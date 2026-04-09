Công bố Quyết định về đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước

Hà My

15:03 | 09/04/2026
(TBTCO) - Ngày 9/4, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan liên quan tổ chức họp báo công bố Quyết định về đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước (Quyết định số 457/QĐ-CTN).
Phát biểu tại lễ công bố Quyết định về đặc xá năm 2026, ông Cấn Đình Tài - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước cho biết, đặc xá là một chế định pháp lý quan trọng được quy định trong Hiến pháp và Luật Đặc xá năm 2018.

Qua nhiều năm triển khai thực hiện, công tác đặc xá đã khẳng định đây là một chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước ta, thể hiện rõ chính sách khoan hồng, nhân đạo, góp phần củng cố niềm tin của xã hội đối với tính nghiêm minh và công bằng của pháp luật. Đồng thời khẳng định rõ cam kết của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân một cách công bằng, bình đẳng.

Theo ông Cấn Đình Tài, thực tiễn những năm qua cho thấy, các đợt đặc xá được triển khai chặt chẽ, đúng quy định, đạt hiệu quả tích cực trên nhiều phương diện cả về chính trị, pháp lý, xã hội và đối ngoại.

Đặc biệt, trong năm 2025, hơn 22.000 phạm nhân được đặc xá tha tù trước thời hạn nhưng vẫn bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đa số người được đặc xá đã nhanh chóng ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, được nhân dân đồng tình và dư luận quốc tế ghi nhận.

Ông Cấn Đình Tài cho biết, năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển tiếp sang một giai đoạn phát triển mới của đất nước, gắn với nhiều sự kiện chính trị có tầm vóc chiến lược: thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; cùng với đó là kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong bối cảnh đó, theo đề nghị của Chính phủ, ngày 07/4/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký Quyết định số 457 về đặc xá năm 2026. Quyết định này không chỉ có giá trị pháp lý trực tiếp, mà còn mang ý nghĩa chính trị và xã hội sâu sắc, thể hiện sự kế thừa, phát triển chính sách đặc xá phù hợp với yêu cầu của giai đoạn mới.

Quyết định đặc xá năm 2026 tiếp tục khẳng định rõ quan điểm nhất quán: bảo đảm sự kết hợp chặt chẽ giữa tính nghiêm minh của pháp luật với chính sách khoan hồng, có điều kiện; việc xem xét đặc xá được thực hiện thận trọng, đúng đối tượng, gắn với yêu cầu giữ vững kỷ cương, trật tự, an toàn xã hội.

"Đáng chú ý, việc ban hành Quyết định đặc xá ngay trong ngày làm việc đầu tiên của Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thể hiện nhất quán quan điểm của Đảng và Nhà nước ta: kiên định nguyên tắc thượng tôn pháp luật, giữ vững kỷ cương, phép nước. Đồng thời thực hiện chính sách nhân đạo một cách có trách nhiệm, gắn chặt với yêu cầu quản lý xã hội; bảo đảm sự cân bằng giữa tính nghiêm minh của pháp luật với tính nhân văn trong hoạch định và thực thi chính sách, hướng tới ổn định xã hội và phát triển bền vững của đất nước" - ông Cấn Đình Tài khẳng định.

Theo Quyết định số 457/QĐ-CTN, thực hiện đặc xá tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân nhân dịp 51 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/2026), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Thời gian đã chấp hành án phạt tù để xét đặc xá tính đến ngày 31/5/2026.

Đối tượng được đặc xá bao gồm: người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người bị kết án chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn, người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

Chia sẻ tại họp báo, Thượng tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an thông tin về kết quả tín dụng cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù sau 2 năm thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Theo đó, sau 2 năm thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg, đã có gần 15.000 người được đặc xá hoặc chấp hành xong án phạt tù được vay với số vốn gần 1.300 tỷ đồng để phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng để những người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.

Hoàn thiện dự thảo Chương trình hành động triển khai Kết luận Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV

(TBTCO) - Đảng ủy Bộ Tài chính vừa ban hành Nghị quyết số 36/NQ/ĐUBTC Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính mở rộng tháng 4/2026 về hoàn thiện các dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ và của Đảng ủy Bộ Tài chính triển khai Kết luận Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số.
Sáng 9/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên họp cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.
(TBTCO) - Sáng nay, 9/4, tại trụ sở Chính phủ, đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chủ trì cuộc họp của Thường trực Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ để thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.
(TBTCO) - Chiều 8/4, tại Hà Nội, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị chủ trì hội nghị.
(TBTCO) - Bộ Ngoại giao cho biết, ngày 7/4/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký Quyết định phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội). Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á và thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước Hà Nội.
(TBTCO) - Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng quý I/2026 của Đảng uỷ Cục Hải quan đặt trọng tâm vào nâng cao hiệu lực kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đồng thời trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 13 đảng viên, khẳng định vai trò nêu gương, lan tỏa giá trị trong toàn Đảng bộ.
(TBTCO) - Thẩm tra dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), Uỷ ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị làm rõ điều kiện, giới hạn và cơ chế kiểm soát đối với các chính sách tài chính, đầu tư, tài nguyên nhằm bảo đảm tính linh hoạt nhưng phải hạn chế rủi ro.
(TBTCO) - Sáng 8/4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cho các cơ quan báo chí, xuất bản và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
