Xã hội

Giá nhiên liệu tăng, CPI đối mặt áp lực lớn

Diệu Hoa

Diệu Hoa

15:17 | 08/04/2026
(TBTCO) - Trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu còn nhiều biến động khó lường, áp lực lạm phát được dự báo tiếp tục hiện hữu trong các tháng tới. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp để vừa kiểm soát giá cả, vừa duy trì đà tăng trưởng kinh tế.
aa

Giá nhiên liệu dẫn dắt đà tăng CPI

Số liệu từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2026 tăng 1,23% so với tháng trước, tăng 2,44% so với tháng 12/2025 và tăng 4,65% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là mức tăng cao nhất của tháng 3 trong vòng 5 năm gần đây, cho thấy áp lực lạm phát đang gia tăng rõ rệt.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ giá xăng dầu trong nước tăng theo xu hướng của thị trường thế giới, cùng với chi phí nguyên vật liệu và vận chuyển gia tăng. “Giá năng lượng tăng đã kéo theo chi phí sản xuất và logistics, từ đó lan tỏa sang nhiều nhóm hàng hóa và dịch vụ khác” - Cục Thống kê nêu rõ.

Giá nhiên liệu tăng, CPI đối mặt áp lực lớn
Nguồn: Cục Thống kê. Đồ họa: Phương Anh

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có tới 9 nhóm ghi nhận tăng giá, nổi bật nhất là nhóm giao thông với mức tăng 12,85%. Nguyên nhân trực tiếp đến từ việc giá xăng tăng 29,72% và giá dầu diesel tăng tới 57,03% trong bối cảnh nguồn cung năng lượng toàn cầu chịu ảnh hưởng từ xung đột tại Trung Đông.

Giá nhiên liệu tăng kéo theo chi phí vận tải leo thang, khiến giá dịch vụ vận chuyển hành khách đồng loạt tăng mạnh: vận tải hàng không tăng hơn 23%, đường sắt tăng gần 14% và đường thủy tăng trên 6%. Đây là yếu tố lan tỏa rộng, tác động đến mặt bằng giá chung của nền kinh tế.

Bên cạnh đó, nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,77%, với mức tăng đáng kể của giá dầu hỏa (trên 62%), gas (5,56%) và vật liệu xây dựng. Nhóm thuốc và dịch vụ y tế cũng tăng 0,38% do chi phí nhập khẩu nguyên liệu và điều chỉnh giá dịch vụ tại một số địa phương.

Ở chiều ngược lại, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,59%, trong đó giá thực phẩm giảm 1,41%, góp phần kìm hãm tốc độ tăng CPI. Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch cũng giảm nhẹ do nhu cầu tiêu dùng sau Tết suy yếu.

Giữ ổn định mặt bằng giá

Quý I/2026, CPI tăng 3,51% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lạm phát cơ bản tăng 3,63%, cao hơn mức CPI chung. Có thể thấy, áp lực giá từ các yếu tố nền tảng của nền kinh tế vẫn hiện hữu và cần được theo dõi chặt chẽ.

Theo phân tích của Cục Thống kê, đà tăng CPI chủ yếu đến từ các nhóm hàng thiết yếu, trong đó nổi bật là nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng với mức tăng 5,69%, đóng góp 1,29 điểm phần trăm vào CPI chung. Nguyên nhân chính là giá thuê nhà tăng 6,55% do chi phí vận hành cao hơn; giá vật liệu xây dựng tăng mạnh 12,26% do nhu cầu sửa chữa, xây dựng gia tăng, cùng với giá nguyên liệu đầu vào leo thang. Giá điện sinh hoạt cũng tăng 5,55%, góp phần làm tăng chi phí sinh hoạt.

Bên cạnh đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,55%, đóng góp lớn nhất vào CPI với 1,63 điểm phần trăm. Trong đó, giá thịt lợn tăng 7,14% do nguồn cung hạn chế và chi phí chăn nuôi cao; giá thịt gia cầm và dịch vụ ăn uống ngoài gia đình cũng tăng do chi phí đầu vào tăng.

Một số nhóm khác như giáo dục, đồ uống, thiết bị gia đình, may mặc và du lịch tăng nhẹ, trong khi nhóm giao thông tăng trở lại do giá xăng dầu tăng mạnh trong tháng 3.

Ở chiều ngược lại, nhóm thông tin và truyền thông giảm 0,2% nhờ giá thiết bị công nghệ giảm, qua đó góp phần kiềm chế nhẹ đà tăng CPI.

Cục Thống kê nhận định, trong trường hợp giá dầu tiếp tục leo thang do căng thẳng địa chính trị, đặc biệt tại Trung Đông, CPI có thể tăng thêm 1 - 2 điểm phần trăm. Điều này sẽ khiến mục tiêu kiểm soát lạm phát dưới 4,5% mà Quốc hội đề ra cho năm 2026 trở nên thách thức hơn.

Trong bối cảnh giá năng lượng thế giới tiếp tục biến động phức tạp và khó lường, bà Nguyễn Thu Oanh - Trưởng ban Thống kê Dịch vụ và Giá (Cục Thống kê) cho biết, áp lực lạm phát cần được theo dõi chặt chẽ và chủ động ứng phó.

Trong đó, việc theo sát diễn biến giá xăng dầu trên thị trường quốc tế và trong nước là yêu cầu then chốt nhằm kịp thời đưa ra các giải pháp điều hành phù hợp. Cùng với đó, bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định cho thị trường nội địa đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế các cú sốc giá. Bà Oanh cũng nhấn mạnh, cần tăng cường quản lý thị trường, ngăn chặn tình trạng lợi dụng đà tăng của giá nhiên liệu để đẩy giá hàng hóa, dịch vụ một cách bất hợp lý, tránh hiện tượng “tát nước theo mưa”.

Từ thực tiễn theo dõi các biến động về chi phí đầu vào và nguồn cung hàng hóa thiết yếu, Cục Thống kê kiến nghị Chính phủ xem xét các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt thông qua điều hành linh hoạt giá nhiên liệu, chi phí vận tải và các khoản phí liên quan đến logistics…

Diệu Hoa
Kinh tế miền Trung: Chênh lệch tăng trưởng

Kinh tế miền Trung: Chênh lệch tăng trưởng

Địa phương bứt tốc với những đóng góp chủ động từ doanh nghiệp

Thị trường chứng khoán gia tăng chiều sâu trong tiến trình nâng hạng

Nâng cao hiệu lực kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ Cục Hải quan

Gia nhập Công ước Apostille: Bước tiến lớn trong cải cách thủ tục, thúc đẩy đầu tư quốc tế

Bảo hiểm PTI hạ mục tiêu lợi nhuận, "để ngỏ" phương án chia cổ tức tiền mặt 10%

Chứng khoán Việt Nam nâng hạng, SHB chính thức vào rổ chỉ số toàn cầu FTSE Global All Cap

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V: Bảo quản an toàn hàng dự trữ, xanh hóa vùng kho

Cước vận tải tăng sốc, doanh nghiệp Việt tối ưu chuỗi cung ứng để giữ đơn hàng

Hà Nội tăng tốc 2 dự án “chống ngập - hồi sinh” sông Tô Lịch, kịp đích trước mùa mưa

(TBTCO) - Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án khẩn cấp, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu tập trung nguồn lực triển khai đồng bộ hai dự án chống ngập và bổ cập nước cho sông Tô Lịch, nhằm cải thiện môi trường, giảm thiểu úng ngập và từng bước hồi sinh dòng sông nội đô.
Ngành chăn nuôi đối mặt áp lực chi phí và cơ hội tái cấu trúc

(TBTCO) - Thức ăn chăn nuôi chiếm tới 60 - 70% giá thành sản xuất, khiến mọi biến động giá lập tức lan sang toàn bộ chuỗi chăn nuôi và thị trường thực phẩm. Trong bối cảnh giá nguyên liệu thế giới tăng, chi phí vận chuyển leo thang do căng thẳng địa chính trị, ngành chăn nuôi Việt Nam đang phải đối mặt với “áp lực kép” với đầu vào tăng mạnh, trong khi giá đầu ra sụt giảm.
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng gửi thư chúc mừng 80 năm Ngày Hợp tác xã Việt Nam

(TBTCO) - Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Hợp tác xã Việt Nam (11/4/1946 - 11/4/2026), thay mặt Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia về kinh tế tập thể, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã gửi thư chúc mừng tới toàn thể cán bộ quản lý, thành viên và người lao động trong khu vực kinh tế tập thể trên cả nước.
Tập huấn cán bộ Đoàn gắn với nhiệm vụ chuyên môn và đổi mới hoạt động

(TBTCO) - Chương trình tập huấn tập trung bồi dưỡng nghiệp vụ, tăng cường gắn kết phong trào thanh niên với công việc chuyên môn và thúc đẩy đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn trong bối cảnh mới.
Tổng kết Tháng Thanh niên 2026 với nhiều kết quả nổi bật

(TBTCO) - Tháng Thanh niên 2026 được triển khai đồng bộ, hiệu quả, ghi nhận nhiều công trình, phần việc thiết thực và kết quả tích cực trên các lĩnh vực, qua đó khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ Chính phủ.
Lần đầu thiết lập “chuẩn ESG” cho dự án xanh: Mở đường dòng vốn ưu đãi

(TBTCO) - Việt Nam đang tiến thêm một bước quan trọng trong hành trình phát triển kinh tế xanh khi lần đầu tiên xây dựng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG) làm căn cứ xác định dự án xanh, dự án tuần hoàn và xem xét hỗ trợ lãi suất.
Hoàn thiện khung pháp lý cho vận hành sàn giao dịch các-bon trong nước

(TBTCO) - Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang lấy ý kiến rộng rãi đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn giám sát giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon, nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho vận hành sàn giao dịch các-bon trong nước theo hướng minh bạch, hiệu quả.
Trái phiếu xanh Việt Nam tăng tốc nhưng quy mô còn khiêm tốn

(TBTCO) - Xu hướng trái phiếu bền vững toàn cầu phân hóa cùng yêu cầu minh bạch gia tăng đang định hình thị trường, trong khi tại Việt Nam, trái phiếu xanh dù tăng tốc nhưng vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ, cho thấy dư địa phát triển còn lớn.
Dòng tiền hứng khởi, khối ngoại gom mạnh cổ phiếu Hòa Phát và FPT

VietinBank ghi dấu ấn quốc tế với hai giải thưởng ngân hàng doanh nghiệp

Ngành F&B hướng tới 760 nghìn tỷ đồng doanh thu, mở “tấm vé vàng” cho tăng trưởng bền vững

TP. Hồ Chí Minh: Nguồn cung hạn chế giúp thị trường bán lẻ - văn phòng duy trì ổn định

VN-Index có thể hướng tới vùng 1.787 - 1.841 điểm trong tháng 4

ABBank: Bùng nổ cơ hội trúng vàng cho khách hàng đăng ký chứng chỉ tiền gửi An Phúc

Lộ trình 1 triệu căn nhà ở xã hội về đích sớm kỳ vọng sẽ hóa giải cơn sốt giá nhà

Làm rõ cơ chế kiểm soát các chính sách đặc thù về tài chính, đầu tư cho Hà Nội

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 7/4: Quay đầu giảm trên diện rộng

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Tỷ giá USD hôm nay (7/4): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, USD tự do giảm mạnh lùi sát mốc 27.000 đồng

Ngày 8/4: Giá cà phê bật tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/4: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam tiếp đà tăng