Thị trường

Ngày 9/4: Giá tiêu điều chỉnh tăng, cà phê lao dốc

06:43 | 09/04/2026
Giá tiêu hôm nay (9/4) điều chỉnh tăng 500 đồng/kg tại các vùng trồng trọng điểm, dao động 138.500 - 139.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê đồng loạt giảm khoảng 4.000 đồng/kg so với ngày hôm trước, lùi về vùng 84.700 - 85.300 đồng/kg.
Ngày 9/4: Giá tiêu điều chỉnh tăng, cà phê lao dốc
Giá tiêu trong nước hôm nay tăng đồng loạt. Ảnh minh họa

Giá tiêu tiến sát mốc 140.000 đồng/kg

Khảo sát trong sáng 9/4 cho thấy, thị trường hồ tiêu nội địa ghi nhận đà tăng trở lại sau nhiều phiên đi ngang. Mức điều chỉnh phổ biến là 500 đồng/kg tại hầu hết các địa phương, đưa giá tiêu lên vùng 138.500 - 139.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk và Đắk Nông (khu vực Lâm Đồng), giá tiêu được nâng lên 139.500 đồng/kg, cao nhất cả nước. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.HCM), giá tiêu cũng tăng lên 139.000 đồng/kg, trong khi Gia Lai và Đồng Nai cùng ghi nhận mức 138.500 đồng/kg.

Diễn biến này cho thấy thị trường nội địa đang có dấu hiệu phục hồi nhẹ, dù biên độ tăng chưa lớn. Sau giai đoạn trồi sụt liên tục đầu tháng 4, việc giá quay đầu tăng dù chỉ 500 đồng/kg cũng phần nào phản ánh tâm lý ổn định hơn của người bán và thương lái.

Trên thị trường quốc tế, dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế cho thấy xu hướng phân hóa vẫn tiếp diễn giữa các quốc gia sản xuất lớn. Giá tiêu đen Indonesia giảm nhẹ 0,32% (tương đương 23 USD/tấn), xuống còn 7.083 USD/tấn. Đồng thời, giá tiêu trắng Muntok của nước này cũng giảm 31 USD/tấn, về mức 9.331 USD/tấn.

Trong khi đó, các thị trường lớn khác gần như đi ngang. Tiêu đen Brazil ASTA 570 tiếp tục giữ mức 6.150 USD/tấn, còn tiêu đen Malaysia ổn định ở 9.300 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu vẫn dao động trong khoảng 6.000 - 6.100 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l. Giá tiêu trắng xuất khẩu cũng duy trì ở mức 8.900 USD/tấn.

Giá cà phê trong nước giảm mạnh

Giá cà phê tiếp tục giảm. Ảnh minh họa

Khảo sát trong sáng 9/4 cho thấy, giá cà phê trong nước giảm mạnh, đánh dấu một trong những phiên điều chỉnh sâu nhất kể từ đầu tháng.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá cà phê đồng loạt giảm khoảng 4.000 đồng/kg so với ngày hôm trước, lùi về vùng 84.700 - 85.300 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông ghi nhận mức 85.300 đồng/kg, cao nhất khu vực nhưng vẫn giảm sâu so với các phiên trước. Đắk Lắk và Gia Lai cùng giao dịch quanh mức 85.200 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất với 84.700 đồng/kg.

Việc giá rơi nhanh dưới mốc 85.000 đồng/kg cho thấy áp lực bán đang gia tăng rõ rệt, đặc biệt khi thị trường quốc tế đồng loạt giảm mạnh.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê giảm mạnh trên cả hai sàn London và New York. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 5/2026 giảm tới 3,85%, xuống còn 3.315 USD/tấn, mức thấp nhất trong khoảng 8 tháng. Hợp đồng tháng 7/2026 cũng giảm mạnh xuống 3.231 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giảm khoảng 4%, về mức 286,1 US cent/pound đối với hợp đồng tháng 5/2026. Hợp đồng tháng 7/2026 cũng giảm về 281,3 US cent/pound.

Diễn biến này cho thấy áp lực bán đang lan rộng trên toàn thị trường, kéo theo biến động mạnh về giá trong ngắn hạn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
