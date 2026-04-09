Giá vé máy bay dịp lễ 30/4 - 1/5 tăng chóng mặt

Qua khảo sát trên các trang bán vé máy bay trực tuyến của các hãng hàng không, trên các đường bay trục, chặng TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá rẻ nhất là chuyến bay đêm của Vietravel Airlines ở mức 5,2 triệu đồng. Các chuyến bay của Vietjet có giá khoảng 5,6 - 5,8 triệu đồng trong khi giá vé của Vietnam Airlines và Bamboo Airways ở mức 6,1 triệu đồng.

Chặng TP. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng đang có giá 4 - 4,4 triệu đồng nếu bay với Vietjet và 4,7 - 5 triệu đồng nếu bay với Vietnam Airlines hoặc Bamboo Airways.

Các chặng bay từ TP. Hồ Chí Minh đến các điểm du lịch nổi tiếng như Phú Quốc, Nha Trang, Quy Nhơn đã tăng khoảng 20 - 30% so với cùng kỳ. Cụ thể, chặng TP. Hồ Chí Minh - Phú Quốc có giá 2,9 - 3,5 triệu đồng ở tất cả hãng. Chặng TP. Hồ Chí Minh - Nha Trang ở mức 3,3 - 3,5 triệu đồng. Trong khi đó, chặng TP. Hồ Chí Minh đi Quy Nhơn rẻ nhất ở mức 3,8 triệu đồng nếu bay với Vietjet và khoảng 4,8 triệu đồng nếu bay với Vietnam Airlines.

Một số chặng bay như TP. Hồ Chí Minh - Thanh Hóa/Vinh neo cao ở mức 5,4 - 5,8 triệu đồng.

Đáng chú ý, giá vé máy bay quốc tế từ TP. Hồ Chí Minh đến một số địa điểm du lịch quốc tế chặng ngắn cũng tăng chóng mặt, gấp đôi thông thường.

Đơn cử, chặng TP. Hồ Chí Minh - Bangkok hiện ở mức 7,6 - 8,2 triệu đồng ở các hãng giá rẻ và lên đến 10 triệu đồng ở hãng full-service. Cùng kỳ, giá vé chặng này thưởng chỉ ở mức 3 - 5 triệu đồng.

Các chặng bay từ TP. Hồ Chí Minh đến Singapore hay Malaysia đều vắng bóng mức giá rẻ, neo cao khoảng 7 - 10 triệu đồng.

Trong bối cảnh chi phí nhiên liệu bay tăng cao, các hãng hàng không vẫn duy trì mạng bay và chủ động tăng chuyến để đáp ứng nhu cầu đi lại dự báo tăng mạnh trong giai đoạn cao điểm.

Toàn bộ Vietnam Airlines Group dự kiến cung ứng gần 1,12 triệu ghế trên các chuyến bay nội địa và quốc tế, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng mạng bay nội địa, hãng dự kiến khai thác hơn 3.800 chuyến bay, cung ứng hơn 730.000 ghế, tăng khoảng 13% về số chuyến và 16% về số ghế so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, Vietjet Air cũng lên kế hoạch tăng thêm khoảng 500 chuyến bay, tương đương 16% so với cùng kỳ, nâng tổng lượng ghế cung ứng lên khoảng 832.000 ghế, tăng gần 18%.

Các chuyến bay tăng cường chủ yếu tập trung trên các trục có nhu cầu cao như Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh và các đường bay du lịch từ hai thành phố lớn đi Đà Nẵng, Nha Trang, Huế, Quảng Bình, Quy Nhơn và Phú Quốc.

Thực tế, tình trạng giá vé máy bay tăng cao đang là xu hướng trên toàn cầu. Lãnh đạo các hãng hàng không châu Á cho biết, giá nhiên liệu máy bay vẫn sẽ mất nhiều tháng để trở lại trạng thái bình thường, ngay cả khi Iran đã đồng ý mở lại eo biển Hormuz như một phần của thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần với Tổng thống Mỹ Donald Trump./.