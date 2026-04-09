Quảng Ninh kích hoạt tăng trưởng từ vốn đầu tư công

Thúc đẩy tiến độ và quản lý linh hoạt

Năm 2026, Quảng Ninh đang bước vào một giai đoạn quan trọng trong việc đầu tư công, với mục tiêu không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ngắn hạn mà còn xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài. Đầu tư công sẽ tiếp tục đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy các ngành kinh tế, tạo đà cho sự phục hồi và tăng trưởng bền vững. Tuy nhiên, tỉnh đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là trong bối cảnh giá xăng dầu và nguyên vật liệu xây dựng tăng cao. Bài toán quản lý vốn và điều hành dự án đòi hỏi sự linh hoạt, sáng tạo và quyết liệt.

Với tổng vốn đầu tư công năm 2026 là 24.768 tỷ đồng, trong đó hơn 3.700 tỷ đồng là vốn kéo dài từ các năm trước, Quảng Ninh đã thiết lập kế hoạch rất chi tiết để giải ngân và triển khai các dự án. Mục tiêu của tỉnh là giải ngân 100% số vốn này, trong đó có hơn 245 dự án lớn nhỏ, bao gồm các công trình trọng điểm có tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế - xã hội.

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 279. Ảnh V.Đ

Đặc biệt, tỉnh đã phân bổ và triển khai 100% vốn cho các dự án, với 23 dự án đã hoàn thành quyết toán, 79 dự án đã hoàn thành và 117 dự án đang thi công. Số còn lại đang trong quá trình đấu thầu và thiết kế kỹ thuật. Việc triển khai các dự án này sẽ tạo ra nhiều công ăn việc làm, thúc đẩy sự phát triển của các lĩnh vực sản xuất, xây dựng và dịch vụ.

Để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các sở, ngành và các địa phương liên quan triển khai quyết liệt công tác giải ngân ngay từ đầu năm. Các chủ đầu tư và nhà thầu được yêu cầu phải có kế hoạch cụ thể và cam kết về tiến độ thi công và giải ngân. Trong đó, tỉnh đã tổ chức các hội nghị định kỳ để theo dõi và tháo gỡ những khó khăn trong công tác thi công và giải ngân vốn.

Một trong những sáng kiến nổi bật là chiến dịch "100 ngày đêm" tại đặc khu Vân Đồn, nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án lớn. Những công trình trọng điểm như khu đô thị Thống Nhất đã huy động trên 200 công nhân thi công liên tục suốt Tết Nguyên Đán, với mục tiêu hoàn thành sớm hơn 6 tháng so với hợp đồng ký kết.

Một trong những giải pháp mà các chủ đầu tư áp dụng để đẩy nhanh tiến độ là tổ chức thi công liên tục 3 ca, 4 kíp. Với hơn 20 dự án trọng điểm, các công trường đã hoạt động suốt ngày đêm để bù đắp khối lượng thi công chậm trễ. Việc huy động thêm nhân lực và máy móc thiết bị hiện đại giúp các nhà thầu tăng cường khả năng thi công, đồng thời giảm thiểu nguy cơ bị chậm tiến độ.

Mặc dù tiến độ giải ngân đạt kết quả khả quan, nhưng Quảng Ninh không thể tránh khỏi những khó khăn lớn trong việc giải quyết tình trạng giá nguyên vật liệu xây dựng tăng cao. Giá thép, xi măng và các vật liệu khác đã tăng mạnh, gây áp lực lớn lên các nhà thầu trong việc duy trì tiến độ thi công và bảo đảm chất lượng công trình.

Với sự biến động của thị trường vật liệu xây dựng, UBND tỉnh đã yêu cầu Sở Xây dựng theo dõi chặt chẽ tình hình và cập nhật giá vật liệu kịp thời. Điều này giúp các nhà thầu có thông tin chính xác để đưa ra các giải pháp linh hoạt, giảm thiểu chi phí xây dựng, đặc biệt là ưu tiên sử dụng vật liệu nội địa và hạn chế vận chuyển dài để giảm chi phí.

Đầu tư công là động lực chính

Trong bối cảnh tình hình khó khăn, các Ban Quản lý Dự án đã chủ động rà soát lại các hợp đồng thi công, kiểm tra và điều chỉnh các dự toán chi phí. Các chủ đầu tư được yêu cầu làm việc chặt chẽ với nhà thầu, ký kết các cam kết về tiến độ và chất lượng. Việc đẩy mạnh công tác đấu thầu công khai, đúng quy định pháp luật giúp đảm bảo tính minh bạch và tiết kiệm chi phí.

Những dự án lớn như Trung tâm hành chính mới, đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái, và các dự án cải tạo đường bộ, cầu đường ven biển đều được triển khai đồng bộ. Các chủ đầu tư cam kết tiến hành thi công và hoàn thành các công trình đúng tiến độ, góp phần tạo động lực cho nền kinh tế phát triển.

Mục tiêu của Quảng Ninh trong năm 2026 là đạt tốc độ tăng trưởng GRDP vượt 13%, cao hơn mức kế hoạch ban đầu là 12,5%. Đầu tư công sẽ tiếp tục là nguồn lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng, không chỉ cho năm nay mà còn cho nhiều năm tới. Việc nhanh chóng triển khai và giải ngân các dự án trọng điểm giúp tỉnh tạo ra động lực mạnh mẽ cho các ngành khác, bao gồm giao thông, du lịch, công nghiệp và nông nghiệp.

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các dự án cũng bị ảnh hưởng do tình trạng giá nguyên vật liệu xây dựng tăng cao. Ảnh QMG

Với sự vào cuộc quyết liệt của toàn bộ hệ thống chính trị, các chủ đầu tư và nhà thầu, Quảng Ninh đang tiến gần hơn đến mục tiêu phát triển bền vững. Bằng cách phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, tỉnh hy vọng sẽ tạo ra những bước đột phá trong phát triển kinh tế và cải thiện đời sống của người dân.

Năm 2026, Quảng Ninh đang khẳng định vai trò lãnh đạo trong việc thúc đẩy đầu tư công để tạo động lực phát triển kinh tế. Bằng việc chủ động giải quyết các khó khăn, sáng tạo trong cách điều hành và mạnh mẽ trong giải ngân vốn, tỉnh đang từng bước biến đầu tư công thành động lực tăng trưởng thực sự, tạo ra nền tảng vững chắc cho tương lai. Sự quyết tâm và tinh thần đổi mới trong cách tiếp cận đầu tư công của tỉnh sẽ là yếu tố quyết định cho thành công lâu dài.