Bảo hiểm PTI hạ mục tiêu lợi nhuận, "để ngỏ" phương án chia cổ tức tiền mặt 10%

Mục tiêu doanh thu bảo hiểm 4.139 tỷ đồng, ưu tiên tối ưu hiệu quả

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI - mã Ck: PTI) dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2026 ngày 22/4 tại Hà Nội. Đại hội sẽ trình nhiều nội dung quan trọng về kế hoạch kinh doanh năm 2026; bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát; phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; đáng chú ý là tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu...

Tại báo cáo của Ban điều hành, Tổng giám đốc PTI Hoàng Thị Yến nêu rõ, năm 2026, PTI tiếp tục kiên định chiến lược phát triển bền vững, tập trung nâng cao chất lượng danh mục kinh doanh, cải thiện hiệu quả hoạt động và củng cố nền tảng dịch vụ hướng tới khách hàng.

Việc thị trường chung tăng trưởng doanh thu phí, nhưng đi kèm với tỷ lệ bồi thường cao và cạnh tranh phí thiếu bền vững đã củng cố quyết tâm của PTI trong việc chuyển dịch trọng tâm từ "tăng trưởng doanh thu thuần túy" sang "kiện toàn quản trị và tối ưu hiệu quả".

Nguồn: PTI.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, PTI đặt mục tiêu doanh thu hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 4.139 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế dự kiến 320 tỷ đồng, giảm 14,2% so với cùng kỳ (373 tỷ đồng).

Về hệ thống sản phẩm, PTI duy trì định vị theo ba nhóm giải pháp toàn diện: PTI SOS - cứu hộ và bảo hiểm; PTI Health - sức khỏe và bảo hiểm; PTI Commercial - chuyên gia tư vấn giải pháp bảo hiểm khách hàng doanh nghiệp.

Ba nhóm sản phẩm này được vận hành và tích hợp cùng với nền tảng dịch vụ tập trung PTICare, nhằm cung cấp cho khách hàng một trải nghiệm liền mạch.

Nhìn tổng thể, cơ cấu doanh thu của PTI năm 2025 cho thấy sự phụ thuộc còn lớn vào nhóm PTI SOS (chủ yếu là bảo hiểm ô tô), trong khi nhóm PTI Health đang trong giai đoạn tái cơ cấu. Lãnh đạo PTI nêu rõ, định hướng ưu tiên cho năm tới cần tập trung vào phục hồi tăng trưởng PTI Health có kiểm soát, đẩy mạnh PTI Commercial và tiếp tục khai thác các phân khúc tiềm năng như nhà tư nhân và xe máy trong nhóm PTI SOS.

Đánh giá triển vọng hoạt động đầu tư tài chính năm 2026, lãnh đạo PTI cho rằng, lãi suất nhiều khả năng tăng so với năm 2025, qua đó, cải thiện lợi suất của các tài sản có thu nhập cố định nhưng đồng thời làm gia tăng chi phí vốn và yêu cầu quản trị rủi ro chặt chẽ hơn.

Trên cơ sở đó, PTI định hướng tiếp tục duy trì chiến lược đầu tư theo hướng an toàn, thanh khoản cao và tối ưu hiệu quả sử dụng vốn.

Theo đó, Tổng công ty dự kiến duy trì tỷ trọng lớn trong các tài sản thu nhập cố định như tiền gửi, trái phiếu ngân hàng nhằm đảm bảo an toàn, thanh khoản và hiệu quả đầu tư. Thực hiện đầu tư trái phiếu doanh nghiệp theo hướng chọn lọc, ưu tiên chất lượng tín dụng cao và minh bạch. Từng bước mở rộng hợp lý đầu tư vào cổ phiếu, tập trung vào các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt và tiềm năng tăng trưởng dài hạn, trong bối cảnh thị trường phân hóa mạnh hơn.

Dự kiến phát hành cổ phiếu tăng vốn tỷ lệ 50%, chia cổ tức tiền mặt 10%

Tại báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Chủ tịch PTI Phạm Minh Hương cho biết, đầu năm 2025, Hội đồng quản trị cũng đã hoàn thành thực hiện triển khai công việc phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo ủy quyền của ĐHĐCĐ và thực hiện sửa đổi Điều lệ PTI theo số vốn thực tế sau phát hành.

Theo đó, vốn điều lệ của PTI được ghi nhận hiện nay gần 1.206 tỷ đồng. Tuy nhiên, so với thị trường và quy mô hoạt động của PTI, vốn điều lệ của PTI vẫn đang ở mức thấp. Hội đồng quản trị vẫn đang trao đổi và thống nhất với các cổ đông lớn về việc đồng ý cải thiện chỉ số vốn điều lệ thông qua việc chuyển đổi vốn chủ sở hữu (thặng dư vốn cổ phần) đã được ghi nhận trên báo cáo tài chính thành vốn điều lệ.

"Để ngỏ" chia cổ tức tiền mặt Trên cơ sở đề xuất của Ban Điều hành và cổ đông DB Insurance, để các cổ đông có nhiều lựa chọn trong việc biểu quyết liên quan đến mức cổ tức năm 2025, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thực hiện biểu quyết thông qua mức cổ tức năm 2025 theo một trong hai phương án. Một là, mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 0%. Hai là, mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 10%, tương ứng với số tiền thực hiện chi trả dự kiến gần 120,6 tỷ đồng.

Hiện Tổng công ty có 425 tỷ đồng đang ghi nhận tại thặng dư vốn cổ phần, cùng trên 900 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Tuy nhiên, thặng dư vốn cổ phần không tối ưu hóa được việc sử dụng vốn và đảm bảo tính linh hoạt tài chính.

Theo đó, PTI dự kiến phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, với tỷ lệ thực hiện 2:1.

Thời gian thực hiện trong năm 2026 hoặc năm 2027, sau khi được chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đồng thời, mức cổ tức bằng tiền năm 2025 là 0%.

Tuy nhiên, Tổng công ty cũng nhận được văn bản kiến nghị của cổ đông DB Insurance Co.,Ltd (DB Insurance) đề xuất về việc chi trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ là 10%.

Đồ họa: Ánh Tuyết.

Nhìn lại năm 2025, PTI vẫn duy trì vị thế trong top 10 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có doanh thu lớn nhất thị trường năm 2025.

Tổng doanh thu bảo hiểm gốc năm 2025 đạt 3.758 tỷ đồng, giảm 6,43% so với cùng kỳ năm 2024 và hoàn thành 82,6% kế hoạch, phản ánh áp lực cạnh tranh gia tăng và xu hướng điều chỉnh danh mục kinh doanh hướng tới hiệu quả bền vững, hơn là tăng trưởng doanh số thuần túy.

"Dù con số tổng cả năm giảm nhẹ do chủ động sàng lọc rủi ro, nhưng một điểm nhấn quan trọng là PTI đã bắt đầu ghi nhận đà tăng trưởng dương trở lại kể từ những tháng cuối năm 2025. Sự phục hồi này minh chứng cho việc các chính sách tái cơ cấu đã bắt đầu phát huy tác dụng thực tế" - lãnh đạo PTI nhìn nhận.

Cùng với đó, hoạt động đầu tư tài chính năm 2025 ghi nhận kết quả ấn tượng, thu 296 tỷ đồng, tăng gần 43% cùng kỳ và vượt 6% kế hoạch.

"Về chỉ tiêu lợi nhuận, đây là điểm sáng rực rỡ và là thắng lợi lớn của Tổng công ty trong năm 2025. Lợi nhuận trước thuế đạt 373 tỷ đồng, vượt 16,5% so với kế hoạch. Kết quả ấn tượng này đến từ việc kiểm soát tốt tỷ lệ bồi thường, tối ưu hóa chi phí quản lý và duy trì hoạt động đầu tư tài chính an toàn, hiệu quả" - lãnh đạo PTI đánh giá./.