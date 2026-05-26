Tập đoàn Hoa Sen nói gì sau vụ cháy tại Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ?

17:26 | 26/05/2026
(TBTCO) - Theo thông tin từ Tập đoàn Hoa Sen, vụ cháy xảy ra tại khu vực tháp của dây chuyền tái sinh axit tại Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ đã được dập tắt trong tối 25/5, không gây thiệt hại về người và không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Ngày 26/5, Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã Ck: HSG) đã có thông tin liên quan đến vụ cháy xảy ra tại Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ. Cụ thể, vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 25/5/2026 tại khu vực tháp của dây chuyền tái sinh axit thuộc nhà máy nằm trên đường 1B, Khu công nghiệp Phú Mỹ, TP. Hồ Chí Minh.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ của doanh nghiệp đã phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực 25 (Công an TP.Hồ Chí Minh) triển khai công tác dập lửa. Đến khoảng 22 giờ 45 phút cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Theo Tập đoàn Hoa Sen, vụ cháy không gây thiệt hại về người và không ảnh hưởng đến hàng hóa. Thiệt hại đối với máy móc, thiết bị của dây chuyền tái sinh axit được đánh giá không đáng kể. Toàn bộ máy móc, thiết bị tại nhà máy đều đã được mua bảo hiểm đầy đủ. Nguyên nhân vụ cháy đang được phối hợp điều tra, làm rõ.

Phía doanh nghiệp cho biết thêm, dây chuyền tái sinh axit là hạng mục phụ trợ, được tách biệt với các khu vực sản xuất khác, nên sự cố không ảnh hưởng đến hoạt động của các dây chuyền còn lại. Hiện các dây chuyền sản xuất tại nhà máy vẫn vận hành bình thường và hoạt động sản xuất, kinh doanh của tập đoàn không bị tác động bởi vụ việc.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HSG của Tập đoàn Hoa Sen kết phiên ngày 26/5 tại mức 12.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa thị trường khoảng 10.333 tỷ đồng./.

(TBTCO) - Ngày 25/5/2026, Vietjet công bố mở bán vé đường bay Hà Nội – Praha (Cộng hòa Séc) với giá hạng Eco chỉ từ 5.940.000 VNĐ (chưa bao gồm thuế, phí), đánh dấu hãng vươn tới Liên minh châu Âu (EU), mở ra hành trình kết nối thuận tiện cho mọi hành khách đến với hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ thông qua 186 đường bay.
(TBTCO) - Ngày 25/5/2026, VinFast Auto Ltd. công bố Hội đồng Quản trị đã bổ nhiệm ông Phạm Nhật Quân Anh giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị của VinFast. Quyết định trên nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng toàn cầu trong giai đoạn phát triển mới.
(TBTCO) - Công thức dinh dưỡng FDI hỗ trợ tiêu hóa và miễn dịch của Nutifood, đã vượt qua những “cửa ải kiểm định giá trị trí tuệ” nghiêm ngặt của USPTO Hoa Kỳ để chinh phục bằng sáng chế độc quyền.
(TBTCO) - DGC cho biết đang phối hợp với đơn vị kiểm toán để sớm hoàn tất báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và dự kiến công bố trong quý II/2026, sau khi cổ phiếu bị HOSE đưa vào diện kiểm soát do chậm công bố thông tin.
(TBTCO) - Hơn 65 triệu cổ phiếu AAN của Công ty CP Lương thực A An đã chính thức giao dịch trên HOSE từ ngày 22/5 với giá tham chiếu 15.000 đồng/cổ phiếu.
(TBTCO) - Điện Máy Xanh dự kiến chào bán hơn 179,5 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá 80.000 đồng/cổ phiếu, qua đó có thể huy động khoảng 14.360 tỷ đồng.
(TBTCO) - Bên cạnh kế hoạch tăng trưởng doanh thu 18% và lợi nhuận 14% trong năm 2026, HHV cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu các dự án PPP, BOT và theo đuổi mô hình PPP++ nhằm tăng khả năng kiểm soát rủi ro và tối ưu nguồn lực triển khai dự án hạ tầng.
