Vĩnh Hoàn lên kế hoạch doanh thu vượt 14.000 tỷ đồng

Thu Hương

17:12 | 10/04/2026
(TBTCO) - Vĩnh Hoàn dự kiến trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu vượt 14.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.600 tỷ đồng, cùng phương án chia cổ tức tiền mặt 30%.
Công ty CP Vĩnh Hoàn (mã Ck: VHC) vừa công bố tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, dự kiến tổ chức theo hình thức trực tiếp vào ngày 5/5 tại TP. Hồ Chí Minh.

Theo kế hoạch, doanh thu hợp nhất năm 2026 được kỳ vọng đạt trên 14.000 tỷ đồng, tăng gần 16% so với kết quả thực hiện năm 2025. Cùng với đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ dự kiến đạt khoảng 1.600 tỷ đồng, tăng 13% so với năm trước.

Ảnh: Vĩnh Hoàn.

Đối với phương án phân phối lợi nhuận, công ty cho biết đã thực hiện tạm ứng cổ tức tiền mặt cho năm 2025 vào ngày 15/10/2025 với tỷ lệ 20%, tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị chi trả gần 450 tỷ đồng. Đây cũng là mức cổ tức tiền mặt được doanh nghiệp duy trì liên tục trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025. Trước đó, mức chi trả cao nhất từng được ghi nhận là 40% vào năm 2018, thời điểm công ty lần đầu ghi nhận lợi nhuận sau thuế vượt mốc 1.000 tỷ đồng.

Bước sang năm 2026, Hội đồng quản trị dự kiến trình cổ đông kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, tương ứng 3.000 đồng/cổ phiếu. Đồng thời, doanh nghiệp đề xuất trích quỹ khen thưởng cho Ban Điều hành bằng 20% phần lợi nhuận vượt kế hoạch, với mức tối đa không quá 30 tỷ đồng.

Về nhân sự, công ty dự kiến bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị độc lập và một thành viên Ban Kiểm soát cho phần thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2026, nhằm hoàn thiện cơ cấu quản trị theo quy định.

Song song với các nội dung trình đại hội, Vĩnh Hoàn cũng cập nhật tiến độ chương trình mua lại cổ phiếu nhằm giảm vốn điều lệ. Theo kế hoạch, doanh nghiệp đăng ký mua lại 15 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 6,7% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Giao dịch dự kiến thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 20/4 đến ngày 19/5 theo phương thức khớp lệnh, với khối lượng đặt mua mỗi ngày dao động từ 3% đến 10% tổng khối lượng đăng ký, phù hợp với quy định hiện hành.

Nguồn vốn sử dụng cho chương trình này được lấy từ vốn tự có, cụ thể là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2025 đã được soát xét. Tại thời điểm đó, lợi nhuận chưa phân phối của doanh nghiệp đạt khoảng 6.842 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VHC kết thúc phiên giao dịch ngày 10/4 ở mức 61.200 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa thị trường của doanh nghiệp đạt hơn 13.736 tỷ đồng.

Thanh khoản thị trường chứng khoán quý I/2026 cải thiện rõ rệt

(TBTCO) - Thanh khoản thị trường chứng khoán trong quý I/2026 ghi nhận xu hướng cải thiện rõ rệt, với giá trị giao dịch bình quân đạt 35.004 tỷ đồng/phiên, tăng 19,9% so với bình quân năm trước.
Chứng khoán Việt rộng cửa đón dòng vốn toàn cầu

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức là thị trường mới nổi thứ cấp từ tháng 9/2026, theo công bố mới nhất của FTSE Russell. Đây không chỉ là dấu mốc kỹ thuật, mà còn là bước ngoặt chiến lược, mở ra cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế quy mô lớn, đồng thời củng cố vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu.
Infographics: Quý I/2026, huy động trái phiếu chính phủ đạt 80.101 tỷ đồng

(TBTCO) - Trong tháng 3/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức 16 phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, với tổng khối lượng huy động đạt 19.560 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị phát hành đạt 80.101 tỷ đồng, tương ứng hoàn thành 73% kế hoạch quý I và 16% kế hoạch phát hành cả năm 2026.
Mặt trời Hòa Bình chủ động cơ cấu nguồn vốn, kỳ vọng dài hạn vào đầu tư bất động sản

(TBTCO) - Công ty TNHH Mặt trời Hòa Bình vừa chính thức công bố báo cáo tình hình tài chính năm 2025. Các chỉ số cho thấy doanh nghiệp đang chủ động cơ cấu nguồn vốn, đầu tư vào các dự án trọng điểm trong khi vẫn duy trì sức khỏe tài chính ở ngưỡng an toàn cao.
Khẩn trương hoàn thiện khung pháp lý tạo thuận lợi cho doanh nghiệp huy động vốn trái phiếu phát triển kinh doanh

(TBTCO) - Bộ Tài chính đang khẩn trương xây dựng nghị định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ để hướng dẫn Luật Chứng khoán sửa đổi và Luật Doanh nghiệp sửa đổi, nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp huy động vốn trái phiếu để phát triển sản xuất kinh doanh và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp.
Tiếp tục xuất hiện lệnh giao dịch lớn của khối ngoại tại cổ phiếu Vinpearl

(TBTCO) - Khối ngoại bán ròng hơn 2.100 tỷ đồng. Tuy nhiên, nguyên nhân bán ròng lại do giao dịch đột biến tại cổ phiếu Vinpearl. Sức hấp dẫn của HPG cổ phiếu đầu ngành thép hút tiếp hơn 480 tỷ đồng vốn ngoại trong phiên hôm nay.
Chứng khoán phái sinh ngày 9/4: Chênh lệch dương tiếp tục duy trì, đặt cược vào xu hướng tăng

(TBTCO) - Dù giá hợp đồng tương lai giảm sâu hơn VN30-Index, trạng thái chênh lệch dương vẫn tiếp tục được duy trì. Các nhà giao dịch (trader) vẫn lạc quan về xu hướng của VN30 trong ngắn hạn.
Quy mô thị trường trái phiếu đạt hơn 3,8 triệu tỷ đồng quý I/2026

(TBTCO) - Trong quý I/2026, quy mô thị trường trái phiếu đạt gần 3,8 triệu tỷ đồng, trong đó trái phiếu chính phủ đạt khoảng 2,67 triệu tỷ đồng và trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ khoảng 1,17 triệu tỷ đồng.
