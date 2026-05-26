Tập đoàn Hoa Sen nói gì sau vụ cháy tại Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ?

Ngày 26/5, Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã Ck: HSG) đã có thông tin liên quan đến vụ cháy xảy ra tại Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ. Cụ thể, vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 25/5/2026 tại khu vực tháp của dây chuyền tái sinh axit thuộc nhà máy nằm trên đường 1B, Khu công nghiệp Phú Mỹ, TP. Hồ Chí Minh.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ của doanh nghiệp đã phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực 25 (Công an TP.Hồ Chí Minh) triển khai công tác dập lửa. Đến khoảng 22 giờ 45 phút cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Theo Tập đoàn Hoa Sen, vụ cháy không gây thiệt hại về người và không ảnh hưởng đến hàng hóa. Thiệt hại đối với máy móc, thiết bị của dây chuyền tái sinh axit được đánh giá không đáng kể. Toàn bộ máy móc, thiết bị tại nhà máy đều đã được mua bảo hiểm đầy đủ. Nguyên nhân vụ cháy đang được phối hợp điều tra, làm rõ.

Phía doanh nghiệp cho biết thêm, dây chuyền tái sinh axit là hạng mục phụ trợ, được tách biệt với các khu vực sản xuất khác, nên sự cố không ảnh hưởng đến hoạt động của các dây chuyền còn lại. Hiện các dây chuyền sản xuất tại nhà máy vẫn vận hành bình thường và hoạt động sản xuất, kinh doanh của tập đoàn không bị tác động bởi vụ việc.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HSG của Tập đoàn Hoa Sen kết phiên ngày 26/5 tại mức 12.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa thị trường khoảng 10.333 tỷ đồng./.