Thuế - Hải quan

Thuế tỉnh Phú Thọ thu ngân sách đạt 37% dự toán

Bài và ảnh: Văn Học

Bài và ảnh: Văn Học

21:56 | 08/04/2026
(TBTCO) - Theo đánh giá của lãnh đạo Thuế tỉnh Phú Thọ, mặc dù chịu tác động mạnh bởi xung đột địa chính trị tại Trung Đông, song cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức. Nhờ đó, số nộp ngân sách nhà nước trong quý I/2026 đạt hơn 18.315 tỷ đồng, bằng 37,1% dự toán pháp lệnh, tăng 34,7% so với cùng kỳ năm trước.
Nhiều sắc thuế, lĩnh vực thu đạt kết quả tích cực

Quý I/2026, Thuế tỉnh Phú Thọ thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trong bối cảnh giá xăng dầu tăng cao do ảnh hưởng từ xung đột địa chính trị tại Trung Đông; điều này cũng phần nào làm gián đoạn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó việc triển khai các chính sách miễn, giảm thuế, phí nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và kích cầu tiêu dùng cũng tác động nhất định đến nguồn thu.

Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức từ cộng đồng doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh, số nộp ngân sách nhà nước lũy kế quý I/2026 đạt hơn 18.315 tỷ đồng, bằng 37,1% dự toán pháp lệnh, bằng 35,4% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 34,7% so với cùng kỳ thực hiện.

Thuế tỉnh Phú Thọ thu ngân sách đạt 37% dự toán
Ông Nguyễn Huy Hồng - Trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác hỗ trợ hộ kinh doanh tại Thuế cơ sở 15 tỉnh Phú Thọ.

Đáng chú ý, nhiều sắc thuế, lĩnh vực thu đều đạt kết quả tích cực, tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt hơn 8.415 tỷ đồng, tăng 27,6% so với cùng kỳ thực hiện; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 3.548 tỷ đồng, tăng 69,7% so với cùng kỳ thực hiện; thu tiền sử dụng đất đạt 3.155 tỷ đồng, tăng 49,5% so với cùng kỳ thực hiện...

Lãnh đạo Thuế tỉnh Phú Thọ cho rằng, để có được kết quả thu, nộp ngân sách nhà nước nêu trên, đó là sự nỗ lực trong sản xuất kinh doanh và đóng góp tích cực của 26.374 doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Cùng đó là sự nỗ lực của các đơn vị, cán bộ, công chức Thuế tỉnh Phú Thọ trong triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách nhà nước ngay từ đầu năm.

Bà Nguyễn Kim Ngân - Trưởng phòng Phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 2, Thuế tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý thuế đối với hơn 2.500 doanh nghiệp ngoài quốc doanh (thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cũ), với dự toán thu được giao năm 2026 là hơn 2.383 tỷ đồng. Trong quý I/2026, số thu ngân sách nhà nước do đơn vị thực hiện đạt 1.293 tỷ đồng, bằng 54,2% dự toán pháp lệnh năm 2026, tăng 51,3% so với cùng kỳ thực hiện.

Để đạt được kết quả trên, bà Ngân cho rằng, là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của ban lãnh đạo Thuế tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các phòng chức năng cùng với tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, công chức trong đơn vị.

Bà Ngân cho biết, ngay từ đầu năm, Phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 2 đã thực hiện nghiêm các chỉ đạo của lãnh đạo Thuế tỉnh; triển khai đồng thời nhiều giải pháp, phân công phân nhiệm cụ thể đến từng công chức, định kỳ hàng tháng tăng cường rà soát, nắm bắt nguồn thu; thực hiện đôn đốc thu nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước nhằm hạn chế tối thiểu nợ mới phát sinh.

Phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 2 cũng đã kịp thời giải quyết các thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, qua đó tạo được sự đồng thuận trong việc chấp hành pháp luật thuế của người nộp thuế…

Thuế tỉnh Phú Thọ thu ngân sách đạt 37% dự toán
Đại diện lãnh đạo Thuế cơ sở 5 tỉnh Phú Thọ nắm bắt tình hình sản xuất và thực hiện nghĩa vụ thuế của Chi nhánh Công ty TNHH sản xuất và thương mại FIT Thái Bình tại Phú Thọ.

Cùng với các phòng được giao nhiệm vụ thu, các Thuế cơ sở trực thuộc Thuế tỉnh Phú Thọ cũng đã triển khai hiệu quả các giải pháp thu ngay từ đầu năm. Ông Bùi Thế Hùng - Phó trưởng Thuế cơ sở 5 tỉnh Phú Thọ cho biết, để hoàn thành nhiệm vụ thu được giao năm 2026, ngay từ đầu năm, Thuế cơ sở 5 đã triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của các cấp lãnh đạo; đồng thời phân tích, đánh giá các nguồn thu, các sắc thuế, các yếu tố ảnh hưởng đến số thu để từ đó triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế đảm bảo, phù hợp, hiệu quả.

Bên cạnh đó, Thuế cơ sở 5 tỉnh Phú Thọ chủ động phối hợp tốt với UBND các xã tăng cường quản lý thu ngân sách, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu; đẩy mạnh kiểm tra đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro về thuế, về hóa đơn; kiểm tra, rà soát đối với hoạt động thương mại điện tử; triển khai quyết liệt các biện pháp đôn đốc nợ và thu hồi nợ thuế.

Ngoài ra, Thuế cơ sở 5 đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền về chính sách, pháp luật thuế; chủ động hỗ trợ người nộp thuế trong kê khai, nộp thuế, hoàn thuế… Nhờ đó, đến hết tháng 3/2026, số thu ngân sách do Thuế cơ sở 5 thực hiện đạt 123,2 tỷ đồng, bằng 47% dự toán pháp lệnh, tăng 24% so với cùng kỳ thực hiện.

Tiếp tục xây dựng kịch bản điều hành thu phù hợp

Nhận định về những khó khăn trong thực hiện thu ngân sách trong thời gian còn lại của năm 2026, bà Nguyễn Thị Hương Nga - Phó trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ cho rằng, trong thời gian tới, công tác thu ngân sách nhà nước vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Các yếu tố chi phí đầu vào gia tăng do giá xăng dầu duy trì ở mức cao, căng thẳng địa chính trị kéo dài làm gián đoạn chuỗi cung ứng, chi phí logistics tăng mạnh; đồng thời hoạt động xuất khẩu gặp nhiều áp lực do kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm dẫn đến giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh, buộc một số doanh nghiệp thu hẹp quy mô, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu ngân sách.

Thuế tỉnh Phú Thọ thu ngân sách đạt 37% dự toán

Tổ Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp Thuế cơ sở 5 tỉnh Phú Thọ chủ động thực hiện rà soát hồ sơ khai và nộp thuế của người nộp thuế, đảm bảo người nộp thuế nộp thực hiện tốt nghĩa vụ thuế.

Bên cạnh đó, áp lực lãi suất làm tăng chi phí tài chính, ảnh hưởng đến dòng tiền của doanh nghiệp, điều này cũng tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nợ đọng và chậm nộp thuế.

Ngoài ra, việc tiếp tục thực hiện các chính sách điều chỉnh thuế đối với xăng dầu, mặc dù góp phần hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, nhưng cũng làm giảm nguồn thu từ thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng.

"Thuế tỉnh Phú Thọ tập trung khai thác các nguồn thu trọng điểm như hộ kinh doanh, thương mại điện tử, tài nguyên khoáng sản và đất đai; đồng thời thực hiện hiệu quả các chính sách miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách" - bà Nguyễn Thị Hương Nga - Phó trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ.

Để hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước được giao, Thuế tỉnh Phú Thọ tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Thuế và UBND tỉnh, chủ động đánh giá sát tình hình kinh tế, dự báo nguồn thu và xây dựng kịch bản điều hành thu phù hợp.

Bà Nga cho biết thêm, Thuế tỉnh Phú Thọ cũng sẽ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu; tăng cường theo dõi, phân tích tiến độ thu theo từng địa bàn, lĩnh vực, sắc thuế để kịp thời chỉ đạo; khai thác hiệu quả các nguồn thu tiềm năng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Đặc biệt, Thuế tỉnh Phú Thọ tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; kiểm soát rủi ro, đẩy mạnh kiểm tra, chống thất thu; quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế, nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trong quản lý thuế./.

Bài và ảnh: Văn Học
Nâng cao hiệu lực kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ Cục Hải quan

Tạm ngưng hiệu lực quy định mới về an toàn thực phẩm, duy trì áp dụng Nghị định 15/2018/NĐ-CP
Mở rộng diện miễn thuế thu nhập cá nhân: Thu hút nhân lực cho lĩnh vực công nghệ cao
Thắt chặt quản lý doanh nghiệp lãi mỏng, thua lỗ nhiều năm
Tăng cường hợp tác Hải quan Việt Nam - Campuchia trong thực thi phòng vệ thương mại
Thu ngân sách quý I đạt khá, ngành Thuế tiếp tục khai thác hiệu quả nguồn thu còn tiềm năng
Thu thuế hàng giá trị thấp: Ngăn ngừa gian lận, tăng thu ngân sách
Chính sách thuế hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp và mục tiêu tăng trưởng
