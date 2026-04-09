Giá vé máy bay dịp lễ 30/4 - 1/5 tăng chóng mặt

13:28 | 09/04/2026
Hai ngày lễ lớn 30/4 và 1/5 năm nay rơi vào thứ năm và thứ sáu, tính cả hai ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật, người dân sẽ được nghỉ liên tục 4 ngày. Tính đến thời điểm hiện tại, còn khoảng 3 tuần nữa mới bước vào kỳ nghỉ lễ, tuy nhiên, giá vé máy bay trên nhiều đường bay nội địa và quốc tế đồng loạt tăng 20 - 30%, thậm chí gấp đôi so với thông thường.
aa
Giá vé máy bay tăng cao đang là xu hướng trên toàn cầu. Ảnh minh họa

Qua khảo sát trên các trang bán vé máy bay trực tuyến của các hãng hàng không, trên các đường bay trục, chặng TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá rẻ nhất là chuyến bay đêm của Vietravel Airlines ở mức 5,2 triệu đồng. Các chuyến bay của Vietjet có giá khoảng 5,6 - 5,8 triệu đồng trong khi giá vé của Vietnam Airlines và Bamboo Airways ở mức 6,1 triệu đồng.

Chặng TP. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng đang có giá 4 - 4,4 triệu đồng nếu bay với Vietjet và 4,7 - 5 triệu đồng nếu bay với Vietnam Airlines hoặc Bamboo Airways.

Các chặng bay từ TP. Hồ Chí Minh đến các điểm du lịch nổi tiếng như Phú Quốc, Nha Trang, Quy Nhơn đã tăng khoảng 20 - 30% so với cùng kỳ. Cụ thể, chặng TP. Hồ Chí Minh - Phú Quốc có giá 2,9 - 3,5 triệu đồng ở tất cả hãng. Chặng TP. Hồ Chí Minh - Nha Trang ở mức 3,3 - 3,5 triệu đồng. Trong khi đó, chặng TP. Hồ Chí Minh đi Quy Nhơn rẻ nhất ở mức 3,8 triệu đồng nếu bay với Vietjet và khoảng 4,8 triệu đồng nếu bay với Vietnam Airlines.

Một số chặng bay như TP. Hồ Chí Minh - Thanh Hóa/Vinh neo cao ở mức 5,4 - 5,8 triệu đồng.

Đáng chú ý, giá vé máy bay quốc tế từ TP. Hồ Chí Minh đến một số địa điểm du lịch quốc tế chặng ngắn cũng tăng chóng mặt, gấp đôi thông thường.

Đơn cử, chặng TP. Hồ Chí Minh - Bangkok hiện ở mức 7,6 - 8,2 triệu đồng ở các hãng giá rẻ và lên đến 10 triệu đồng ở hãng full-service. Cùng kỳ, giá vé chặng này thưởng chỉ ở mức 3 - 5 triệu đồng.

Các chặng bay từ TP. Hồ Chí Minh đến Singapore hay Malaysia đều vắng bóng mức giá rẻ, neo cao khoảng 7 - 10 triệu đồng.

Trong bối cảnh chi phí nhiên liệu bay tăng cao, các hãng hàng không vẫn duy trì mạng bay và chủ động tăng chuyến để đáp ứng nhu cầu đi lại dự báo tăng mạnh trong giai đoạn cao điểm.

Toàn bộ Vietnam Airlines Group dự kiến cung ứng gần 1,12 triệu ghế trên các chuyến bay nội địa và quốc tế, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng mạng bay nội địa, hãng dự kiến khai thác hơn 3.800 chuyến bay, cung ứng hơn 730.000 ghế, tăng khoảng 13% về số chuyến và 16% về số ghế so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, Vietjet Air cũng lên kế hoạch tăng thêm khoảng 500 chuyến bay, tương đương 16% so với cùng kỳ, nâng tổng lượng ghế cung ứng lên khoảng 832.000 ghế, tăng gần 18%.

Các chuyến bay tăng cường chủ yếu tập trung trên các trục có nhu cầu cao như Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh và các đường bay du lịch từ hai thành phố lớn đi Đà Nẵng, Nha Trang, Huế, Quảng Bình, Quy Nhơn và Phú Quốc.

Thực tế, tình trạng giá vé máy bay tăng cao đang là xu hướng trên toàn cầu. Lãnh đạo các hãng hàng không châu Á cho biết, giá nhiên liệu máy bay vẫn sẽ mất nhiều tháng để trở lại trạng thái bình thường, ngay cả khi Iran đã đồng ý mở lại eo biển Hormuz như một phần của thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần với Tổng thống Mỹ Donald Trump./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Hoàn thiện dự thảo Chương trình hành động triển khai Kết luận Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV

Chứng khoán Kỹ thương lên kế hoạch mua lại trước hạn 2 lô trái phiếu tổng giá trị 1.000 tỷ đồng

Công bố Quyết định về đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước

Thống nhất trình Quốc hội điều chỉnh thuế xăng dầu và nhiên liệu bay

Thuế tỉnh Cao Bằng thu nội địa 3 tháng đạt gần 40% dự toán

Đại hội đồng cổ đông Bảo hiểm MIC: Hướng tới top 3 thị phần, doanh thu nền tảng số tăng 128% quý I/2026

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa quý I/2026 ước đạt 249,50 tỷ USD

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), quý I/2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước ước đạt 249,50 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó xuất khẩu tăng 19,1%; nhập khẩu tăng 27%. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 3,64 tỷ USD.
Ngày 9/4: Giá tiêu điều chỉnh tăng, cà phê lao dốc

Giá tiêu hôm nay (9/4) điều chỉnh tăng 500 đồng/kg tại các vùng trồng trọng điểm, dao động 138.500 - 139.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê đồng loạt giảm khoảng 4.000 đồng/kg so với ngày hôm trước, lùi về vùng 84.700 - 85.300 đồng/kg.
Ngày 9/4: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng vọt

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (9/4) đồng loạt tăng vọt. Theo đó, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 2.467.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.497.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 76,22 USD/ounce, tăng 3,76 USD so với hôm qua.
Ngày 9/4: Giá cao su tại các thị trường chính châu Á đồng loạt tăng

Giá cao su tại các thị trường chính châu Á hôm nay (9/4) đều tăng, với giá tại Nhật Bản neo ở đỉnh 2 năm xác lập cuối tuần trước, vì lo ngại gián đoạn chuỗi cung ứng và giá dầu thô tăng. Trong nước, giá thu mua tiếp tục đi ngang tại các doanh nghiệp lớn.
Ngày 9/4: Giá heo hơi đi ngang trên diện rộng

Giá heo hơi hôm nay (9/4) đi ngang trên diện rộng sau chuỗi ngày tăng trước đó. Mặt bằng giá cao nhất vẫn được duy trì tại miền Nam với mức 69.000 đồng/kg, trong khi các khu vực còn lại giữ trạng thái ổn định.
Ngày 9/4: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long phục hồi tích cực

Giá lúa tươi hôm nay (9/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực, trong đó lúa tươi OM 18 và lúa Đài Thơm 8 đồng loạt tăng 300 đồng/kg; lúa OM 5451 tăng 100 đồng/kg. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng - giảm trái chiều.
Ngành F&B hướng tới 760 nghìn tỷ đồng doanh thu, mở “tấm vé vàng” cho tăng trưởng bền vững

Báo cáo "Thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam năm 2025" mới công bố dự báo năm 2026, ngành F&B dự kiến đạt khoảng 333.600 cửa hàng, tăng 1,2%, với doanh thu kỳ vọng chạm 760 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng ổn định 4,6% cùng nhiều “làn sóng” mới. Ngành đang chuyển mình sang phát triển thực chất, khi tuân thủ pháp lý trở thành yêu cầu bắt buộc và mở ra “tấm vé vàng” cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp.
Giá nhiên liệu tăng, CPI đối mặt áp lực lớn

(TBTCO) - Trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu còn nhiều biến động khó lường, áp lực lạm phát được dự báo tiếp tục hiện hữu trong các tháng tới. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp để vừa kiểm soát giá cả, vừa duy trì đà tăng trưởng kinh tế.
