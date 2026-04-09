Đầu tư

Quảng Ninh kích hoạt tăng trưởng từ vốn đầu tư công

Tiến Dũng

13:24 | 09/04/2026
Năm 2026, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục xác định đầu tư công là một trong những động lực quan trọng để thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế. Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu gặp nhiều biến động, giá xăng dầu và vật liệu xây dựng tăng mạnh, việc giải ngân nhanh chóng các nguồn vốn đầu tư công không chỉ là yêu cầu tiến độ, mà còn là bài toán về việc điều hành hiệu quả nguồn lực của tỉnh.
Thúc đẩy tiến độ và quản lý linh hoạt

Năm 2026, Quảng Ninh đang bước vào một giai đoạn quan trọng trong việc đầu tư công, với mục tiêu không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ngắn hạn mà còn xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài. Đầu tư công sẽ tiếp tục đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy các ngành kinh tế, tạo đà cho sự phục hồi và tăng trưởng bền vững. Tuy nhiên, tỉnh đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là trong bối cảnh giá xăng dầu và nguyên vật liệu xây dựng tăng cao. Bài toán quản lý vốn và điều hành dự án đòi hỏi sự linh hoạt, sáng tạo và quyết liệt.

Với tổng vốn đầu tư công năm 2026 là 24.768 tỷ đồng, trong đó hơn 3.700 tỷ đồng là vốn kéo dài từ các năm trước, Quảng Ninh đã thiết lập kế hoạch rất chi tiết để giải ngân và triển khai các dự án. Mục tiêu của tỉnh là giải ngân 100% số vốn này, trong đó có hơn 245 dự án lớn nhỏ, bao gồm các công trình trọng điểm có tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế - xã hội.

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 279. Ảnh V.Đ

Đặc biệt, tỉnh đã phân bổ và triển khai 100% vốn cho các dự án, với 23 dự án đã hoàn thành quyết toán, 79 dự án đã hoàn thành và 117 dự án đang thi công. Số còn lại đang trong quá trình đấu thầu và thiết kế kỹ thuật. Việc triển khai các dự án này sẽ tạo ra nhiều công ăn việc làm, thúc đẩy sự phát triển của các lĩnh vực sản xuất, xây dựng và dịch vụ.

Để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các sở, ngành và các địa phương liên quan triển khai quyết liệt công tác giải ngân ngay từ đầu năm. Các chủ đầu tư và nhà thầu được yêu cầu phải có kế hoạch cụ thể và cam kết về tiến độ thi công và giải ngân. Trong đó, tỉnh đã tổ chức các hội nghị định kỳ để theo dõi và tháo gỡ những khó khăn trong công tác thi công và giải ngân vốn.

Một trong những sáng kiến nổi bật là chiến dịch "100 ngày đêm" tại đặc khu Vân Đồn, nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án lớn. Những công trình trọng điểm như khu đô thị Thống Nhất đã huy động trên 200 công nhân thi công liên tục suốt Tết Nguyên Đán, với mục tiêu hoàn thành sớm hơn 6 tháng so với hợp đồng ký kết.

Một trong những giải pháp mà các chủ đầu tư áp dụng để đẩy nhanh tiến độ là tổ chức thi công liên tục 3 ca, 4 kíp. Với hơn 20 dự án trọng điểm, các công trường đã hoạt động suốt ngày đêm để bù đắp khối lượng thi công chậm trễ. Việc huy động thêm nhân lực và máy móc thiết bị hiện đại giúp các nhà thầu tăng cường khả năng thi công, đồng thời giảm thiểu nguy cơ bị chậm tiến độ.

Mặc dù tiến độ giải ngân đạt kết quả khả quan, nhưng Quảng Ninh không thể tránh khỏi những khó khăn lớn trong việc giải quyết tình trạng giá nguyên vật liệu xây dựng tăng cao. Giá thép, xi măng và các vật liệu khác đã tăng mạnh, gây áp lực lớn lên các nhà thầu trong việc duy trì tiến độ thi công và bảo đảm chất lượng công trình.

Với sự biến động của thị trường vật liệu xây dựng, UBND tỉnh đã yêu cầu Sở Xây dựng theo dõi chặt chẽ tình hình và cập nhật giá vật liệu kịp thời. Điều này giúp các nhà thầu có thông tin chính xác để đưa ra các giải pháp linh hoạt, giảm thiểu chi phí xây dựng, đặc biệt là ưu tiên sử dụng vật liệu nội địa và hạn chế vận chuyển dài để giảm chi phí.

Đầu tư công là động lực chính

Trong bối cảnh tình hình khó khăn, các Ban Quản lý Dự án đã chủ động rà soát lại các hợp đồng thi công, kiểm tra và điều chỉnh các dự toán chi phí. Các chủ đầu tư được yêu cầu làm việc chặt chẽ với nhà thầu, ký kết các cam kết về tiến độ và chất lượng. Việc đẩy mạnh công tác đấu thầu công khai, đúng quy định pháp luật giúp đảm bảo tính minh bạch và tiết kiệm chi phí.

Những dự án lớn như Trung tâm hành chính mới, đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái, và các dự án cải tạo đường bộ, cầu đường ven biển đều được triển khai đồng bộ. Các chủ đầu tư cam kết tiến hành thi công và hoàn thành các công trình đúng tiến độ, góp phần tạo động lực cho nền kinh tế phát triển.

Mục tiêu của Quảng Ninh trong năm 2026 là đạt tốc độ tăng trưởng GRDP vượt 13%, cao hơn mức kế hoạch ban đầu là 12,5%. Đầu tư công sẽ tiếp tục là nguồn lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng, không chỉ cho năm nay mà còn cho nhiều năm tới. Việc nhanh chóng triển khai và giải ngân các dự án trọng điểm giúp tỉnh tạo ra động lực mạnh mẽ cho các ngành khác, bao gồm giao thông, du lịch, công nghiệp và nông nghiệp.

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các dự án cũng bị ảnh hưởng do tình trạng giá nguyên vật liệu xây dựng tăng cao. Ảnh QMG

Với sự vào cuộc quyết liệt của toàn bộ hệ thống chính trị, các chủ đầu tư và nhà thầu, Quảng Ninh đang tiến gần hơn đến mục tiêu phát triển bền vững. Bằng cách phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, tỉnh hy vọng sẽ tạo ra những bước đột phá trong phát triển kinh tế và cải thiện đời sống của người dân.

Năm 2026, Quảng Ninh đang khẳng định vai trò lãnh đạo trong việc thúc đẩy đầu tư công để tạo động lực phát triển kinh tế. Bằng việc chủ động giải quyết các khó khăn, sáng tạo trong cách điều hành và mạnh mẽ trong giải ngân vốn, tỉnh đang từng bước biến đầu tư công thành động lực tăng trưởng thực sự, tạo ra nền tảng vững chắc cho tương lai. Sự quyết tâm và tinh thần đổi mới trong cách tiếp cận đầu tư công của tỉnh sẽ là yếu tố quyết định cho thành công lâu dài.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Thống nhất tư duy, hành động để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Hà Tĩnh dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế trong quý I

Giá nhiên liệu tăng, CPI đối mặt áp lực lớn

Hoàn thiện dự thảo Chương trình hành động triển khai Kết luận Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV

Chứng khoán Kỹ thương lên kế hoạch mua lại trước hạn 2 lô trái phiếu tổng giá trị 1.000 tỷ đồng

Công bố Quyết định về đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước

Thống nhất trình Quốc hội điều chỉnh thuế xăng dầu và nhiên liệu bay

Thuế tỉnh Cao Bằng thu nội địa 3 tháng đạt gần 40% dự toán

Đại hội đồng cổ đông Bảo hiểm MIC: Hướng tới top 3 thị phần, doanh thu nền tảng số tăng 128% quý I/2026

Infographics: Quý I/2026, giải ngân vốn đầu tư công đạt 110.288,1 tỷ đồng

(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, tính từ đầu năm đến ngày 31/3/2026, tổng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước đã giải ngân đạt 110.288,1 tỷ đồng, tương đương 11% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, 7 bộ, cơ quan và 16 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước.
AI mở dư địa tăng trưởng mới cho Việt Nam

(TBTCO) - Trong bối cảnh cú sốc năng lượng và bất ổn toàn cầu kéo chậm tăng trưởng khu vực Đông Á - Thái Bình Dương, Việt Nam vẫn được Ngân hàng Thế giới đánh giá là điểm sáng với dư địa tăng trưởng và thu hút đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao và AI.
Kinh tế miền Trung: Chênh lệch tăng trưởng

(TBTCO) - Biểu đồ tăng trưởng kinh tế các địa phương khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung đang có những chênh lệch rõ rệt. Trong quý I/2026, có địa phương đạt tỷ lệ tăng trưởng GRDP 12,42%, nhưng cũng có địa phương chỉ đạt trên 7%.
Hà Nội tăng tốc 2 dự án “chống ngập - hồi sinh” sông Tô Lịch, kịp đích trước mùa mưa

(TBTCO) - Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án khẩn cấp, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu tập trung nguồn lực triển khai đồng bộ hai dự án chống ngập và bổ cập nước cho sông Tô Lịch, nhằm cải thiện môi trường, giảm thiểu úng ngập và từng bước hồi sinh dòng sông nội đô.
Huế hợp tác với Tập đoàn Thái Bình Dương trên nhiều lĩnh vực

(TBTCO) - UBND thành phố Huế và Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc) vừa hoàn tất ký kết hợp tác về thu hút đầu tư, phát triển đô thị và xây dựng hạ tầng đô thị.
Công nghiệp bán dẫn: Gắn kết chặt chẽ nghiên cứu - ứng dụng - thị trường

(TBTCO) - Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn vừa được ban hành tại Quyết định số 32/QĐ-BCĐPTCNBD đặt mục tiêu tạo chuyển biến thực chất, thúc đẩy phát triển công nghiệp bán dẫn theo hướng gắn kết chặt chẽ nghiên cứu - ứng dụng - thị trường.
Đưa Việt Nam vào nhóm 30 quốc gia dẫn đầu về đổi mới sáng tạo

Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo đặt mục tiêu đến năm 2030, tối thiểu hình thành 5 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được định giá từ 1 tỷ USD trở lên; đến năm 2045, Việt Nam thuộc nhóm 30 quốc gia dẫn đầu toàn cầu về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo.
Đề xuất cơ chế đặc thù cho Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất

(TBTCO) - Tại hội thảo Giải pháp phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất, lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia, địa phương đã đề xuất nhiều giải pháp và cơ chế đặc thù để phát triển Trung tâm.
