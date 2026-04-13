Tín dụng giảm nhịp, ngân hàng rẽ hướng chiến lược

“Hãm phanh” tín dụng, loạt ngân hàng vẫn tăng vượt trội

Ngân hàng Nhà nước định hướng tăng trưởng tín dụng năm 2026 khoảng 15%, thấp hơn đáng kể so với mức 19% năm 2025, cho thấy xu hướng điều hành thận trọng hơn nhằm kiểm soát lạm phát và ổn định vĩ mô. Trong bối cảnh đó, nhiều ngân hàng lên kế hoạch tăng trưởng thấp hơn so với năm trước, song cũng có nhiều nhà băng đặt mục tiêu vượt xa mặt bằng chung.

Nhóm ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng cao gồm: HDBank (37%), NCB (35%), VPBank (34%) và MB (30%). Đáng chú ý, HDBank, VPBank và MB có lợi thế mở rộng tín dụng nhờ dư địa sau khi nhận chuyển giao các tổ chức tín dụng yếu kém.

Với NCB, chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông mới đây, ông Tạ Kiều Hưng - Tổng Giám đốc NCB nhấn mạnh, việc ngân hàng đặt mục tiêu và sẵn sàng cho tốc độ tăng trưởng tín dụng cao không chỉ trong năm 2026, mà là cả một quá trình đã được lựa chọn ngay từ khi khởi động lộ trình tái cơ cấu. Năm ngoái, chỉ tiêu này được hoàn thành trong 9 tháng và năm nay sẽ tiếp tục bám sát kế hoạch, đặt mục tiêu hoàn thành sớm hơn.

Theo ông Hưng, trong bối cảnh thị trường biến động mạnh, với một ngân hàng còn nhiều thách thức nội tại, việc dàn trải hoặc theo đuổi quá nhiều mục tiêu sẽ tiềm ẩn rủi ro và kém hiệu quả. "Chúng tôi đặt mục tiêu tăng trưởng rất tập trung. Tập trung để quản trị rủi ro tốt, chứ không phải tập trung để làm tăng rủi ro" - lãnh đạo NCB nêu rõ.

Bởi vậy, NCB sẽ tập trung vào hệ sinh thái các đối tác lớn, là những doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam, đã khẳng định vị thế, chiến lược bài bản và chất lượng sản phẩm, dịch vụ trong nhiều năm. "Chúng tôi đi sát, lựa chọn những mảng khách hàng, những dự án tốt để có thể cấp tín dụng, qua đó, sẽ khai thác thêm các sản phẩm phi tín dụng từ đối tác" - Tổng Giám đốc NCB chia sẻ.

Bên cạnh nhóm ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng nhảy vọt, hầu hết các nhà băng lên kế hoạch tăng tín dụng dao động quanh 15 - 18% như: MSB (18%), Eximbank (17,8%), SeABank (17%), ACB (16%); VIB, TPBank và OCB (cùng 15%)... Trong khi đó, một số ngân hàng đặt mục tiêu thận trọng hơn như: VietABank (14,5%), Techcombank và Sacombank (12%), ABBank (9%)... Diễn biến này cho thấy sự phân hóa rõ nét trong chiến lược tăng trưởng của từng nhà băng.

Ngân hàng nhận chuyển giao “tăng ga” tín dụng

Năm 2025 được xem là bước ngoặt khi MB bước vào “đường băng” tăng trưởng mới sau khi nhận chuyển giao bắt buộc OceanBank (nay là MBV). Đà tăng tốc của ngân hàng trở nên rõ nét hơn bao giờ hết, với quy mô tăng trưởng bứt phá, ghi nhận mức cao nhất trong 5 năm gần đây. Tận dụng “dư địa vàng” từ thương vụ nhận tái cơ cấu ngân hàng yếu kém, MB đang mở rộng biên độ phát triển, tạo nền tảng cho những bước tăng trưởng mạnh mẽ hơn trong các năm tới.

Chia sẻ tại hội nghị nhà đầu tư vừa qua, ông Đàm Nhân Đức - Kinh tế trưởng MB cho rằng, nếu duy trì được tốc độ tăng trưởng tín dụng như hiện nay trong khoảng 3 năm, quy mô dư nợ cho vay của MB hoàn toàn có thể tăng gấp đôi so với hiện tại.

Kiểm soát tín dụng chặt giúp giảm rủi ro Ông Vũ Minh Trường cho rằng, việc Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15%, kiểm soát room theo quý và hạn chế tín dụng bất động sản là tín hiệu tương đối tích cực. "Cách tiếp cận này nhằm giảm thiểu rủi ro ở một số phân khúc nhạy cảm, đồng thời cũng góp phần ổn định nhu cầu vốn của nền kinh tế và giúp giảm mặt bằng lãi suất để hỗ trợ hơn cho tăng trưởng kinh tế" - đại diện VPBank nhìn nhận.

Theo tính toán, sau hơn 32 năm phát triển, MB mới đạt mốc trên 1 triệu tỷ đồng; tuy nhiên, nếu tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 35%/năm trong 3 năm tới, theo công thức tăng trưởng kép, dư nợ có thể đạt khoảng 2,4 triệu tỷ đồng, qua đó giúp MB củng cố vững chắc vị thế trong top 5 ngân hàng đứng đầu hệ thống.

Về chiến lược, ông Lưu Trung Thái - Chủ tịch Hội đồng Quản trị MB cho biết, ngân hàng dự kiến tăng tỷ trọng cho vay bán lẻ thêm khoảng 1,5 - 3%, đây là định hướng dài hạn mà ngân hàng đang theo đuổi. MB cũng đa dạng hóa danh mục cho vay, mở rộng sang các phân khúc doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp lớn, lựa chọn các ngành có thế mạnh và hiểu biết sâu. Đồng thời, từng bước đẩy mạnh cho vay trong lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) như một trụ cột tăng trưởng dài hạn.

Với VPBank, theo ông Vũ Minh Trường - Giám đốc Khối Nguồn vốn và Thị trường tài chính của VPBank, là một trong những ngân hàng được cấp hạn mức tăng trưởng tín dụng cao, đây được xem là cơ hội kinh doanh tốt.

Theo đó, VPBank có thể chủ động kiểm soát danh mục, giảm tỷ trọng cho vay bất động sản, chẳng hạn năm 2025 giảm xuống còn 23,6%. Bên cạnh đó, đẩy mạnh các chiến lược kinh doanh đa dạng, tập trung vào các lĩnh vực có hiệu quả cao hơn như bán lẻ và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Qua đó, VPBank có điều kiện tái cơ cấu danh mục và mở rộng thị phần trên nhiều phân khúc khách hàng.