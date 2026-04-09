Ngày 9/4: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng vọt

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc tăng mạnh, niêm yết ở mức 2.889.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.978.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước giảm, hiện được niêm yết ở mức 2.467.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.497.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh giá bạc hiện ở mức 2.469.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.503.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới tăng, hiện ở mức giá 2.008.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.013.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc trong nước tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 9/4/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội (VND) TP. Hồ Chí Minh (VND) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.467.000 2.497.000 2.469.000 2.503.000 1 kg 65.795.000 66.593.000 65.847.000 66.744.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.475.000 2.505.000 2.477.000 2.507.000 1 kg 66.001.000 66.805.000 66.043.000 66.856.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 76,22 USD/ounce, tăng 3,76 USD so với ngày 8/4.

Thị trường bạc đang bước vào giai đoạn biến động mạnh khi yếu tố lãi suất tiếp tục giữ vai trò then chốt trong việc định hướng giá. Trong phiên giao dịch, giá bạc liên tục rung lắc khi nhà đầu tư cố gắng duy trì mốc 70 USD/ounce.

Ngoài ra, giới đầu tư được khuyến nghị theo dõi sát lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm. Nếu chỉ số này giảm xuống dưới 4,30% và tiếp tục xu hướng đi xuống, thị trường bạc có thể bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 9/4/2026: