Ngành F&B hướng tới 760 nghìn tỷ đồng doanh thu, mở “tấm vé vàng” cho tăng trưởng bền vững

Ngày 8/4, iPOS.vn và Nestlé Professional công bố báo cáo "Thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam năm 2025". Đây là dự án nghiên cứu chuyên sâu thường niên, do iPOS.vn phối hợp cùng Công ty TNHH Nestlé Việt Nam thực hiện, dưới sự cố vấn và thẩm định dữ liệu bởi Công ty cổ phần Nghiên cứu ngành và Tư vấn Việt Nam (VIRAC). Báo cáo được xây dựng từ nghiên cứu của 3.001 chủ doanh nghiệp nhà hàng/café cùng hơn 3.045 thực khách trên toàn quốc.

Siết chặt quy định pháp lý, doanh nghiệp F&B bài bản bứt phá

Ông Vũ Thanh Hùng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần iPOS.vn chia sẻ, đây là năm thứ 4 iPOS.vn kiên định theo đuổi việc phát hành các báo cáo thị trường chuyên sâu về ngành ẩm thực (F&B) tại Việt Nam, với mong muốn đóng góp thêm những góc nhìn thực tiễn và dữ liệu giá trị để hỗ trợ cộng đồng F&B kinh doanh ngày càng hiệu quả hơn, đúng với sứ mệnh mà iPOS.vn đã bền bỉ theo đuổi.

Theo dự báo của iPOS.vn, năm 2026, thị trường F&B Việt Nam dự báo sẽ đạt mốc 333.600 cửa hàng, tăng nhẹ 1,2%, với tổng doanh thu kỳ vọng chạm ngưỡng 760 nghìn tỷ đồng, duy trì đà tăng trưởng ổn định khoảng 4,6%. Đây là mức tăng không lớn, nhưng lại mang ý nghĩa tích cực nếu đặt trong bối cảnh thị trường đã trải qua nhiều đợt thanh lọc mạnh trong các năm gần đây.

Theo đánh giá của ông Lê Quang Long - Đại diện Nestlé Professional, thị trường F&B tại Việt Nam đang trưởng thành theo một cách riêng.

Báo cáo được kỳ vọng có thể mang đến bức tranh toàn cảnh và chi tiết về sự thay đổi trong nhu cầu và khẩu vị của người tiêu dùng, từ đó, góp phần giúp các đơn vị kinh doanh trong ngành F&B phát triển định hướng và tối ưu hóa hoạt động trong thời gian tới, thúc đẩy thị trường F&B Việt Nam ngày một tốt hơn.

Nguồn: Báo cáo của iPOS.vn.

Đại diện iPOS.vn cho rằng, đây được xem là giai đoạn ngành chuyển mình từ tăng trưởng "nóng" sang phát triển thực chất, khi làn sóng mở quán ồ ạt theo phong trào nhường chỗ cho những mô hình vận hành bài bản, kiểm soát tốt chi phí và có tư duy kinh doanh rõ ràng.

Đặc biệt, giai đoạn 2025 - 2026 đang đánh dấu một bước ngoặt lớn của ngành F&B Việt Nam, khi tuân thủ pháp luật không còn là câu chuyện dành riêng cho các doanh nghiệp quy mô lớn, mà trở thành yêu cầu sống còn với toàn thị trường. Trong ngắn hạn, đây rõ ràng là một áp lực rất lớn, đặc biệt với các hộ kinh doanh và cửa hàng nhỏ vốn quen vận hành theo mô hình linh hoạt, ít chuẩn hóa.

Khi các yêu cầu về hóa đơn điện tử, kê khai doanh thu, chứng từ đầu vào hay bảo hiểm xã hội được siết chặt, nhiều đơn vị sẽ buộc phải đối mặt với chi phí tăng thêm, thay đổi quy trình vận hành, thậm chí phải tái cấu trúc toàn bộ mô hình kinh doanh.

"Tuy nhiên ở góc độ dài hạn, đây lại chính là "tấm vé vàng" để doanh nghiệp bước vào một sân chơi bền vững hơn. Khi thị trường được quy chuẩn, những đơn vị chấp nhận trả chi phí vào cửa cho sự minh bạch sẽ có cơ hội tồn tại chắc chắn hơn, hạn chế rủi ro pháp lý và xây nền tảng tốt hơn cho tăng trưởng" - đại diện iPOS.vn nhấn mạnh.

Khi phần lớn thị trường còn loay hoay thích nghi với các yêu cầu tuân thủ mới, những doanh nghiệp đã làm đúng từ sớm như: Tập đoàn Golden Gate hay Viet Thai International..., lại đứng trước cơ hội bứt phá. Việc tuân thủ đầy đủ về thuế, bảo hiểm, hồ sơ đầu vào hay hệ thống vận hành không chỉ giúp các chuỗi lớn giảm thiểu tối đa các cú sốc chuyển đổi, mà còn mở ra lợi thế cạnh tranh rất lớn khi mặt bằng chung của thị trường được kéo lên theo hướng minh bạch hơn.

Dự báo "làn sóng" mới năm 2026, iPOS.vn cho rằng, về mặt trải nghiệm và sản phẩm, xu hướng "nướng sân vườn" dự kiến sẽ tăng tốc mạnh mẽ, đánh trúng tâm lý thích thưởng thức nguyên liệu tươi ngon trong không gian thoáng đãng của nhóm khách trẻ.

Cùng với đó, làn sóng ẩm thực Nhật Bản, tiêu biểu với các mô hình quán ăn nhanh Nhật, sẽ tiếp tục lấn sân, mang lại những lựa chọn đổi bữa mới lạ nhưng vẫn đảm bảo bài toán kinh tế cho thực khách.

Đối với ngành đồ uống, mô hình cà phê đa công năng sẽ trở thành xu hướng dẫn đầu, tạo ra môi trường hài hòa, nơi khách hàng có thể vừa làm việc chuyên sâu vừa cảm nhận được năng lượng kết nối cộng đồng.

"Cuộc thử lửa mới" mới, vẫn có 66% doanh nghiệp F&B ổn định và tăng trưởng

Nhìn lại toàn cảnh thị trường F&B Việt Nam năm 2025, có thể thấy thị trường bước vào một trạng thái phát triển chậm hơn và ổn định hơn. Theo đó, toàn ngành hiện có khoảng 329.500 cửa hàng, tăng 2% so với năm 2024, gần như đi ngang với tốc độ tăng của năm trước.

Xét về quy mô doanh thu, ngành F&B Việt Nam năm 2025 đạt khoảng 726.500 tỷ đồng, tăng 5,5% so với năm 2024. So với giai đoạn tăng trưởng thần tốc của nhiều năm trước, đây là mức tăng khiêm tốn hơn, song vẫn phản ánh một thực tế quan trọng là nhu cầu chi tiêu cho ăn uống của thực khách Việt chưa suy yếu.

Nguồn: Báo cáo của iPOS.vn.

Thị trường F&B bước vào giai đoạn trưởng thành hơn "Với năm 2025, ở góc độ tích cực, tôi cho rằng thị trường F&B tại Việt Nam đang bước vào một giai đoạn trưởng thành hơn, khi tăng trưởng không còn đến từ việc mở rộng ồ ạt, mà chuyển dần sang chiều sâu, với trọng tâm là năng lực vận hành, khả năng thích ứng và sức bền của từng mô hình kinh doanh". Ông Vũ Thanh Hùng - Tổng Giám đốc iPOS.vn.

Thị trường năm 2025 đánh dấu sự phục hồi rõ nét hơn khi có tới 65,58% doanh nghiệp ghi nhận doanh thu ổn định hoặc tăng trưởng so với năm 2024.

Tuy nhiên, biên lợi nhuận chứng kiến "cuộc thử lửa mới" về năng lực quản trị, khi có tới 69,38% doanh nghiệp chịu áp lực từ giá nguyên vật liệu tăng vọt.

Các yêu cầu về hóa đơn điện tử, chuẩn hóa kê khai thuế và hoàn thiện nghĩa vụ lao động (được 57,11% đơn vị quan tâm) đang được nhìn nhận như một khoản chi phí “trưởng thành” tất yếu, giúp thị trường sàng lọc các mô hình thiếu bền vững.

Đối với người tiêu dùng, nghiên cứu cho thấy xu hướng chi tiêu có chọn lọc và có phần thực dụng của người Việt. Thay vì "thắt lưng buộc bụng", người tiêu dùng sẵn sàng chi mạnh tay hơn cho các trải nghiệm đáng tiền. Với ngành đồ uống, thị trường phân cực mạnh mẽ khi nhóm chi tiêu từ 35.000 đồng trở lên đã chiếm đa số với 57,58% thị phần, khẳng định nhu cầu mua trải nghiệm và không gian vẫn chiếm ưu thế.

Ngoài ra, năm 2025 chứng kiến hàng loạt bê bối vệ sinh an toàn thực phẩm gây chấn động, làm lung lay nghiêm trọng niềm tin của người tiêu dùng. Trong đó, vụ việc tại Đồ hộp Hạ Long Canfoco gây ảnh hưởng mạnh mẽ; cùng với đó là dịch liên cầu lợn và các vụ ngộ độc bánh mì.

Sau những khủng hoảng này, thực khách Việt đã hình thành một cơ chế phòng vệ mới. Để xây dựng lại niềm tin, các yếu tố như không gian sạch sẽ, khang trang, niêm yết công khai chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm..., trở thành những thước đo quyết định./.