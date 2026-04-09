Đại hội đồng cổ đông Bảo hiểm MIC: Hướng tới top 3 thị phần, doanh thu nền tảng số tăng 128% quý I/2026

MIC đẩy mạnh số hóa và khai thác sâu hệ sinh thái MB

Ngày 9/4, tại Hà Nội, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC - mã Ck: MIG) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp là 57 cổ đông, nắm giữ 171,3 triệu cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,01% tổng số cổ phần của MIC.

Tại đại hội, đại diện Ban lãnh đạo MIC nhấn mạnh, năm 2026 là bước chuyển từ củng cố sang tăng tốc. Với thông điệp chủ đạo “Kiến tạo vị thế”, MIC triển khai phương châm hành động “tăng tốc - hiệu quả”, tập trung vào ba định hướng trọng tâm.

Hướng tới top 3 thị phần Năm 2026, MIC đặt mục tiêu doanh thu bảo hiểm tăng 30%, hướng tới top 3 thị phần bảo hiểm phi nhân thọ. Theo đó, MIC định hướng cơ cấu doanh thu các sản phẩm theo hướng đẩy mạnh, tập trung khai thác các sản phẩm có hiệu quả và hướng đến tất cả các nghiệp vụ đều nằm top 3-5 của thị trường.

Ba định hướng trọng tâm đó là: củng cố vị thế thị trường, hướng tới mục tiêu Top 3 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ; đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và trải nghiệm khách hàng; đồng thời khai thác sâu hệ sinh thái MB, phát triển đa dạng kênh phân phối để tạo động lực tăng trưởng bền vững.

Trên cơ sở đó, MIC đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 34,5%, gắn tăng trưởng quy mô với hiệu quả, kiểm soát tỷ lệ chi phí kết hợp dưới 95% và duy trì chính sách cổ tức ổn định, đảm bảo quyền lợi cổ đông.

Các giải pháp triển trọng tâm triển khai năm 2026 được MIC triển khai. Theo đó, MIC sẽ tăng tốc tăng trưởng quy mô doanh thu theo hướng xây dựng, phát triển sản phẩm theo các nhóm khách hàng.

Cùng với đó, thúc đẩy chuyển dịch số và số hóa nền tảng kinh doanh. Theo đó, MIC sẽ triển khai chuyển dịch số toàn trình, số hóa kênh bán và tối ưu các nền tảng kinh doanh; hướng tới mục tiêu doanh thu kênh số đạt tối thiểu 22% tổng doanh thu, với hơn 3,5 triệu khách hàng kênh số.

Tìm cổ đông chiến lược, doanh thu nền tảng số tăng 128% dù sáp nhập 23 đơn vị

Về phương án chi trả cổ tức năm 2025, Hội đồng quản trị MIC trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt 5% từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm 2025, tương ứng hơn 105,7 tỷ đồng. Tổng mức cổ tức dự kiến tối đa 10% vốn điều lệ, trong đó 5% còn lại sẽ được chi trả bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt, tùy thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện theo quy định tại thời điểm thực hiện.

Tiêu chí tìm kiếm cổ đông chiến lược Ông Trần Minh Đạt - Chủ tịch MIC cho biết, MIC hướng tới tìm kiếm cổ đông chiến lược vừa giúp tăng cường năng lực tài chính, vừa hỗ trợ quản trị, định hướng phát triển và đáp ứng yêu cầu pháp lý cũng như chiến lược dài hạn. Tiêu chí lựa chọn bao gồm: đối tác có uy tín, thương hiệu trên thị trường tài chính, có kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm, có khả năng hỗ trợ quản trị, định hướng chiến lược, tái bảo hiểm quốc tế; đồng thời, có năng lực phát triển sản phẩm đa dạng, hệ thống công nghệ hiện đại, phù hợp với định hướng của MIC... Hiện MIC đang triển khai các bước theo lộ trình.

Tại ĐHĐCĐ, cổ đông tập trung vào nhiều nhóm vấn đề, điển hình là tác động của việc chấm dứt hoạt động 23 công ty thành viên đến khách hàng, thương hiệu và kế hoạch kinh doanh của MIC; tiến độ và định hướng tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược; hiệu quả khai thác kênh bancassurance và hệ sinh thái MB; chiến lược chuyển đổi số và các kết quả quý I/2026...

Chia sẻ tại đại hội, ông Trần Minh Đạt - Chủ tịch MIC cho biết, để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng mạnh, nhanh và bền vững thời gian tới, MIC cần tăng cường năng lực tài chính.

Tuy nhiên, theo quy định pháp luật, từ ngày 1/1/2026, MIC chỉ được tăng vốn khi có tối thiểu hai cổ đông tổ chức sở hữu từ 10% trở lên, do đó, việc tìm kiếm thêm cổ đông tổ chức là yêu cầu khách quan và cần thiết.

Chủ tịch MIC khẳng định, với nền tảng nội tại, MIC tự tin đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của nhà đầu tư chiến lược, thể hiện qua việc được AM Best xếp hạng năng lực tài chính B++ (Good), đã chứng minh năng lực tài chính, tính minh bạch và quản trị rủi ro tiệm cận chuẩn quốc tế của MIC, qua đó có khả năng thu hút nhà đầu tư.

Phản hồi cổ đông về tác động của việc chấm dứt hoạt động của nhiều công ty thành viên, ông Ông Đinh Như Tuynh - Tổng giám đốc MIC cho biết, trước khi sáp nhập, MIC có 70 đơn vị thành viên.

"Bản chất cuối cùng của việc kinh doanh là phải gắn vào hiệu quả. Các đơn vị sáp nhập vừa quy mô nhỏ, nên hiệu quả chưa cao" - ông Tuynh nhấn mạnh. Đồng thời, MIC đã số hóa quy trình một cách đồng bộ, toàn diện, hiện nay về cơ bản nhân viên có thể cấp đơn bảo hiểm cho khách hàng chỉ với một thiết bị di động.

Việc sáp nhập cũng phù hợp với định hướng quy hoạch lại các tỉnh, thành. Các đơn vị được chuyển thành phòng kinh doanh khu vực, vẫn đảm bảo hiện diện về hình ảnh và nhân sự.

Về quyền lợi khách hàng, lãnh đạo MIC khẳng định không ảnh hưởng với các hợp đồng đã ký cũng như quá trình bồi thường. Đối với người lao động, tỷ lệ nghỉ việc thực tế vẫn thấp hơn cùng kỳ năm trước. Bật mí kết quả kinh doanh quý I/2026, Tổng giám đốc MIC cho biết doanh thu từ nền tảng số tăng trưởng khoảng 128%, đạt 442 tỷ đồng; tỷ trọng doanh thu số đạt 28,5%, vượt kế hoạch năm là 25%. "Doanh thu quý I tăng khoảng 16%, trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng 14%, cao gấp rưỡi so với mức chung của thị trường, cơ bản hoàn thành kế hoạch quý I. Lợi nhuận đạt khoảng 128 tỷ đồng, tương đương 23% kế hoạch năm" - Tổng giám đốc MIC nhấn mạnh. Cùng với đó, tỷ lệ chi phí kết hợp (combined ratio) còn khoảng 90%, cho thấy hiệu quả được cải thiện và việc sáp nhập không ảnh hưởng đáng kể đến tốc độ tăng trưởng kinh doanh của MIC. Ngoài ra, ĐHĐCĐ cũng thông qua việc miễn nhiệm bà Vũ Thái Huyền - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. Sau khi miễn nhiệm, Hội đồng quản trị MIC còn 4 thành viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm: ông Trần Minh Đạt (Chủ tịch), ông Chu Hải Công (Phó Chủ tịch), ông Đinh Như Tuynh (thành viên) và ông Đặng Quốc Tiến (thành viên độc lập)./.