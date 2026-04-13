Ngân hàng - Bảo hiểm

Prudential lãi lớn trên 4.900 tỷ đồng nhờ “trụ đỡ” tài chính, bảo hiểm chưa thoát "vùng trũng"

Ánh Tuyết

[email protected]
11:16 | 13/04/2026
(TBTCO) - Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam ghi nhận lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 4.937 tỷ đồng, tăng mạnh 47,8% và cao nhất nhiều năm, chủ yếu nhờ hoạt động tài chính tiếp tục đóng vai trò “trụ đỡ”; ngược lại, mảng bảo hiểm cốt lõi vẫn chịu áp lực khi phí bảo hiểm gốc chỉ đạt 20.100 tỷ đồng. Tổng tài sản Công ty tiến sát 200.000 tỷ đồng, trong đó đầu tư trái phiếu đạt 92.609 tỷ đồng.
Prudential Việt Nam có tổng giám đốc mới
Thị trường vào nhịp tăng mới, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ kỳ vọng trở lại mốc 150 nghìn tỷ đồng Thị phần doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ biến động mạnh trong giai đoạn tái cấu trúc

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam vừa công bố kết quả tài chính năm 2025.

Hoạt động kinh doanh của Prudential Việt Nam ghi nhận sự phục hồi rõ nét về lợi nhuận dù mảng bảo hiểm cốt lõi vẫn chịu áp lực. Theo đó, lợi nhuận trước thuế Bảo hiểm Prudential Việt Nam đạt khoảng 4.937 tỷ đồng, tăng mạnh khoảng 47,8% so với năm 2024 (tức tăng gần 1.600 tỷ đồng)

Động lực tăng trưởng của Prudential Việt Nam trong năm 2025 tiếp tục đến từ mảng tài chính, khi lợi nhuận gộp từ hoạt động này đạt khoảng 11.414 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,2% so với năm trước và là mức cao nhất trong nhiều năm. Qua đó, duy trì vai trò “trụ đỡ” cho toàn bộ kết quả kinh doanh trong bối cảnh hoạt động bảo hiểm suy giảm.

Theo đó, hoạt động kinh doanh bảo hiểm tiếp tục đi xuống. Năm 2025, doanh thu thuần từ hoạt động bảo hiểm đạt 19.577 tỷ đồng, giảm 15,8% so với cùng kỳ.

Diễn biến này chủ yếu đến từ sự sụt giảm của phí bảo hiểm gốc, khi chỉ đạt khoảng 20.100 tỷ đồng, giảm 15,3% so với năm trước, kéo theo doanh thu thuần bảo hiểm giảm tương ứng. So với năm 2022, phí bảo hiểm gốc vẫn thấp hơn 35,5%, tương đương giảm 11.080 tỷ đồng, phản ánh vẫn còn áp lực lên hoạt động khai thác mới của doanh nghiệp.

Cũng theo đại diện Prudential Việt Nam, doanh thu từ hoạt động đầu tư đạt 12.080 tỷ đồng, trong đó 3.995 tỷ đồng đến từ danh mục đầu tư của Quỹ liên kết đơn vị. Khoản bổ sung lãi công bố cho Quỹ chủ hợp đồng tham gia chia lãi (PAR) đạt 1.779 tỷ đồng. Tổng lãi định kỳ và lãi bổ sung một lần mà Prudential Việt Nam đã công bố là hơn 4.000 tỷ đồng.

Đồ họa: Ánh Tuyết.

Ở chiều chi phí, Prudential Việt Nam ghi nhận tổng chi phí bồi thường và chi trả quyền lợi bảo hiểm khác đạt gần 16.489 tỷ đồng, tăng 15,3% so với năm trước. Tuy nhiên, sau khi tính đến các yếu tố điều chỉnh như thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm, biến động các quỹ dự phòng và chi phí hoa hồng…, tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm lại giảm khoảng 15%, xuống còn gần 25.000 tỷ đồng.

Dù chi phí đã được kiểm soát tốt hơn, hoạt động bảo hiểm vẫn ghi nhận lỗ gộp khoảng 1.583 tỷ đồng. Mức lỗ này đã cải thiện nhẹ 71 tỷ đồng so với năm trước, nhưng doanh nghiệp vẫn chưa thoát khỏi tình trạng lỗ gộp kéo dài.

Nguồn: Prudential Việt Nam.

Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản của Prudential Việt Nam đạt khoảng 198.855 tỷ đồng, tăng gần 9.804 tỷ đồng so với năm 2024, tương ứng mức tăng khoảng 5,2%. Quy mô tài sản tiếp tục mở rộng theo xu hướng ổn định, tuy nhiên tốc độ tăng đã chậm lại đáng kể so với giai đoạn trước khi duy trì mức tăng hai chữ số.

Cơ cấu tài sản tiếp tục nghiêng mạnh về tài sản dài hạn, đạt 147.072 tỷ đồng, chiếm khoảng 74% tổng tài sản, phản ánh đặc thù của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.

"Tổng giá trị tài sản đầu tư đạt 180.837 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, đầu tư vào trái phiếu đạt 92.609 tỷ đồng" - đại diện Prudential Việt Nam cho biết.

Đáng chú ý, các khoản đầu tư tài chính tiếp tục đóng vai trò trụ cột. Đầu tư tài chính dài hạn đạt 138.229 tỷ đồng, tăng khoảng 9.301 tỷ đồng so với năm trước, chiếm tới 69,5% tổng tài sản, là nguồn tạo lợi nhuận chính của doanh nghiệp. Song song, đầu tư tài chính ngắn hạn cũng tăng mạnh lên 40.242 tỷ đồng (tăng hơn 11,7%), chiếm khoảng 20,2% tổng tài sản.

Ông Kevin Kwon - Tổng Giám đốc Prudential Việt Nam chia sẻ, năm 2025 đánh dấu sự thay đổi quan trọng trong định hướng phát triển của Prudential Việt Nam, hiện thực hóa sứ mệnh “mang yên tâm trọn vẹn đến mỗi gia đình Việt” thông qua kế hoạch ba năm lấy khách hàng, chất lượng sản phẩm và phát triển bền vững làm trọng tâm.

"Song hành với các mục tiêu tăng trưởng, chúng tôi ưu tiên nâng cao nền tảng vận hành thông qua việc tinh gọn mô hình hoạt động, hiện đại hóa công nghệ và phát triển các năng lực cốt lõi, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng bền vững trong dài hạn" - lãnh đạo Prudential Việt Nam nhấn mạnh.

Prudential Việt Nam tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm bảo vệ và đầu tư, đồng thời đẩy nhanh chuyển đổi số trên toàn bộ hành trình khách hàng nhằm mang đến trải nghiệm đơn giản, nhanh chóng và cá nhân hóa hơn./.

Ánh Tuyết
Từ khóa:
Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam bảo hiểm nhân thọ prudential báo cáo tài chính trái phiếu bảo hiểm

Bài liên quan

Minh bạch thông tin cần kéo dài suốt vòng đời của trái phiếu

Minh bạch thông tin cần kéo dài suốt vòng đời của trái phiếu

Bảo hiểm BIC hé lộ kế hoạch trước thềm đại hội, mục tiêu vượt 6.000 tỷ đồng doanh thu phí

Bảo hiểm BIC hé lộ kế hoạch trước thềm đại hội, mục tiêu vượt 6.000 tỷ đồng doanh thu phí

Quy mô thị trường trái phiếu đạt hơn 3,8 triệu tỷ đồng quý I/2026

Quy mô thị trường trái phiếu đạt hơn 3,8 triệu tỷ đồng quý I/2026

Dành cho bạn

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2

TP. Hồ Chí Minh đề xuất miễn, giảm phí đường bộ để “giữ nhịp” vận tải hành khách

TP. Hồ Chí Minh đề xuất miễn, giảm phí đường bộ để “giữ nhịp” vận tải hành khách

Tuyên giáo, dân vận - "điểm tựa mềm" cho vận hành sản xuất ngành Than

Tuyên giáo, dân vận - "điểm tựa mềm" cho vận hành sản xuất ngành Than

Lấy đầu tư công làm trụ đỡ thúc đẩy tăng trưởng

Lấy đầu tư công làm trụ đỡ thúc đẩy tăng trưởng

Giải ngân chương trình mục tiêu quốc gia: Nỗ lực cho mục tiêu "không ai bị bỏ lại phía sau"

Giải ngân chương trình mục tiêu quốc gia: Nỗ lực cho mục tiêu "không ai bị bỏ lại phía sau"

Chính phủ nhiệm kỳ mới: Quyết tâm hành động để đưa "cỗ xe kinh tế" bứt tốc

Chính phủ nhiệm kỳ mới: Quyết tâm hành động để đưa "cỗ xe kinh tế" bứt tốc

Đọc thêm

Tỷ giá USD hôm nay (13/4): Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ đầu tuần, DXY suy yếu nhẹ

Tỷ giá USD hôm nay (13/4): Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ đầu tuần, DXY suy yếu nhẹ

(TBTCO) - Sáng 13/4, tỷ giá trung tâm tăng nhẹ 1 đồng lên 25.106 VND/USD trong phiên đầu tuần. Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng được phép dao động trong khoảng 23.850,7 - 26.361,3 VND/USD. Trên thị trường quốc tế, áp lực tỷ giá phần nào hạ nhiệt khi chỉ số DXY giảm 0,17% xuống 98,65 điểm.
Giá vàng hôm nay ngày 13/4: Giá vàng duy trì mặt bằng giá 169,4 - 172,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 13/4: Giá vàng duy trì mặt bằng giá 169,4 - 172,4 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng sáng ngày 13/4 không ghi nhận biến động đáng kể tại các thương hiệu lớn, duy trì ở mức 169,4 - 172,4 triệu đồng/lượng.
LPBank kết nối doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long, thúc đẩy phát triển bền vững

LPBank kết nối doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long, thúc đẩy phát triển bền vững

(TBTCO) - Ngày 10/4, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) phối hợp với Sở Công thương Cần Thơ tổ chức chương trình "LPBank Connect - Kết nối địa phương, đồng hành cùng doanh nghiệp", hướng tới tăng cường liên kết, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Thị trường tiền tệ tuần 6 - 10/4: Hút ròng hơn 66 nghìn tỷ đồng, tỷ giá USD tự do lao dốc tới 700 đồng

Thị trường tiền tệ tuần 6 - 10/4: Hút ròng hơn 66 nghìn tỷ đồng, tỷ giá USD tự do lao dốc tới 700 đồng

(TBTCO) - Diễn biến nổi bật trên thị trường tiền tệ tuần qua từ ngày 6 - 10/4 cho thấy, Ngân hàng Nhà nước chuyển sang hút ròng khoảng 66.258 tỷ đồng trên kênh thị trường mở, đảo chiều so với tuần trước. Lãi suất liên ngân hàng lùi về vùng 6 - 8%, thanh khoản hạ nhiệt nhưng áp lực vẫn lớn. Trong khi đó, tỷ giá ổn định, USD tự do giảm sâu 700 đồng về quanh 26.800 - 26.830 VND/USD, còn chỉ số DXY suy yếu nhẹ.
Giá vàng đồng loạt tăng lên ngưỡng 172,7 triệu đồng/lượng

Giá vàng đồng loạt tăng lên ngưỡng 172,7 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng 11/4 đồng loạt tăng tại nhiều doanh nghiệp lớn, với mức điều chỉnh phổ biến trên 1 triệu đồng/lượng, đưa mặt bằng giao dịch lên quanh 169,7 - 172,7 triệu đồng/lượng.
Doanh nghiệp bảo hiểm "thiết kế" chiến lược để nâng vị thế

Doanh nghiệp bảo hiểm "thiết kế" chiến lược để nâng vị thế

(TBTCO) - Trong bối cảnh ngành bảo hiểm phi nhân thọ năm 2026 được dự báo tăng trưởng 2 con số, nhưng đi kèm xu hướng "sàng lọc" mạnh, các doanh nghiệp bảo hiểm đồng loạt "thiết kế" lại chiến lược nhằm củng cố năng lực cạnh tranh và giữ vững vị thế trên thị trường.
Lãi suất hạ nhiệt sau chỉ đạo, nhưng “sóng ngầm” cạnh tranh vẫn dâng cao

Lãi suất hạ nhiệt sau chỉ đạo, nhưng “sóng ngầm” cạnh tranh vẫn dâng cao

(TBTCO) - Sau cuộc họp điều hành chiều 9/4 của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất huy động hạ nhiệt nhẹ, phổ biến giảm khoảng 0,5 điểm phần trăm tại một số ngân hàng, song mặt bằng tại nhiều nhà băng vẫn cao hơn tới gần 3 điểm phần trăm so với đầu đợt tăng lãi suất. Đáng chú ý, khi cộng ưu đãi "ngầm", lãi suất thực có thể tiệm cận 9%/năm, cho thấy áp lực thanh khoản và cạnh tranh huy động vẫn hiện hữu.
Nam A Bank có tổng giám đốc mới

Nam A Bank có tổng giám đốc mới

(TBTCO) - Được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Nam A (Nam A Bank, mã ck: NAB) đã bổ nhiệm ông Trần Khải Hoàn giữ chức vụ Tổng giám đốc Nam A Bank kể từ ngày 10/4/2026.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Nâng cao trách nhiệm, tăng cường quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia

Nâng cao trách nhiệm, tăng cường quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia

Có 4 ca tử vong do não mô cầu, Bộ Y tế khuyến cáo phòng bệnh

Có 4 ca tử vong do não mô cầu, Bộ Y tế khuyến cáo phòng bệnh

TP. Hồ Chí Minh: Thị trường căn hộ phân hóa mạnh

TP. Hồ Chí Minh: Thị trường căn hộ phân hóa mạnh

Hợp tác, trao đổi kinh nghiệm quốc tế: Cơ hội để cán bộ thuế tiếp cận mô hình quản lý thuế hiện đại

Hợp tác, trao đổi kinh nghiệm quốc tế: Cơ hội để cán bộ thuế tiếp cận mô hình quản lý thuế hiện đại

Thị trường hàng hóa biến động, giá dầu giảm kỳ vọng nguồn cung được khơi thông

Thị trường hàng hóa biến động, giá dầu giảm kỳ vọng nguồn cung được khơi thông

Infographics: Thu thuế thương mại điện tử và kinh tế số quý I/2026 đạt 85.600 tỷ đồng

Infographics: Thu thuế thương mại điện tử và kinh tế số quý I/2026 đạt 85.600 tỷ đồng

Cuộc đua thị phần môi giới khối công ty chứng khoán vẫn "nóng"

Cuộc đua thị phần môi giới khối công ty chứng khoán vẫn "nóng"

Prudential lãi lớn trên 4.900 tỷ đồng nhờ “trụ đỡ” tài chính, bảo hiểm chưa thoát "vùng trũng"

Prudential lãi lớn trên 4.900 tỷ đồng nhờ “trụ đỡ” tài chính, bảo hiểm chưa thoát "vùng trũng"

Ngày 12/4: Giá heo hơi tại miền Nam tăng, miền Bắc và miền Trung giảm

Ngày 12/4: Giá heo hơi tại miền Nam tăng, miền Bắc và miền Trung giảm

Tỷ giá USD hôm nay (11/4): Tỷ giá USD tự do rớt xa mốc 27.000 đồng, cùng đà giảm của DXY

Tỷ giá USD hôm nay (11/4): Tỷ giá USD tự do rớt xa mốc 27.000 đồng, cùng đà giảm của DXY

Giá vàng hôm nay ngày 12/4: Giá vàng quay đầu giảm sau nhịp tăng trước đó

Giá vàng hôm nay ngày 12/4: Giá vàng quay đầu giảm sau nhịp tăng trước đó

Ngày 12/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu tiến sát mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 12/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu tiến sát mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 13/4: Giá cà phê tuần qua giảm mạnh, hồ tiêu tăng

Ngày 13/4: Giá cà phê tuần qua giảm mạnh, hồ tiêu tăng

Ngày 12/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, giao dịch chậm

Ngày 12/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, giao dịch chậm

Ngày 11/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung có xu hướng giảm

Ngày 11/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung có xu hướng giảm

Ngày 11/4: Giá cà phê và hồ tiêu tăng - giảm trái chiều

Ngày 11/4: Giá cà phê và hồ tiêu tăng - giảm trái chiều

Giá vàng

Doji
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 16,850 ▼90K 17,150 ▼90K
Kim TT/AVPL 16,860 ▼90K 17,160 ▼90K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 16,850 ▼90K 17,150 ▼90K
Nguyên Liệu 99.99 15,700 ▼100K 15,900 ▼100K
Nguyên Liệu 99.9 15,650 ▼100K 15,850 ▼100K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 16,510 ▼90K 16,910 ▼90K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 16,460 ▼90K 16,860 ▼90K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 16,390 ▼90K 16,840 ▼90K
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 168,200 ▼1000K 171,200 ▼1000K
Hà Nội - PNJ 168,200 ▼1000K 171,200 ▼1000K
Đà Nẵng - PNJ 168,200 ▼1000K 171,200 ▼1000K
Miền Tây - PNJ 168,200 ▼1000K 171,200 ▼1000K
Tây Nguyên - PNJ 168,200 ▼1000K 171,200 ▼1000K
Đông Nam Bộ - PNJ 168,200 ▼1000K 171,200 ▼1000K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 16,850 ▼90K 17,150 ▼90K
Miếng SJC Nghệ An 16,850 ▼90K 17,150 ▼90K
Miếng SJC Thái Bình 16,850 ▼90K 17,150 ▼90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 16,850 ▼70K 17,150 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 16,850 ▼70K 17,150 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 16,850 ▼70K 17,150 ▼70K
NL 99.90 15,600 ▲80K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 15,650 ▲100K
Trang sức 99.9 16,340 ▼70K 17,040 ▼70K
Trang sức 99.99 16,350 ▼70K 17,050 ▼70K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▼9K 1,715 ▼9K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,685 ▼9K 17,152 ▼90K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,685 ▼9K 17,153 ▼90K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,682 ▼9K 1,712 ▼9K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,682 ▼9K 1,713 ▼9K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,662 ▼9K 1,697 ▼9K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 16,152 ▼146259K 16,802 ▼152109K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 118,538 ▼675K 127,438 ▼675K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 106,658 ▲95931K 115,558 ▲103941K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 94,777 ▼549K 103,677 ▼549K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 90,195 ▲81123K 99,095 ▲89133K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 62,022 ▼375K 70,922 ▼375K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▼9K 1,715 ▼9K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▼9K 1,715 ▼9K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▼9K 1,715 ▼9K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▼9K 1,715 ▼9K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▼9K 1,715 ▼9K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▼9K 1,715 ▼9K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▼9K 1,715 ▼9K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▼9K 1,715 ▼9K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▼9K 1,715 ▼9K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▼9K 1,715 ▼9K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▼9K 1,715 ▼9K
Cập nhật: 13/04/2026 12:00

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18004 18278 18854
CAD 18470 18747 19365
CHF 32613 32997 33641
CNY 0 3800 3870
EUR 30154 30428 31456
GBP 34506 34898 35832
HKD 0 3232 3434
JPY 158 162 168
KRW 0 16 18
NZD 0 15031 15618
SGD 20095 20378 20905
THB 732 795 849
USD (1,2) 26074 0 0
USD (5,10,20) 26115 0 0
USD (50,100) 26143 26163 26361
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,131 26,131 26,361
USD(1-2-5) 25,086 - -
USD(10-20) 25,086 - -
EUR 30,335 30,359 31,626
JPY 160.79 161.08 169.84
GBP 34,751 34,845 35,852
AUD 18,239 18,305 18,885
CAD 18,698 18,758 19,334
CHF 32,911 33,013 33,800
SGD 20,254 20,317 20,999
CNY - 3,794 3,916
HKD 3,304 3,314 3,433
KRW 16.31 17.01 18.4
THB 779.44 789.07 839.95
NZD 15,032 15,172 15,533
SEK - 2,781 2,863
DKK - 4,060 4,178
NOK - 2,723 2,804
LAK - 0.91 1.26
MYR 6,211.22 - 6,973.28
TWD 748.29 - 901.27
SAR - 6,917.77 7,244.78
KWD - 83,876 88,727
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,111 26,141 26,361
EUR 30,205 30,326 31,507
GBP 34,669 34,808 35,813
HKD 3,293 3,306 3,421
CHF 32,654 32,785 33,709
JPY 161 161.65 168.91
AUD 18,179 18,252 18,841
SGD 20,274 20,355 20,937
THB 795 798 833
CAD 18,653 18,728 19,293
NZD 15,081 15,611
KRW 16.92 18.58
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26140 26140 26361
AUD 18167 18267 19192
CAD 18648 18748 19762
CHF 32829 32859 34446
CNY 3794.2 3819.2 3954.6
CZK 0 1185 0
DKK 0 4050 0
EUR 30325 30355 32080
GBP 34796 34846 36606
HKD 0 3355 0
JPY 161.43 161.93 172.44
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.2 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6840 0
NOK 0 2720 0
NZD 0 15119 0
PHP 0 400 0
SEK 0 2790 0
SGD 20246 20376 21108
THB 0 759.3 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 16850000 16850000 17150000
SBJ 15000000 15000000 17150000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,145 26,195 26,361
USD20 26,145 26,195 26,361
USD1 23,851 26,195 26,361
AUD 18,215 18,315 19,442
EUR 30,454 30,454 31,895
CAD 18,585 18,685 20,011
SGD 20,312 20,462 21,410
JPY 161.74 163.24 167.97
GBP 34,670 35,020 36,230
XAU 16,968,000 0 17,272,000
CNY 0 3,704 0
THB 0 796 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 13/04/2026 12:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80