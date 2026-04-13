Prudential lãi lớn trên 4.900 tỷ đồng nhờ “trụ đỡ” tài chính, bảo hiểm chưa thoát "vùng trũng"

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam vừa công bố kết quả tài chính năm 2025.

Hoạt động kinh doanh của Prudential Việt Nam ghi nhận sự phục hồi rõ nét về lợi nhuận dù mảng bảo hiểm cốt lõi vẫn chịu áp lực. Theo đó, lợi nhuận trước thuế Bảo hiểm Prudential Việt Nam đạt khoảng 4.937 tỷ đồng, tăng mạnh khoảng 47,8% so với năm 2024 (tức tăng gần 1.600 tỷ đồng)

Động lực tăng trưởng của Prudential Việt Nam trong năm 2025 tiếp tục đến từ mảng tài chính, khi lợi nhuận gộp từ hoạt động này đạt khoảng 11.414 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,2% so với năm trước và là mức cao nhất trong nhiều năm. Qua đó, duy trì vai trò “trụ đỡ” cho toàn bộ kết quả kinh doanh trong bối cảnh hoạt động bảo hiểm suy giảm.

Theo đó, hoạt động kinh doanh bảo hiểm tiếp tục đi xuống. Năm 2025, doanh thu thuần từ hoạt động bảo hiểm đạt 19.577 tỷ đồng, giảm 15,8% so với cùng kỳ.

Diễn biến này chủ yếu đến từ sự sụt giảm của phí bảo hiểm gốc, khi chỉ đạt khoảng 20.100 tỷ đồng, giảm 15,3% so với năm trước, kéo theo doanh thu thuần bảo hiểm giảm tương ứng. So với năm 2022, phí bảo hiểm gốc vẫn thấp hơn 35,5%, tương đương giảm 11.080 tỷ đồng, phản ánh vẫn còn áp lực lên hoạt động khai thác mới của doanh nghiệp.

Cũng theo đại diện Prudential Việt Nam, doanh thu từ hoạt động đầu tư đạt 12.080 tỷ đồng, trong đó 3.995 tỷ đồng đến từ danh mục đầu tư của Quỹ liên kết đơn vị. Khoản bổ sung lãi công bố cho Quỹ chủ hợp đồng tham gia chia lãi (PAR) đạt 1.779 tỷ đồng. Tổng lãi định kỳ và lãi bổ sung một lần mà Prudential Việt Nam đã công bố là hơn 4.000 tỷ đồng.

Ở chiều chi phí, Prudential Việt Nam ghi nhận tổng chi phí bồi thường và chi trả quyền lợi bảo hiểm khác đạt gần 16.489 tỷ đồng, tăng 15,3% so với năm trước. Tuy nhiên, sau khi tính đến các yếu tố điều chỉnh như thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm, biến động các quỹ dự phòng và chi phí hoa hồng…, tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm lại giảm khoảng 15%, xuống còn gần 25.000 tỷ đồng.

Dù chi phí đã được kiểm soát tốt hơn, hoạt động bảo hiểm vẫn ghi nhận lỗ gộp khoảng 1.583 tỷ đồng. Mức lỗ này đã cải thiện nhẹ 71 tỷ đồng so với năm trước, nhưng doanh nghiệp vẫn chưa thoát khỏi tình trạng lỗ gộp kéo dài.

Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản của Prudential Việt Nam đạt khoảng 198.855 tỷ đồng, tăng gần 9.804 tỷ đồng so với năm 2024, tương ứng mức tăng khoảng 5,2%. Quy mô tài sản tiếp tục mở rộng theo xu hướng ổn định, tuy nhiên tốc độ tăng đã chậm lại đáng kể so với giai đoạn trước khi duy trì mức tăng hai chữ số.

Cơ cấu tài sản tiếp tục nghiêng mạnh về tài sản dài hạn, đạt 147.072 tỷ đồng, chiếm khoảng 74% tổng tài sản, phản ánh đặc thù của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.

"Tổng giá trị tài sản đầu tư đạt 180.837 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, đầu tư vào trái phiếu đạt 92.609 tỷ đồng" - đại diện Prudential Việt Nam cho biết.

Đáng chú ý, các khoản đầu tư tài chính tiếp tục đóng vai trò trụ cột. Đầu tư tài chính dài hạn đạt 138.229 tỷ đồng, tăng khoảng 9.301 tỷ đồng so với năm trước, chiếm tới 69,5% tổng tài sản, là nguồn tạo lợi nhuận chính của doanh nghiệp. Song song, đầu tư tài chính ngắn hạn cũng tăng mạnh lên 40.242 tỷ đồng (tăng hơn 11,7%), chiếm khoảng 20,2% tổng tài sản.

Ông Kevin Kwon - Tổng Giám đốc Prudential Việt Nam chia sẻ, năm 2025 đánh dấu sự thay đổi quan trọng trong định hướng phát triển của Prudential Việt Nam, hiện thực hóa sứ mệnh “mang yên tâm trọn vẹn đến mỗi gia đình Việt” thông qua kế hoạch ba năm lấy khách hàng, chất lượng sản phẩm và phát triển bền vững làm trọng tâm.

"Song hành với các mục tiêu tăng trưởng, chúng tôi ưu tiên nâng cao nền tảng vận hành thông qua việc tinh gọn mô hình hoạt động, hiện đại hóa công nghệ và phát triển các năng lực cốt lõi, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng bền vững trong dài hạn" - lãnh đạo Prudential Việt Nam nhấn mạnh.

Prudential Việt Nam tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm bảo vệ và đầu tư, đồng thời đẩy nhanh chuyển đổi số trên toàn bộ hành trình khách hàng nhằm mang đến trải nghiệm đơn giản, nhanh chóng và cá nhân hóa hơn./.