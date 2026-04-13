Nâng cao trách nhiệm, tăng cường quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia

Bảo quản an toàn hàng dự trữ quốc gia

Ông Nguyễn Minh Trí - Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II cho biết, đơn vị đã triển khai hoạt động kiểm tra mùa Xuân tại 3 điểm kho trực thuộc (ĐK3. KV2, ĐK4. KV2, ĐK6. KV2) đóng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai. Hoạt động này nhằm đánh giá kết quả công tác quản lý và bảo quản hàng dự trữ quốc gia, kết hợp với việc phát động và duy trì phong trào xây dựng vùng kho dự trữ “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp”, đặc biệt là kịp thời nắm bắt thực trạng công tác bảo quản hàng hóa, vệ sinh kho tàng, trang thiết bị kỹ thuật và công tác quản lý tại các điểm kho.

Đoàn Kiểm tra Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II do Phó Chi cục trưởng Nguyễn Hải Đăng làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công tác bảo quản gạo dự trữ quốc gia tại Điểm kho dự trữ ĐK3.KV2. Ảnh: Nguyễn Thương

Cũng theo lãnh đạo Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II, việc tổ chức kiểm tra mùa Xuân không chỉ nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, thủ kho trong quản lý và bảo quản hàng dự trữ quốc gia; mà còn phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những mặt còn tồn tại, hạn chế, từ đó tăng cường quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia và làm cơ sở trong đánh giá, bình xét thi đua năm 2026.

Theo ông Nguyễn Hải Đăng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II cho biết, qua kiểm tra thực tế tại các điểm kho cho thấy, hơn 26.600 tấn gạo được đơn vị đang bảo quản đều đảm bảo an toàn chất lượng theo quy định. Độ ẩm trung bình đạt dưới 14%, không có côn trùng sống trong lô gạo, cảm quan mùi vị bình thường. Nồng độ khí N2 trung bình đạt trên 98%. Sổ bảo quản ghi chép đầy đủ các diễn biến về chất lượng, công việc bảo quản trong quá trình lưu kho.

Lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày truyền thống ngành Dự trữ Nhà nước Thời gian tới, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II tiếp tục chú trọng tăng cường bảo quản hàng dự trữ quốc gia đảm bảo hàng hóa luôn đủ số lượng, tốt về chất lượng, qua đó góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành Dự trữ Nhà nước, lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày truyền thống ngành Dự trữ Nhà nước (7/8/1956 - 7/8/2026).

Bên cạnh đó, 13 loại vật tư, thiết bị cũng được cán bộ, thủ kho tại các điểm kho thuộc Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II thực hiện bảo quản thường xuyên và định kỳ theo đúng các quy định hiện hành, đảm bảo đủ về số lượng, an toàn về chất lượng.

Đơn cử như tại Điểm kho dự trữ ĐK4.KV2, ông Trần Ngọc Trung Hải - Phó trưởng Điểm kho phụ trách cho biết, trong những năm qua, công tác bảo quản hàng dự trữ quốc được cán bộ, công chức và thủ kho duy trì thường xuyên, triển khai thực hiện nghiêm túc theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với từng mặt hàng Theo đánh giá của Đoàn kiểm tra của Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II, toàn bộ hàng hóa, vật tư dự trữ quốc gia được cán bộ, thủ kho ở điểm kho ĐK4.KV2 bảo quản theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Nhiệt độ, độ ẩm, phòng chống mối mọt, ẩm mốc đối với mặt hàng gạo dự trữ quốc gia được kiểm soát chặt chẽ.

Đánh giá công tác quản lý và bảo quản hàng hóa dự trữ quốc gia tại các điểm kho, bà Nguyễn Thị Thương - Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Kỹ thuật bảo quản, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II cho biết, hồ sơ bảo quản, công tác ghi chép sổ sách theo dõi kỹ thuật trong quá trình bảo quản đúng theo quy định. Việc sử dụng các trang thiết bị, máy móc chuyên dùng, công cụ, dụng cụ phục vụ công tác xuất, nhập được đơn vị quản lý theo đúng hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

Đoàn kiểm tra cũng tiến hành rà soát công tác quản lý tài sản, trang thiết bị, công cụ, dụng cụ phục vụ bảo quản hàng hóa tại các điểm kho. Kết quả cho thấy, hầu hết các đơn vị đều quản lý, sử dụng tài sản đúng quy định, phục vụ hiệu quả cho công tác chuyên môn.

Xây dựng vùng kho dự trữ "Xanh - Sạch - Đẹp"

Lãnh đạo Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II cho biết, phong trào xây dựng vùng kho “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp” được duy trì thường niên, đạt hiệu quả cao. Theo đó, kho tàng luôn sạch sẽ, hàng hóa đảm bảo tốt, không hư hao, tài sản nguồn lực dự trữ quốc gia được bảo quản an toàn.

Tại các vùng kho đều có sổ trực cơ quan, sổ ra vào cơ quan theo quy định, luôn bảo đảm an toàn con người, hàng hóa, phương tiện trong đơn vị. Toàn thể cán bộ công chức trong cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung của nội quy và quy chế của các cấp thẩm quyền.

Các đơn vị thực hiện đầy đủ công tác phòng, chống và ứng phó kịp thời, không để xảy ra cháy nổ thiệt hại về người và tài sản. Việc quản lý và sử dụng trang thiết bị, công cụ dụng cụ phục vụ phòng cháy, chữa cháy và phòng chống lụt bão để đúng nơi quy định, dễ thấy, dễ lấy; tiêu lệnh phòng cháy, chữa cháy và nội quy phòng cháy, chữa cháy rõ ràng, được gắn đầy đủ. Khu vực văn phòng và xung quanh kho được vệ sinh sạch sẽ, cống thoát nước được khơi thông thoáng, các lô hàng được xếp gọn gàng, vuông vắn, khoa học. Các Điểm kho thuộc Chi cục được đảm bảo môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp.