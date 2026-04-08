Tài chính

Bộ Tài chính Việt Nam và Manulife đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm

Đức Minh

21:09 | 08/04/2026
(TBTCO) - Ngày 8/4/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận đã tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Manulife châu Á, ông Steven Finch, nhằm trao đổi về phát triển hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam.
Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Lê Tấn Cận bày tỏ lời chào mừng đoàn công tác của Manulife đã đến thăm và làm việc với Bộ Tài chính; đồng thời đánh giá cao sự chủ động của Manulife trong việc duy trì trao đổi, tăng cường hợp tác với Bộ Tài chính Việt Nam và các đơn vị chức năng, trong đó có Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Manulife châu Á, ông Steven Finch. Ảnh: Đức Minh

Theo Thứ trưởng Lê Tấn Cận, thị trường bảo hiếm nói chung và thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam nói riêng còn nhiều tiềm năng và dự địa để phát triển. Cụ thể: Việt Nam là nền kinh tế có tốc độ phát triển nhanh trong khu vực và trên thế giới; Việt Nam đang trong giai đoạn "Dân số vàng", là cơ hội để phát triển đa dạng các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, đặc biệt sản phẩm bảo hiểm hưu trí đang được triển khai rộng rãi ở các quốc gia khác nhưng chưa thực sự phổ biến tại Việt Nam.

Việc phát triển thị trường bảo hiểm là một trong những chủ trương của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiến hành đồng bộ các giải pháp để phát triên thị trường bảo hiểm, tập trung vào một số nội dung: Hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh doanh bảo hiểm; Tăng cường năng lực tài chính, quản lý rủi ro, quản trị doanh nghiệp, chất lượng dịch vụ khách hàng và công khai minh bạch của doanh nghiệp bảo hiểm; Phát triển và đa dạng hóa sản phẩm bảo hiểm; Đa dạng và chuyên nghiệp hóa kênh phân phối bảo hiểm; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm, quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Thứ trưởng Lê Tấn Cận ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Manulife tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng Lê Tấn Cận ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Manulife tại thị trường Việt Nam trong hơn 25 năm qua. Manulife là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nước ngoài đầu tiên hoạt động tại Việt Nam, có quy mô tài sản lớn, năng lực tài chính vững mạnh, đồng thời có nhiều đóng góp tích cực trong việc chi trả quyền lợi bảo hiểm, đào tạo nguồn nhân lực và tham gia xây dựng chính sách.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính mong muốn Manulife tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh theo hướng an toàn, minh bạch, nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm; đồng thời tiếp tục tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và đồng hành cùng cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện chính sách, đặc biệt trong triển khai mô hình vốn trên cơ sở rủi ro, chuẩn mực kế toán quốc tế và phát triên tài chính xanh,...

Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng, với nền tảng hợp tác tốt đẹp đã được xây dựng trong thời gian qua và sự chủ động, thiện chí từ cả hai phía, quan hệ hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Manulife sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển hiệu quả hơn trong thời gian tới, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Thay mặt đoàn công ông Steven Finch cảm ơn Thứ trưởng Lê Tấn Cận dành thời gian tiếp và chia sẻ nhiều thông tin về thị trường bảo hiểm nhân thọ và tiềm năng phát triển của thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam.

Ông Steven Finch đánh giá cao nỗ lực của Bộ Tài chính và Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm trong việc hoàn thiện hệ thống luật pháp và quy định về bảo hiểm, hướng tới sự phát triển bền vững và mang lại lợi ích cho khách hàng. Điều này rất phù hợp với định hướng hoạt động của Manulife.

Ông Steven Finch bày tỏ rất ấn tượng với những mục tiêu tham vọng của Chính phủ Việt Nam. Những con số về tăng trưởng GDP và tiềm năng thâm nhập bảo hiểm hoàn toàn thống nhất với nhận định của Manulife. Việt Nam luôn là thị trường ưu tiên và Manulife cam kết 100% đối với sự phát triển bền vững và dài hạn tại đây.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm. Ảnh: Đức Minh

Ông Steven Finch tin tưởng, ngành Bảo hiểm Việt Nam sẽ đóng góp quan trọng cho nền kinh tế Việt Nam thông qua việc cung cấp nguồn vốn dài hạn (10, 20, 30 năm) để phát triển hạ tầng và tài chính xanh. Manulife cam kết tiếp tục phối hợp với Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao năng lực quản lý thị trường và chia sẻ kinh nghiệm về RBC cũng như chuẩn mực kế toán quốc tế.

thị trường bảo hiểm hợp tác phát triển tài chính việt nam bộ tài chính manulife bảo hiểm nhân thọ thứ trưởng lê tấn cận Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Manulife Châu Á Steven Finch

Bộ Tài chính phổ biến những quy định mới về quản lý nợ công

Bộ Tài chính và Tập đoàn Check Point tăng cường năng lực an ninh mạng ngành Tài chính

Infographics: Tóm tắt tiểu sử tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn

Lực lượng Hải quan phát hiện súng và ma túy giấu trong hành lý qua cửa khẩu Lao Bảo

Thuế TP. Đà Nẵng thu ngân sách quý I tăng hơn 37% so với cùng kỳ

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhận bàn giao nhiệm vụ: Vinh dự lớn lao, trách nhiệm nặng nề

Lãi suất tăng kéo giảm thanh khoản căn hộ TP.Hồ Chí Minh, thị trường vào nhịp điều chỉnh

Thanh khoản thị trường trái phiếu chính phủ cải thiện trong tháng 3

Chứng khoán phái sinh ngày 8/4: Phe Long chiến thắng, chênh lệch dương tiếp tục mở rộng

Làm rõ cơ chế kiểm soát các chính sách đặc thù về tài chính, đầu tư cho Hà Nội

(TBTCO) - Thẩm tra dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), Uỷ ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị làm rõ điều kiện, giới hạn và cơ chế kiểm soát đối với các chính sách tài chính, đầu tư, tài nguyên nhằm bảo đảm tính linh hoạt nhưng phải hạn chế rủi ro.
