Vĩnh Hoàn lên kế hoạch doanh thu vượt 14.000 tỷ đồng

Công ty CP Vĩnh Hoàn (mã Ck: VHC) vừa công bố tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, dự kiến tổ chức theo hình thức trực tiếp vào ngày 5/5 tại TP. Hồ Chí Minh.

Theo kế hoạch, doanh thu hợp nhất năm 2026 được kỳ vọng đạt trên 14.000 tỷ đồng, tăng gần 16% so với kết quả thực hiện năm 2025. Cùng với đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ dự kiến đạt khoảng 1.600 tỷ đồng, tăng 13% so với năm trước.

Ảnh: Vĩnh Hoàn.

Đối với phương án phân phối lợi nhuận, công ty cho biết đã thực hiện tạm ứng cổ tức tiền mặt cho năm 2025 vào ngày 15/10/2025 với tỷ lệ 20%, tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị chi trả gần 450 tỷ đồng. Đây cũng là mức cổ tức tiền mặt được doanh nghiệp duy trì liên tục trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025. Trước đó, mức chi trả cao nhất từng được ghi nhận là 40% vào năm 2018, thời điểm công ty lần đầu ghi nhận lợi nhuận sau thuế vượt mốc 1.000 tỷ đồng.

Bước sang năm 2026, Hội đồng quản trị dự kiến trình cổ đông kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, tương ứng 3.000 đồng/cổ phiếu. Đồng thời, doanh nghiệp đề xuất trích quỹ khen thưởng cho Ban Điều hành bằng 20% phần lợi nhuận vượt kế hoạch, với mức tối đa không quá 30 tỷ đồng.

Về nhân sự, công ty dự kiến bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị độc lập và một thành viên Ban Kiểm soát cho phần thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2026, nhằm hoàn thiện cơ cấu quản trị theo quy định.

Song song với các nội dung trình đại hội, Vĩnh Hoàn cũng cập nhật tiến độ chương trình mua lại cổ phiếu nhằm giảm vốn điều lệ. Theo kế hoạch, doanh nghiệp đăng ký mua lại 15 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 6,7% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Giao dịch dự kiến thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 20/4 đến ngày 19/5 theo phương thức khớp lệnh, với khối lượng đặt mua mỗi ngày dao động từ 3% đến 10% tổng khối lượng đăng ký, phù hợp với quy định hiện hành.

Nguồn vốn sử dụng cho chương trình này được lấy từ vốn tự có, cụ thể là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2025 đã được soát xét. Tại thời điểm đó, lợi nhuận chưa phân phối của doanh nghiệp đạt khoảng 6.842 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VHC kết thúc phiên giao dịch ngày 10/4 ở mức 61.200 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa thị trường của doanh nghiệp đạt hơn 13.736 tỷ đồng.