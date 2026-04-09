Ngân hàng - Bảo hiểm

Đại hội đồng cổ đông Bảo hiểm MIC: Hướng tới top 3 thị phần, doanh thu nền tảng số tăng 128% quý I/2026

Ánh Tuyết

[email protected]
13:46 | 09/04/2026
(TBTCO) - Năm 2026, MIC đặt mục tiêu doanh thu bảo hiểm tăng 30%, hướng tới top 3 thị phần bảo hiểm phi nhân thọ. Thông tin từ ĐHĐCĐ Bảo hiểm MIC cho thấy, doanh thu phí bảo hiểm gốc quý I/2026 tăng 14%; doanh thu nền tảng số tăng 128%, dù MIC vừa chấm dứt hoạt động 23 công ty thành viên. Đồng thời, MIC đang tìm kiếm cổ đông chiến lược nhằm tăng cường năng lực tài chính và hỗ trợ tăng trưởng dài hạn.
MIC đẩy mạnh số hóa và khai thác sâu hệ sinh thái MB

Ngày 9/4, tại Hà Nội, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC - mã Ck: MIG) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp là 57 cổ đông, nắm giữ 171,3 triệu cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,01% tổng số cổ phần của MIC.

Tại đại hội, đại diện Ban lãnh đạo MIC nhấn mạnh, năm 2026 là bước chuyển từ củng cố sang tăng tốc. Với thông điệp chủ đạo “Kiến tạo vị thế”, MIC triển khai phương châm hành động “tăng tốc - hiệu quả”, tập trung vào ba định hướng trọng tâm.

Hướng tới top 3 thị phần

Năm 2026, MIC đặt mục tiêu doanh thu bảo hiểm tăng 30%, hướng tới top 3 thị phần bảo hiểm phi nhân thọ. Theo đó, MIC định hướng cơ cấu doanh thu các sản phẩm theo hướng đẩy mạnh, tập trung khai thác các sản phẩm có hiệu quả và hướng đến tất cả các nghiệp vụ đều nằm top 3-5 của thị trường.

Ba định hướng trọng tâm đó là: củng cố vị thế thị trường, hướng tới mục tiêu Top 3 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ; đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và trải nghiệm khách hàng; đồng thời khai thác sâu hệ sinh thái MB, phát triển đa dạng kênh phân phối để tạo động lực tăng trưởng bền vững.

Trên cơ sở đó, MIC đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 34,5%, gắn tăng trưởng quy mô với hiệu quả, kiểm soát tỷ lệ chi phí kết hợp dưới 95% và duy trì chính sách cổ tức ổn định, đảm bảo quyền lợi cổ đông.

Đồ họa: Ánh Tuyết.

Các giải pháp triển trọng tâm triển khai năm 2026 được MIC triển khai. Theo đó, MIC sẽ tăng tốc tăng trưởng quy mô doanh thu theo hướng xây dựng, phát triển sản phẩm theo các nhóm khách hàng.

Cùng với đó, thúc đẩy chuyển dịch số và số hóa nền tảng kinh doanh. Theo đó, MIC sẽ triển khai chuyển dịch số toàn trình, số hóa kênh bán và tối ưu các nền tảng kinh doanh; hướng tới mục tiêu doanh thu kênh số đạt tối thiểu 22% tổng doanh thu, với hơn 3,5 triệu khách hàng kênh số.

Tìm cổ đông chiến lược, doanh thu nền tảng số tăng 128% dù sáp nhập 23 đơn vị

Về phương án chi trả cổ tức năm 2025, Hội đồng quản trị MIC trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt 5% từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm 2025, tương ứng hơn 105,7 tỷ đồng. Tổng mức cổ tức dự kiến tối đa 10% vốn điều lệ, trong đó 5% còn lại sẽ được chi trả bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt, tùy thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện theo quy định tại thời điểm thực hiện.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Tiêu chí tìm kiếm cổ đông chiến lược

Ông Trần Minh Đạt - Chủ tịch MIC cho biết, MIC hướng tới tìm kiếm cổ đông chiến lược vừa giúp tăng cường năng lực tài chính, vừa hỗ trợ quản trị, định hướng phát triển và đáp ứng yêu cầu pháp lý cũng như chiến lược dài hạn. Tiêu chí lựa chọn bao gồm: đối tác có uy tín, thương hiệu trên thị trường tài chính, có kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm, có khả năng hỗ trợ quản trị, định hướng chiến lược, tái bảo hiểm quốc tế; đồng thời, có năng lực phát triển sản phẩm đa dạng, hệ thống công nghệ hiện đại, phù hợp với định hướng của MIC... Hiện MIC đang triển khai các bước theo lộ trình.

Tại ĐHĐCĐ, cổ đông tập trung vào nhiều nhóm vấn đề, điển hình là tác động của việc chấm dứt hoạt động 23 công ty thành viên đến khách hàng, thương hiệu và kế hoạch kinh doanh của MIC; tiến độ và định hướng tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược; hiệu quả khai thác kênh bancassurance và hệ sinh thái MB; chiến lược chuyển đổi số và các kết quả quý I/2026...

Chia sẻ tại đại hội, ông Trần Minh Đạt - Chủ tịch MIC cho biết, để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng mạnh, nhanh và bền vững thời gian tới, MIC cần tăng cường năng lực tài chính.

Tuy nhiên, theo quy định pháp luật, từ ngày 1/1/2026, MIC chỉ được tăng vốn khi có tối thiểu hai cổ đông tổ chức sở hữu từ 10% trở lên, do đó, việc tìm kiếm thêm cổ đông tổ chức là yêu cầu khách quan và cần thiết.

Chủ tịch MIC khẳng định, với nền tảng nội tại, MIC tự tin đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của nhà đầu tư chiến lược, thể hiện qua việc được AM Best xếp hạng năng lực tài chính B++ (Good), đã chứng minh năng lực tài chính, tính minh bạch và quản trị rủi ro tiệm cận chuẩn quốc tế của MIC, qua đó có khả năng thu hút nhà đầu tư.

Phản hồi cổ đông về tác động của việc chấm dứt hoạt động của nhiều công ty thành viên, ông Ông Đinh Như Tuynh - Tổng giám đốc MIC cho biết, trước khi sáp nhập, MIC có 70 đơn vị thành viên.

"Bản chất cuối cùng của việc kinh doanh là phải gắn vào hiệu quả. Các đơn vị sáp nhập vừa quy mô nhỏ, nên hiệu quả chưa cao" - ông Tuynh nhấn mạnh. Đồng thời, MIC đã số hóa quy trình một cách đồng bộ, toàn diện, hiện nay về cơ bản nhân viên có thể cấp đơn bảo hiểm cho khách hàng chỉ với một thiết bị di động.

Việc sáp nhập cũng phù hợp với định hướng quy hoạch lại các tỉnh, thành. Các đơn vị được chuyển thành phòng kinh doanh khu vực, vẫn đảm bảo hiện diện về hình ảnh và nhân sự.

Về quyền lợi khách hàng, lãnh đạo MIC khẳng định không ảnh hưởng với các hợp đồng đã ký cũng như quá trình bồi thường. Đối với người lao động, tỷ lệ nghỉ việc thực tế vẫn thấp hơn cùng kỳ năm trước.

Bật mí kết quả kinh doanh quý I/2026, Tổng giám đốc MIC cho biết doanh thu từ nền tảng số tăng trưởng khoảng 128%, đạt 442 tỷ đồng; tỷ trọng doanh thu số đạt 28,5%, vượt kế hoạch năm là 25%.

"Doanh thu quý I tăng khoảng 16%, trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng 14%, cao gấp rưỡi so với mức chung của thị trường, cơ bản hoàn thành kế hoạch quý I. Lợi nhuận đạt khoảng 128 tỷ đồng, tương đương 23% kế hoạch năm" - Tổng giám đốc MIC nhấn mạnh.

Cùng với đó, tỷ lệ chi phí kết hợp (combined ratio) còn khoảng 90%, cho thấy hiệu quả được cải thiện và việc sáp nhập không ảnh hưởng đáng kể đến tốc độ tăng trưởng kinh doanh của MIC.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ cũng thông qua việc miễn nhiệm bà Vũ Thái Huyền - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. Sau khi miễn nhiệm, Hội đồng quản trị MIC còn 4 thành viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm: ông Trần Minh Đạt (Chủ tịch), ông Chu Hải Công (Phó Chủ tịch), ông Đinh Như Tuynh (thành viên) và ông Đặng Quốc Tiến (thành viên độc lập)./.

Năm 2025, trong bối cảnh thị trường bảo hiểm chịu tác động mạnh từ thiên tai, mưa bão diễn biến phức tạp, MIC vẫn duy trì ổn định hoạt động và kiểm soát tốt hiệu quả kinh doanh. MIC giữ vững vị trí top 4 thị phần doanh thu bảo hiểm phi nhân thọ, hoàn thành mục tiêu thị phần theo kế hoạch năm.

Theo đó, doanh thu bảo hiểm gốc năm 2025 đạt 5,414 tỷ đồng; tăng 7,9% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 408,8 tỷ đồng, tăng 32,7%, mức tăng trưởng lợi nhuận vượt trội so với doanh thu.

Đặc biệt, năm 2025 ghi dấu mốc quan trọng khi MIC lần đầu tiên được AM Best xếp hạng tín nhiệm quốc tế với mức B++ (Good) đối với năng lực tài chính và bbb (Good) đối với năng lực phát hành, triển vọng ổn định. Kết quả này phản ánh nền tảng tài chính và năng lực quản trị rủi ro của MIC đang từng bước tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, đồng thời góp phần nâng cao uy tín và vị thế của doanh nghiệp trên thị trường bảo hiểm.
Ánh Tuyết
Từ khóa:
bảo hiểm bảo hiểm mic mig bảo hiểm phi nhân thọ cổ đông đại hội đồng cổ đông đại hội đồng cổ đông MIC cổ tức cổ phiếu

Giá vàng

Doji
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 16,850 ▼250K 17,150 ▼350K
Kim TT/AVPL 16,860 ▼250K 17,160 ▼350K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 16,850 ▼230K 17,150 ▼330K
Nguyên Liệu 99.99 15,750 ▼140K 15,950 ▼140K
Nguyên Liệu 99.9 15,700 ▼140K 15,900 ▼140K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 16,550 ▼310K 16,950 ▼310K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 16,500 ▼310K 16,900 ▼310K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 16,430 ▼310K 16,880 ▼310K
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 168,000 ▼3000K 171,000 ▼3500K
Hà Nội - PNJ 168,000 ▼3000K 171,000 ▼3500K
Đà Nẵng - PNJ 168,000 ▼3000K 171,000 ▼3500K
Miền Tây - PNJ 168,000 ▼3000K 171,000 ▼3500K
Tây Nguyên - PNJ 168,000 ▼3000K 171,000 ▼3500K
Đông Nam Bộ - PNJ 168,000 ▼3000K 171,000 ▼3500K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 16,850 ▼250K 17,150 ▼350K
Miếng SJC Nghệ An 16,850 ▼250K 17,150 ▼350K
Miếng SJC Thái Bình 16,850 ▼250K 17,150 ▼350K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 16,800 ▼300K 17,100 ▼300K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 16,800 ▼300K 17,100 ▼300K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 16,800 ▼300K 17,100 ▼300K
NL 99.90 15,470 ▼150K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 15,500 ▼150K
Trang sức 99.9 16,290 ▼300K 16,990 ▼300K
Trang sức 99.99 16,300 ▼300K 17,000 ▼300K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▲1514K 1,715 ▲1540K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,685 ▲1514K 17,152 ▼350K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,685 ▲1514K 17,153 ▼350K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 168 ▼1537K 171 ▼1574K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 168 ▼1537K 1,711 ▼35K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 166 ▼1519K 1,695 ▲1522K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 161,322 ▼3465K 167,822 ▼3465K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 118,388 ▼2625K 127,288 ▼2625K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 106,522 ▼2380K 115,422 ▼2380K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 94,655 ▼2136K 103,555 ▼2136K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 90,078 ▼2041K 98,978 ▼2041K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 61,939 ▼1459K 70,839 ▼1459K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▲1514K 1,715 ▲1540K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▲1514K 1,715 ▲1540K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▲1514K 1,715 ▲1540K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▲1514K 1,715 ▲1540K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▲1514K 1,715 ▲1540K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▲1514K 1,715 ▲1540K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▲1514K 1,715 ▲1540K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▲1514K 1,715 ▲1540K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▲1514K 1,715 ▲1540K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▲1514K 1,715 ▲1540K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▲1514K 1,715 ▲1540K
Cập nhật: 09/04/2026 17:30

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17968 18242 18823
CAD 18469 18746 19361
CHF 32616 33000 33640
CNY 0 3800 3870
EUR 30104 30378 31403
GBP 34487 34879 35813
HKD 0 3229 3431
JPY 158 163 169
KRW 0 16 18
NZD 0 15041 15626
SGD 20097 20380 20906
THB 736 799 853
USD (1,2) 26060 0 0
USD (5,10,20) 26101 0 0
USD (50,100) 26130 26149 26357
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,137 26,137 26,357
USD(1-2-5) 25,092 - -
USD(10-20) 25,092 - -
EUR 30,253 30,277 31,526
JPY 161.63 161.92 170.62
GBP 34,707 34,801 35,783
AUD 18,227 18,293 18,868
CAD 18,698 18,758 19,330
CHF 32,924 33,026 33,787
SGD 20,270 20,333 21,009
CNY - 3,789 3,909
HKD 3,302 3,312 3,430
KRW 16.41 17.11 18.51
THB 785.72 795.42 846.39
NZD 15,052 15,192 15,548
SEK - 2,781 2,862
DKK - 4,048 4,165
NOK - 2,705 2,784
LAK - 0.91 1.26
MYR 6,194.83 - 6,948.76
TWD 748.85 - 901.61
SAR - 6,915.31 7,239.3
KWD - 83,816 88,631
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,107 26,137 26,357
EUR 30,126 30,247 31,426
GBP 34,635 34,774 35,779
HKD 3,293 3,306 3,421
CHF 32,674 32,805 33,730
JPY 161.86 162.51 169.83
AUD 18,175 18,248 18,837
SGD 20,292 20,373 20,956
THB 800 803 838
CAD 18,661 18,736 19,300
NZD 15,089 15,620
KRW 17.05 18.73
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26120 26120 26357
AUD 18155 18255 19177
CAD 18648 18748 19762
CHF 32874 32904 34482
CNY 3788.9 3813.9 3949.4
CZK 0 1185 0
DKK 0 4050 0
EUR 30286 30316 32038
GBP 34798 34848 36608
HKD 0 3355 0
JPY 162.1 162.6 173.11
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.2 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6840 0
NOK 0 2720 0
NZD 0 15156 0
PHP 0 400 0
SEK 0 2790 0
SGD 20260 20390 21123
THB 0 764.6 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 16900000 16900000 17400000
SBJ 15000000 15000000 17400000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,153 26,203 26,357
USD20 26,153 26,203 26,357
USD1 26,153 26,203 26,357
AUD 18,192 18,292 19,401
EUR 30,406 30,406 31,817
CAD 18,595 18,695 20,004
SGD 20,329 20,479 21,350
JPY 162.43 163.93 168.5
GBP 34,654 35,004 36,130
XAU 16,848,000 0 17,152,000
CNY 0 0 0
THB 0 0 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 09/04/2026 17:30

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80