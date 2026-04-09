Thuế tỉnh Cao Bằng thu nội địa 3 tháng đạt gần 40% dự toán

Đánh giá công tác quản lý thuế quý I/2026, ông Nguyễn Việt Long - Trưởng Thuế tỉnh Cao Bằng cho biết, để có được kết quả trên, ngay từ những tháng đầu năm, đơn vị đã triển khai công tác tuyên truyền đến người nộp thuế với nhiều hình thức đa dạng và chuyên sâu về nội dung, đảm bảo các nội dung tuyên truyền được truyền tải đến người nộp thuế đầy đủ và hiệu quả.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý hoàn thuế, đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, đúng chính sách pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Kiểm soát chặt chẽ số chi hoàn thuế giá trị gia tăng, đảm bảo thực hiện chi hoàn thuế đúng quy định của pháp luật. Giải quyết kịp thời, đúng quy định các thủ tục miễn, giảm thuế, xác nhận nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế.

Thuế tỉnh quyết liệt thực hiện các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng, cưỡng chế nợ thuế theo quy trình. Thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ Đạo chống thất thu ngân sách nhà nước (NSNN) và đôn đốc thu hồi nợ đọng tỉnh Cao Bằng. Phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương trong việc thu hồi nợ đọng thuế, xử lý nợ thuế, theo dõi chặt chẽ tình hình nợ thuế trên địa bàn để kịp thời tham mưu. Đẩy mạnh thực hiện rà soát, xử lý nợ sai, nợ ảo theo chỉ đạo của Cục Thuế…

Công chức Thuế tỉnh Cao Bằng đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế.

Theo ông Long, để hoàn thành dự toán thu ngân sách tháng 4, đơn vị tiếp tục theo dõi chặt chẽ, nắm bắt tình hình thu NSNN, hướng dẫn, đôn đốc người nộp thuế kê khai, nộp các loại thuế theo quy định. Thực hiện tốt công tác tổng hợp, phân tích, đánh giá tiến độ thực hiện dự toán và dự báo thu.

Trưởng Thuế tỉnh Cao Bằng cho hay, đơn vị triển khai các biện pháp tăng cường quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng, ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý rủi ro trong hoàn thuế đảm bảo hoàn thuế đúng đối tượng và đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ.

Đồng thời, đơn vị thường xuyên rà soát, đánh giá để tham mưu, kiến nghị với UBND tỉnh các giải pháp để tăng cường quản lý nguồn thu; đôn đốc thu kịp thời những nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, phòng, ban nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nguồn thu, khai thác nguồn thu còn tiềm năng để tăng thu ngân sách.

Kiến nghị cấp có thẩm quyền về cơ chế, chính sách, cải cách thủ tục hành chính nhằm khuyến khích, thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu cho NSNN.

Cùng với đó, đơn vị tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, áp dụng giải pháp hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đẩy mạnh hỗ trợ cài đặt ứng dụng thuế điện tử trên thiết bị di động Etax Mobile cho hộ, cá nhân kinh doanh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy định về hóa đơn điện tử từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Tiếp tục rà soát, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu hộ kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh; tích hợp dữ liệu dân cư và đăng ký kinh doanh để quản lý đầy đủ đối tượng, đánh giá chính xác mức độ tuân thủ; đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, kiểm soát sử dụng hóa đơn để ngăn chặn vi phạm, áp dụng quản lý rủi ro để lựa chọn đối tượng giám sát trọng điểm...