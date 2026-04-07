Vắng bóng phát hành mới trái phiếu trong tuần đầu tháng 4

Theo báo cáo thị trường tuần từ ngày 30/3 đến 3/4 của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam, tuần qua không ghi nhận đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) nào. Lũy kế từ đầu năm 2026, tổng giá trị phát hành đạt 39.419 tỷ đồng, bao gồm 12 đợt phát hành ra công chúng với giá trị 13.934 tỷ đồng, chiếm 35,2% tổng khối lượng, và 8 đợt phát hành riêng lẻ với giá trị 25.485 tỷ đồng, tương ứng 64,7%.

Nguồn: VBMA.

Ở chiều mua lại, trong tuần đầu tháng 4, chưa ghi nhận doanh nghiệp thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn. Tính chung từ đầu năm đến nay, tổng giá trị mua lại trước hạn đạt 10.079 tỷ đồng, giảm 64,2% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, nhóm bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 78,7%, tương ứng 7.935 tỷ đồng.

Về áp lực đáo hạn, trong phần còn lại của năm 2026, tổng giá trị trái phiếu đến hạn ước đạt 174.684 tỷ đồng. Nhóm bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất với 102.634 tỷ đồng, tương đương 58,8%, tiếp theo là nhóm ngân hàng với 22.756 tỷ đồng, chiếm khoảng 13%.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch TPDN riêng lẻ bình quân ngày trong tuần đạt 9.797 tỷ đồng, tăng 8,1% so với tuần trước. Các tổ chức phát hành có khối lượng trái phiếu được giao dịch nhiều nhất gồm Công ty CP Đầu tư và Phát triển NEWCO với 7.070 tỷ đồng, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Trường Minh đạt 5.275 tỷ đồng và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Phát Đạt đạt 4.509 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị giao dịch trái phiếu phát hành riêng lẻ đạt khoảng 352 nghìn tỷ đồng.