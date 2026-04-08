Xã hội

Phân định ranh giới giữa dạy thêm, học thêm và các hoạt động giáo dục tăng cường, bổ trợ

Mai Tấn

[email protected]
21:59 | 08/04/2026
(TBTCO) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Thông tư số 19/2026/TT-BGDĐT ngày 31/3/2026, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm. Thông tư mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/5/2026.
Thông tư được xây dựng trên cơ sở tiếp thu ý kiến từ thực tiễn địa phương, giáo viên, phụ huynh và xã hội, nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý theo hướng minh bạch, khả thi, phù hợp với yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới.

Một trong những điểm đáng chú ý của Thông tư 19 là việc làm rõ khái niệm và phân định ranh giới giữa dạy thêm, học thêm với các hoạt động giáo dục tăng cường, bổ trợ.

Thông tư 19 tiếp tục không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng; không hạn chế nhu cầu học tập hợp pháp của người học và quyền dạy học của giáo viên. Mục tiêu trọng tâm của Thông tư là siết chặt kỷ cương, ngăn chặn dạy thêm trái phép, ép buộc hoặc trục lợi, bảo vệ môi trường giáo dục lành mạnh, công bằng trong tiếp cận giáo dục đối với mọi đối tượng liên quan.

Thông tư mới làm rõ hơn về khái niệm dạy thêm, học thêm, phân định ranh giới giữa dạy thêm, học thêm và các hoạt động giáo dục tăng cường, bổ trợ được phép tổ chức để phát triển toàn diện học sinh theo tinh thần Nghị quyết 71- NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo đó, Thông tư mới quy định, các hoạt động giáo dục về văn hóa, nghệ thuật, thể thao; tăng cường năng lực ngoại ngữ, giáo dục STEM/STEAM, giáo dục năng lực số, trí tuệ nhân tạo (AI), giáo dục hướng nghiệp, giáo dục kỹ năng sống và các nội dung giáo dục khác theo quy định nhằm giáo dục toàn diện, đáp ứng nhu cầu, sở thích, năng khiếu của học sinh mà không thuộc nội dung chương trình các môn học do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này và được thực hiện theo các quy định khác của pháp luật.

Bên cạnh đó, Thông tư 19 nhấn mạnh yêu cầu kiểm soát chặt chẽ hoạt động dạy thêm của giáo viên theo quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức và những điều nhà giáo không được làm theo Luật Nhà giáo. Giáo viên dạy thêm ngoài nhà trường phải bảo đảm minh bạch về nội dung, địa điểm, thời gian và các mối quan hệ liên quan nhằm phòng ngừa xung đột lợi ích.

Thông tư 19 tiếp tục quy định mỗi môn học được tổ chức dạy thêm không quá 02 (hai) tiết/tuần. Tuy nhiên, tại Thông tư này, Hiệu trưởng được trao quyền chủ động hơn trong tổ chức dạy thêm tại nhà trường khi đề xuất với Giám đốc Sở GDĐT cho phép tăng thời lượng dạy thêm đối với một số đối tượng học sinh theo quy định, đi kèm trách nhiệm giải trình.

Hiệu trưởng có trách nhiệm quản , theo dõi, nhắc nhở, cụ thể hóa các nội dung liên quan tới nhà giáo tại quy định về dạy thêm, học thêm trong quy tắc ứng xử của nhà giáo do Hiệu trưởng ban hành theo thẩm quyền; xử hoặc kiến nghị xử các trường hợp vi phạm, bảo đảm không để xảy ra dạy thêm trái phép kéo dài, phức tạp trong phạm vi quản .

Thông tư yêu cầu cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường công khai, cập nhật đầy đủ các thông tin về chương trình, thời lượng, danh sách giáo viên và mức thu nhằm bảo đảm tính minh bạch và tăng cường sự giám sát của xã hội.

Thông tư cũng quy định thiết lập đường dây nóng ở tất cả các cấp quản , từ nhà trường, UBND cấp xã đến Sở GDĐT, nhằm tiếp nhận và xử kịp thời phản ánh của học sinh, phụ huynh và người dân.

Việc thanh tra, kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm được thực hiện theo nguyên tắc công khai, khách quan, đúng thẩm quyền; kịp thời phát hiện, xử theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm. Thông tư quy định rõ xử nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, tái phạm hoặc có hành vi ép buộc, trục lợi trong hoạt động dạy thêm, học thêm./.

Từ khóa:
Dạy thêm giáo dục Học thêm pháp lý Hoạt động tăng cường Bổ trợ giáo dục Cấm dạy trục lợi

Dành cho bạn

Lực lượng Hải quan phát hiện súng và ma túy giấu trong hành lý qua cửa khẩu Lao Bảo

Thuế TP. Đà Nẵng thu ngân sách quý I tăng hơn 37% so với cùng kỳ

Bộ Tài chính và Tập đoàn Check Point tăng cường năng lực an ninh mạng ngành Tài chính

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhận bàn giao nhiệm vụ: Vinh dự lớn lao, trách nhiệm nặng nề

Lãi suất tăng kéo giảm thanh khoản căn hộ TP.Hồ Chí Minh, thị trường vào nhịp điều chỉnh

Thanh khoản thị trường trái phiếu chính phủ cải thiện trong tháng 3

Đọc thêm

(TBTCO) - Biểu đồ tăng trưởng kinh tế các địa phương khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung đang có những chênh lệch rõ rệt. Trong quý I/2026, có địa phương đạt tỷ lệ tăng trưởng GRDP 12,42%, nhưng cũng có địa phương chỉ đạt trên 7%.
(TBTCO) - Trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu còn nhiều biến động khó lường, áp lực lạm phát được dự báo tiếp tục hiện hữu trong các tháng tới. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp để vừa kiểm soát giá cả, vừa duy trì đà tăng trưởng kinh tế.
(TBTCO) - Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án khẩn cấp, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu tập trung nguồn lực triển khai đồng bộ hai dự án chống ngập và bổ cập nước cho sông Tô Lịch, nhằm cải thiện môi trường, giảm thiểu úng ngập và từng bước hồi sinh dòng sông nội đô.
(TBTCO) - Trong bối cảnh nhiều địa phương đang tăng tốc để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển mang tính bước ngoặt, việc huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, đặc biệt từ khu vực doanh nghiệp ngày càng trở thành yếu tố then chốt. Tại Khánh Hòa, hành trình hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương trong giai đoạn 2027 - 2028 đang được thúc đẩy mạnh mẽ thông qua các chiến lược phát triển kinh tế biển, du lịch và đô thị. Việc Khánh Hòa đăng cai Giải Vô địch Quốc gia Tiền Phong Marathon 2026 mới đây không chỉ là một sự kiện thể thao quy mô lớn mà còn là chất xúc tác quan trọng, mở ra cơ hội tăng trưởng mới với sự đồng hành chủ động từ cộng đồng doanh nghiệp.
(TBTCO) - Thức ăn chăn nuôi chiếm tới 60 - 70% giá thành sản xuất, khiến mọi biến động giá lập tức lan sang toàn bộ chuỗi chăn nuôi và thị trường thực phẩm. Trong bối cảnh giá nguyên liệu thế giới tăng, chi phí vận chuyển leo thang do căng thẳng địa chính trị, ngành chăn nuôi Việt Nam đang phải đối mặt với “áp lực kép” với đầu vào tăng mạnh, trong khi giá đầu ra sụt giảm.
(TBTCO) - Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Hợp tác xã Việt Nam (11/4/1946 - 11/4/2026), thay mặt Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia về kinh tế tập thể, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã gửi thư chúc mừng tới toàn thể cán bộ quản lý, thành viên và người lao động trong khu vực kinh tế tập thể trên cả nước.
(TBTCO) - Chương trình tập huấn tập trung bồi dưỡng nghiệp vụ, tăng cường gắn kết phong trào thanh niên với công việc chuyên môn và thúc đẩy đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn trong bối cảnh mới.
(TBTCO) - Tháng Thanh niên 2026 được triển khai đồng bộ, hiệu quả, ghi nhận nhiều công trình, phần việc thiết thực và kết quả tích cực trên các lĩnh vực, qua đó khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ Chính phủ.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

