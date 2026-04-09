Nhựa Bình Minh đặt kế hoạch doanh thu hơn 6.000 tỷ đồng năm 2026

Công ty CP Nhựa Bình Minh (mã Ck: BMP) đã công bố tài liệu chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, dự kiến diễn ra theo hình thức trực tiếp tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 28/4.

Theo kế hoạch trình cổ đông, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 6.053 tỷ đồng, tăng gần 8% so với kết quả thực hiện năm 2025. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.278 tỷ đồng, cao hơn khoảng 4% so với năm trước; nếu hoàn thành, đây sẽ là mức lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay của công ty.

Đồ hoạ: Thu Hương.

Liên quan đến phương án phân phối lợi nhuận, Hội đồng quản trị đề xuất duy trì chính sách cổ tức tiền mặt ở mức tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế, tương ứng tổng giá trị chi trả ước khoảng 614 tỷ đồng. Doanh nghiệp lưu ý đây là mức cổ tức dự kiến cho năm 2025 và con số chính thức sẽ được quyết định, công bố vào ngày 16/4.

Trước đó, công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 cho năm 2025 vào cuối tháng 12 với tỷ lệ 65% (6.500 đồng/cổ phiếu), tổng số tiền chi trả gần 532 tỷ đồng. Bước sang năm 2026, Nhựa Bình Minh dự kiến tiếp tục duy trì chính sách chi trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ tối thiểu 50% trên lợi nhuận sau thuế.

Kết quả kinh doanh năm 2025 cho thấy xu hướng tăng trưởng tích cực của doanh nghiệp. Doanh thu thuần đạt 5.509 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2024, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.229 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 24% và cũng là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động. So với kế hoạch đề ra, công ty đã vượt 3% chỉ tiêu doanh thu và vượt 16% mục tiêu lợi nhuận sau thuế.

Về tình hình tài chính, tổng tài sản của Nhựa Bình Minh tại thời điểm cuối năm 2025 đạt 3.379 tỷ đồng, tăng gần 6% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản tiếp tục duy trì trạng thái thanh khoản cao với tiền và các khoản tương đương tiền gần 297 tỷ đồng, cùng với 1.760 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng. Bên cạnh đó, hàng tồn kho ghi nhận 525 tỷ đồng, tài sản cố định đạt 266 tỷ đồng và các khoản phải thu ngắn hạn ở mức 129 tỷ đồng, cùng một số khoản mục khác.

Trên thị trường chứng khoán, trong phiên sáng ngày 9/4, cổ phiếu BMP giao dịch quanh mức 130.200 đồng/cổ phiếu. Với hơn 81 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa thị trường của doanh nghiệp hiện đạt trên 10.658 tỷ đồng.