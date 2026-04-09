Ngày 9/4: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long phục hồi tích cực

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi OM 18 hôm nay tăng 300 đồng/kg dao động ở mốc 5.800 - 6.100; lúa Đài Thơm 8 (tươi) tăng 300 đồng/kg dao động ở mốc 5.800 - 6.100 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) tăng 100 đồng/kg dao động mốc 5.500 - 5.600 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.400 - 5.500 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.100 - 5.200 đồng/kg, so với đầu tuần.

Tại các địa phương hôm nay, giao dịch mua bán vẫn chậm, giá biến động. Tại Đồng Tháp, nguồn lúa chào bán đều tại các đồng, giao dịch mua bán vẫn chậm, giá ít biến động. Tại An Giang, nguồn khá, giao dịch mua bán mới ít, giá biến động. Tại Cần Thơ, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cà Mau, giao dịch mua bán ít, giá tương đối ổn định.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 hôm nay dao động ở mức 8.100 - 8.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 ở mức 8.650 - 8.750 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.000 - 8.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.900 - 9.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, gạo đứng giá. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 14.000 - 15.000 đồng/kg, gạo thường dao động ở mốc 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng - giảm trái chiều so với đầu tuần. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 5% tấm đang được chào bán trong khoảng 400 - 445 USD/tấn; gạo 100% tấm tăng 1 USD/tấn dao động từ 330 - 334 USD/tấn; gạo Jasmine giảm 2 USD/tấn dao động ở mức 433 - 437 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, tại Thái Lan tăng nhẹ, giá gạo 5% tấm xuất khẩu tăng 3 USD/tấn dao động 339 - 373 USD/tấn, gạo 100% tấm tăng 1 USD/tấn ở mức 350 - 354 USD/tấn.

Tại Ấn Độ thị trường đi ngang, gạo 5% tấm được chào bán dao động 335 - 339 USD/tấn và gạo 100% tấm ở mức 283 - 287 USD/tấn.

Ở quy mô toàn cầu, áp lực lương thực vẫn chưa hạ nhiệt. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp quốc ước tính khoảng 724 triệu người đang đối mặt với nạn đói, trong khi căng thẳng địa chính trị có thể đẩy thêm 40 triệu người vào tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng. Diễn biến này cho thấy, gạo không chỉ là hàng hóa thiết yếu mà đang ngày càng mang tính chiến lược, chi phối trực tiếp ổn định kinh tế và an ninh khu vực./.