 6,2%, duy trì ổn định dù gặp nhiều rào cản kỹ thuật.

Trong quý I/2026, nhiều thị trường xuất khẩu lớn ghi nhận tăng trưởng cao như Hồng Kông (47,4%), Trung Quốc (26,4%) và Hoa Kỳ (24,3%). Ở chiều ngược lại, nhập khẩu đạt gần 126,6 tỷ USD, tăng 27%, chủ yếu do nhu cầu nhập khẩu máy móc, thiết bị và nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Thị trường trong nước tiếp tục ổn định với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng khoảng 10,9%. Nguồn cung hàng hóa dồi dào, giá cả cơ bản được kiểm soát.

Thương mại điện tử phát triển mạnh, đóng vai trò quan trọng trong lưu thông hàng hóa, đặc biệt là tiêu thụ nông sản. Trong quý I, các sàn thương mại điện tử đã gỡ bỏ gần 3.000 sản phẩm vi phạm.

Công tác quản lý nhà nước được triển khai đồng bộ trên nhiều lĩnh vực. An ninh năng lượng được đảm bảo, sản lượng điện toàn hệ thống đạt 63,6 tỷ kWh, tăng 6,1%. Hoạt động hội nhập quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do để mở rộng thị trường.

Ngoai ra, Bộ Công thương cũng tăng cường các biện pháp phòng vệ thương mại, hiện đang quản lý 37 biện pháp đối với hàng nhập khẩu, góp phần bảo vệ sản xuất trong nước. Đồng thời, hàng xuất khẩu Việt Nam đang đối mặt với khoảng 300 vụ điều tra từ nước ngoài, đòi hỏi sự chủ động ứng phó. Công tác bảo vệ người tiêu dùng được chú trọng, với hơn 1,2 tỷ đồng tiền xử phạt vi phạm và gần 3.000 cuộc gọi khiếu nại được tiếp nhận, xử lý.

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chủ trì cuộc họp báo.

Ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an ninh năng lượng, hướng tới tăng trưởng bền vững

Bên cạnh những kết quả tích cực, ngành Công thương vẫn đối mặt với nhiều thách thức. An ninh năng lượng chịu áp lực khi nhu cầu phụ tải tăng sớm, trong khi việc điều tiết nguồn cung còn khó khăn. Cùng với đó, tăng trưởng giữa các ngành chưa đồng đều, một số ngành như phân bón, khai thác than sụt giảm do thiếu nguyên liệu và hạn chế về công nghệ.

Một số dự án nguồn và lưới điện vẫn vướng mắc về giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai. Biến động kinh tế - chính trị toàn cầu tiếp tục tác động tiêu cực đến chi phí sản xuất và hoạt động xuất nhập khẩu.

Trước bối cảnh đó, ông Bùi Huy Sơn cũng nhấn mạnh, Bộ Công thương đã đề ra các giải pháp trọng tâm nhằm duy trì đà tăng trưởng và đảm bảo ổn định thị trường. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an ninh năng lượng, với mục tiêu giảm tỷ lệ nhập khẩu ròng năng lượng từ 42% năm 2025 xuống còn 30% vào năm 2030. Việc vận hành hệ thống điện linh hoạt và xây dựng hệ thống dự trữ năng lượng quốc gia sẽ được đẩy mạnh.

Song song đó, Bộ tập trung tái cơ cấu chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng, nâng tỷ lệ nội địa hóa lên 40 - 45% ở các ngành trọng điểm như dệt may, da giày, hóa chất. Việc nâng cấp công nghệ, phát triển các sản phẩm chiến lược như trí tuệ nhân tạo, robot công nghiệp cũng được chú trọng nhằm tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, định hướng lớn là đa dạng hóa thị trường, mở rộng sang các khu vực tiềm năng như Trung Đông và Mỹ Latinh, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu xanh, đặc biệt là cơ chế điều chỉnh biên giới carbon. Công tác phòng vệ thương mại tiếp tục được tăng cường để bảo vệ doanh nghiệp trong nước.

Đối với thị trường nội địa, Bộ sẽ triển khai các chương trình kích cầu tiêu dùng, kết hợp tăng cường kiểm soát hàng giả, hàng kém chất lượng trên môi trường số. Cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, với việc cắt giảm điều kiện kinh doanh và phát triển dịch vụ công trực tuyến mức độ cao.

Từ khóa:
sản xuất thương mại công thương khởi sắc

Bài liên quan

Hải Phòng cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh

Hải Phòng cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh

Chủ động ứng phó rủi ro để giữ nhịp tăng trưởng

Chủ động ứng phó rủi ro để giữ nhịp tăng trưởng

Hà Nội tăng tốc sau Tết: Mục tiêu GRDP 11% và “mệnh lệnh” giải ngân đầu tư công

Hà Nội tăng tốc sau Tết: Mục tiêu GRDP 11% và "mệnh lệnh" giải ngân đầu tư công

Dành cho bạn

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia bổ sung thông tin tuyển dụng viên chức năm 2026

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia bổ sung thông tin tuyển dụng viên chức năm 2026

Chứng khoán phái sinh ngày 9/4: Chênh lệch dương tiếp tục duy trì, đặt cược vào xu hướng tăng

Chứng khoán phái sinh ngày 9/4: Chênh lệch dương tiếp tục duy trì, đặt cược vào xu hướng tăng

Ngành Tài chính đề xuất nhiều chính sách tài khóa giữ mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Ngành Tài chính đề xuất nhiều chính sách tài khóa giữ mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Nguồn cung xăng dầu ổn định, Bộ Công thương sẵn kịch bản ứng phó biến động giá

Nguồn cung xăng dầu ổn định, Bộ Công thương sẵn kịch bản ứng phó biến động giá

Quy mô thị trường trái phiếu đạt hơn 3,8 triệu tỷ đồng quý I/2026

Quy mô thị trường trái phiếu đạt hơn 3,8 triệu tỷ đồng quý I/2026

Ngân hàng đẩy lãi suất cạnh tranh hút vốn, Ngân hàng Nhà nước sẽ theo dõi sát

Ngân hàng đẩy lãi suất cạnh tranh hút vốn, Ngân hàng Nhà nước sẽ theo dõi sát

Đọc thêm

Xuất nhập khẩu tăng hơn 23%, cán cân thương mại vẫn thâm hụt hơn 3,6 tỷ USD

(TBTCO) - Theo số liệu sơ bộ mới nhất được Cục Hải quan công bố, 3 tháng/2026, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đạt 249,50 tỷ USD, tăng 23%, tương ứng tăng 46,6 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, cán cân thương mại thâm hụt 3,64 tỷ USD, phản ánh áp lực gia tăng từ phía nhập khẩu.
Chủ động về năng lượng để ứng phó với biến động địa - chính trị

(TBTCO) - Những biến động địa chính trị tại Trung Đông, đang tạo áp lực lên thị trường năng lượng toàn cầu. Tại Hội thảo “Biến động địa - chính trị và chiến lược đảm bảo năng lượng” ngày 9/4 tại Hà Nội, các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần sớm định hình chiến lược năng lượng dài hạn, chủ động hơn để ứng phó hiệu quả với các cú sốc từ bên ngoài.
Giá vé máy bay dịp lễ 30/4 - 1/5 tăng chóng mặt

Hai ngày lễ lớn 30/4 và 1/5 năm nay rơi vào thứ năm và thứ sáu, tính cả hai ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật, người dân sẽ được nghỉ liên tục 4 ngày. Tính đến thời điểm hiện tại, còn khoảng 3 tuần nữa mới bước vào kỳ nghỉ lễ, tuy nhiên, giá vé máy bay trên nhiều đường bay nội địa và quốc tế đồng loạt tăng 20 - 30%, thậm chí gấp đôi so với thông thường.
Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa quý I/2026 ước đạt 249,50 tỷ USD

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), quý I/2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước ước đạt 249,50 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó xuất khẩu tăng 19,1%; nhập khẩu tăng 27%. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 3,64 tỷ USD.
Ngày 9/4: Giá tiêu điều chỉnh tăng, cà phê lao dốc

Giá tiêu hôm nay (9/4) điều chỉnh tăng 500 đồng/kg tại các vùng trồng trọng điểm, dao động 138.500 - 139.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê đồng loạt giảm khoảng 4.000 đồng/kg so với ngày hôm trước, lùi về vùng 84.700 - 85.300 đồng/kg.
Ngày 9/4: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng vọt

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (9/4) đồng loạt tăng vọt. Theo đó, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 2.467.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.497.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 76,22 USD/ounce, tăng 3,76 USD so với hôm qua.
Ngày 9/4: Giá cao su tại các thị trường chính châu Á đồng loạt tăng

Giá cao su tại các thị trường chính châu Á hôm nay (9/4) đều tăng, với giá tại Nhật Bản neo ở đỉnh 2 năm xác lập cuối tuần trước, vì lo ngại gián đoạn chuỗi cung ứng và giá dầu thô tăng. Trong nước, giá thu mua tiếp tục đi ngang tại các doanh nghiệp lớn.
Ngày 9/4: Giá heo hơi đi ngang trên diện rộng

Giá heo hơi hôm nay (9/4) đi ngang trên diện rộng sau chuỗi ngày tăng trước đó. Mặt bằng giá cao nhất vẫn được duy trì tại miền Nam với mức 69.000 đồng/kg, trong khi các khu vực còn lại giữ trạng thái ổn định.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

“Mở khóa” nguồn lực phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất

“Mở khóa” nguồn lực phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất

Phụ tải điện tăng sớm, hệ thống vẫn trong kiểm soát

Phụ tải điện tăng sớm, hệ thống vẫn trong kiểm soát

“Nâng chất” cho tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số và chuyển đổi xanh

“Nâng chất” cho tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số và chuyển đổi xanh

Gia Lai phát triển du lịch xanh gắn với bảo tồn di sản

Gia Lai phát triển du lịch xanh gắn với bảo tồn di sản

Tiếp tục xuất hiện lệnh giao dịch lớn của khối ngoại tại cổ phiếu Vinpearl

Tiếp tục xuất hiện lệnh giao dịch lớn của khối ngoại tại cổ phiếu Vinpearl

Giảm trừ chi phí y tế, giáo dục - khoản hỗ trợ thiết thực cho người dân

Giảm trừ chi phí y tế, giáo dục - khoản hỗ trợ thiết thực cho người dân

Tăng trưởng cao: Chỉ có một “khẩu quyết” là tổ chức thực hiện

Tăng trưởng cao: Chỉ có một “khẩu quyết” là tổ chức thực hiện

Gia Lai thành lập 3 khu công nghệ tập trung do doanh nghiệp đầu tư

Gia Lai thành lập 3 khu công nghệ tập trung do doanh nghiệp đầu tư

Ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2026 - 2031

Giá vàng hôm nay ngày 7/4: Quay đầu giảm trên diện rộng

Giá vàng hôm nay ngày 7/4: Quay đầu giảm trên diện rộng

Ngày 8/4: Giá cà phê bật tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 8/4: Giá cà phê bật tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (7/4): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, USD tự do giảm mạnh lùi sát mốc 27.000 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (7/4): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, USD tự do giảm mạnh lùi sát mốc 27.000 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (8/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD suy yếu sau thông tin Mỹ - Iran đàm phán ngừng bắn

Tỷ giá USD hôm nay (8/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD suy yếu sau thông tin Mỹ - Iran đàm phán ngừng bắn

Bộ Tài chính Việt Nam và Manulife đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm

Bộ Tài chính Việt Nam và Manulife đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm

Infographics: Tóm tắt tiểu sử tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn

Infographics: Tóm tắt tiểu sử tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn

Giá vàng hôm nay ngày 9/4: Giá vàng trong nước tăng đến 2,7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 9/4: Giá vàng trong nước tăng đến 2,7 triệu đồng/lượng