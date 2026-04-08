Tài chính

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V: Bảo quản an toàn hàng dự trữ, xanh hóa vùng kho

Đức Minh

15:15 | 08/04/2026
(TBTCO) - Trong những tháng đầu năm 2026, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V đã kiểm tra toàn diện công tác quản lý, bảo quản hàng hóa dự trữ quốc gia và phong trào xây dựng vùng kho "An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp", đồng thời phát động Tết trồng cây, từ đó nhân rộng hoạt động trồng cây xanh tại các điểm kho trong đơn vị.
Hàng dự trữ quốc gia được bảo quản an toàn, đảm bảo chất lượng

Ông Phạm Đăng Thắng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V cho biết, triển khai quyết định của Cục Dự trữ Nhà nước, đơn vị đã thành lập Đoàn kiểm tra công tác bảo quản hàng dự trữ quốc gia mùa Xuân năm 2026, kiểm tra thực tế tại 4 điểm kho dự trữ, gồm: Điểm kho ĐK1.KV5 (Kho Lai Châu), Điểm kho ĐK6.KV5 (Kho Điện Biên), Điểm kho ĐK12.KV5 (Kho Mộc Châu), Điểm kho ĐK11.KV5 (Kho Sơn La), đóng trên địa bàn 3 tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên.

Tại mỗi điểm kho, Đoàn kiểm tra đã kiểm tra toàn diện các mặt công tác, gồm: chất lượng hàng hóa đang lưu kho bảo quản; thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với từng mặt hàng dự trữ quốc gia, từng ngăn, lô kho; hồ sơ, sổ sách; kết quả thực hiện phong trào xây dựng vùng kho dự trữ “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp”, ngăn kho kiểu mẫu, vùng kho kiểu mẫu; công tác đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ bí mật nhà nước; công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường; công tác phòng cháy, chữa cháy, phòng chống lụt bão; quản lý tài sản, công cụ, dụng cụ...

Đoàn kiểm tra do Phó Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V Phạm Đăng Thắng làm Trưởng đoàn kiểm tra công tác bảo quản thiết bị, vật tư dự trữ tại các điểm kho. Ảnh: Phương Linh

Thông tin về kết quả sau khi phúc tra, kiểm tra công tác bảo quản hàng dự trữ quốc gia mùa Xuân năm 2026, bà Đinh Thị Hoài Trang - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý hàng dự trữ, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V cho biết, tại 3 điểm kiểm tra (Kho Điện Biên, Kho Sơn La và Kho Mộc Châu), Đoàn kiểm tra ghi nhận 100% các ngăn, lô bảo quản gạo đảm bảo nồng độ khí nitơ ≥98%, không có tình trạng men mốc, đọng sương. Các chỉ tiêu chất lượng gạo như độ ẩm, hạt vàng, tỷ lệ tấm… không vượt quá giới hạn cho phép theo QCVN 06:2019/BTC.

Bên cạnh đó, các đơn vị đã thực hiện bảo quản đảm bảo chất lượng, số lượng an toàn, theo đúng quy định đối với các mặt hàng vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia như phao áo cứu sinh, phao tròn cứu sinh, bè nhẹ cứu sinh, thiết bị chữa cháy rừng, thiết bị khoan phá bê tông, máy phát điện, nhà bạt cứu sinh các loại…, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sử dụng ngay khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V hưởng ứng phong trào Tết trồng cây

Hưởng ứng phong trào Tết trồng cây, trong tháng 3/2026, tại Điểm kho ĐK1.KV5 (Kho Lai Châu), tỉnh Lai Châu, lãnh đạo Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V cùng cán bộ, công chức, người lao động đã trồng cây xanh tại điểm kho này, từ đó nhân rộng hoạt động trồng cây xanh tại các điểm kho khác thuộc chi cục.

Chia sẻ về tình hình đảm bảo chất lượng hàng dự trữ quốc gia, bà Ngô Thị Nhung - Phụ trách Điểm kho dự trữ Điện Biên cho hay, cán bộ, công chức, thủ kho trong đơn vị luôn thực hiện nghiêm ngặt quy trình bảo quản lương thực, vật tư dự trữ quốc gia theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc, thực hiện nghiêm túc các quy định của ngành. Nhờ đó, hàng hóa dự trữ quốc gia tới tay người dân luôn đảm bảo về chất lượng và số lượng, vật tư dự trữ quốc gia được xuất cấp kịp thời để ứng phó với các tình huống cấp bách.

"Hàng hóa dự trữ quốc gia trong các kho đều được thủ kho kê xếp trên giá gọn gàng, ngăn nắp, thẳng hàng, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật; chất lượng an toàn, không có hiện tượng lão hóa, phồng rộp, phai màu, màu sắc đồng nhất…, đảm bảo đáp ứng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia" - bà Nhung cho hay.

Đề cập kết quả kiểm tra công tác bảo quản tại các điểm kho, ông Nguyễn Hồng Phong - Trưởng Phòng Kỹ thuật bảo quản, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V đánh giá, các ngăn kho được vệ sinh sạch sẽ. Trong kho không có côn trùng sống, các vị trí cửa kho, cửa thông gió, giá để hàng không có bụi bẩn. Ngoài kho, hiên kho, sân kho được quét dọn sạch sẽ, hệ thống thoát nước không bị ứ đọng.

Cũng theo ông Phong, kết quả kiểm tra cho thấy, số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác nhập, xuất, bảo quản khớp giữa báo cáo và thực tế. Các đơn vị đều có sổ theo dõi công cụ, dụng cụ của các năm, có người quản lý sử dụng, có giấy kiểm định các thiết bị còn hiệu lực. Các điểm kho đã thực hiện ghi chép đầy đủ vào sổ theo dõi bảo quản hàng ngày của thủ kho, định kỳ của kỹ thuật viên bảo quản, lãnh đạo đơn vị theo quy định. Tài liệu, sổ sách được cất ngăn nắp trong hộp đựng tài liệu.

Công tác ghi chép vào sổ theo dõi bảo quản đảm bảo đúng theo quy phạm bảo quản, việc ghi diễn biến chất lượng hàng hóa thông qua kết quả theo dõi, kết quả kiểm tra, nội dung công việc đã thực hiện đúng theo quy định.

Trang thiết bị phục vụ công tác bảo quản đơn vị giao cho kỹ thuật bảo quản, thủ kho trực tiếp quản lý, bảo dưỡng, lau chùi, cất giữ đúng quy định. Trang thiết bị phục vụ công tác an ninh trật tự và bảo vệ bí mật nhà nước, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống lụt bão được đơn vị bảo dưỡng, lau chùi thường xuyên, cất giữ đúng quy định.

Xây dựng vùng kho “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp”

Bên cạnh thực hiện công tác quản lý bảo quản và chất lượng hàng dự trữ quốc gia, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V duy trì, thực hiện tốt phong trào xây dựng vùng kho dự trữ “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp”. Nhờ đó, môi trường cảnh quan tại các điểm kho luôn khang trang, xanh, sạch, đẹp.

Nâng cao chất lượng công tác chuyên môn ngay từ đầu năm

Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Ngô Xuân Huy nhận xét, đợt kiểm tra mùa Xuân năm 2026 không chỉ giúp Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V đánh giá toàn diện tình hình quản lý, bảo quản hàng dự trữ quốc gia tại các điểm kho, mà còn là dịp để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế; hướng dẫn nghiệp vụ và nâng cao chất lượng công tác chuyên môn ngay từ đầu năm.

Các đơn vị thường xuyên dọn dẹp, duy trì vệ sinh, khơi thông cống, rãnh thoát nước, phát quang thông thoáng xung quanh kho, gầm nhà kho, khu vực văn phòng làm việc đảm bảo sạch sẽ, vật liệu kê lót sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng, để đúng quy định… Công tác vệ sinh nơi công cộng cũng được các điểm kho chú trọng, giữ môi trường trong lành và cảnh quan sạch đẹp.

Nhiều điểm kho đã chủ động quy hoạch, chỉnh trang khuôn viên; trồng mới và chăm sóc hệ thống cây xanh, tạo cảnh quan xanh mát, sạch đẹp. Khu vực hiên kho, sân kho, mương thoát nước và các tuyến đường nội bộ được vệ sinh, sắp xếp gọn gàng, góp phần xây dựng môi trường làm việc văn minh, an toàn.

Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ; tăng cường ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong bảo quản hàng hóa; đồng thời duy trì phong trào thi đua xây dựng vùng kho “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp”. Qua đó góp phần xây dựng hệ thống dự trữ quốc gia ngày càng hiện đại, an toàn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chủ động, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu dự trữ quốc gia

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V: Sớm hoàn thành xuất cấp gạo dự trữ hỗ trợ học sinh

Nhiều sáng kiến bảo quản kho dự trữ quốc gia "an toàn, xanh, sạch, đẹp"

