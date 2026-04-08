Chứng khoán Việt Nam nâng hạng, SHB chính thức vào rổ chỉ số toàn cầu FTSE Global All Cap

Mai Tấn

Mai Tấn

15:16 | 08/04/2026
(TBTCO) - SHB chính thức được đưa vào rổ chỉ số toàn cầu FTSE Global All Cap. Sự kiện này mở ra cánh cửa tiếp cận dòng vốn thụ động từ các quỹ ETF và quỹ chỉ số toàn cầu nhóm nhà đầu tư đang nắm giữ lượng tài sản hàng nghìn tỷ USD trên thị trường tài chính quốc tế.
SHB: Dấu ấn một định chế tư nhân trong 40 năm đổi mới SHB nâng cao nền tảng vốn, tạo đà kế hoạch kinh doanh bứt phá năm 2026

Điều này khẳng định SHB đã đạt các tiêu chí về quy mô, thanh khoản và mức độ minh bạch thông tin theo chuẩn FTSE, theo chuẩn quốc tế. Gần đây, sức hút của SHB cũng đã được phản ánh phần nào qua phương án phát hành riêng lẻ, với sự quan tâm đăng ký từ nhiều định chế tài chính và quỹ đầu tư lớn như Dragon Capital, KIM, VinaCapital, PVI, FPT Capital…

SHB đang tích cực triển khai phương án tăng vốn điều lệ lên 53.442 tỷ đồng, qua đó không chỉ gia tăng năng lực tài chính mà còn nâng cao các chỉ tiêu an toàn hoạt động, tạo nền tảng để đáp ứng tốt hơn các chuẩn mực quốc tế trong quản trị ngân hàng.

Chứng khoán Việt Nam nâng hạng, SHB chính thức vào rổ chỉ số toàn cầu FTSE Global All Cap

SHB chính thức vào rổ chỉ số toàn cầu FTSE Global All Cap

Theo kế hoạch, ngân hàng phát hành tổng cộng 750 triệu cổ phiếu, bao gồm phát hành riêng lẻ, chào bán cho cổ đông hiện hữu và ESOP cho người lao động. Nếu hoàn tất thành công, SHB dự kiến bổ sung hơn 10.000 tỷ đồng nguồn vốn, bao gồm cả thặng dư vốn, qua đó vươn lên nhóm TOP 4 ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Mai Tấn
Bài liên quan

Chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng: Mở “cánh cửa lớn” đón dòng vốn tỷ USD

Chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng: Mở “cánh cửa lớn” đón dòng vốn tỷ USD

Chứng khoán Việt Nam bước vào giai đoạn mới sau cột mốc nâng hạng

Chứng khoán Việt Nam bước vào giai đoạn mới sau cột mốc nâng hạng

FTSE Russell xác nhận lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp vào tháng 9/2026

FTSE Russell xác nhận lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp vào tháng 9/2026

Nâng cao hiệu lực kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ Cục Hải quan

Nâng cao hiệu lực kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ Cục Hải quan

Kinh tế miền Trung: Chênh lệch tăng trưởng

Kinh tế miền Trung: Chênh lệch tăng trưởng

Gia nhập Công ước Apostille: Bước tiến lớn trong cải cách thủ tục, thúc đẩy đầu tư quốc tế

Gia nhập Công ước Apostille: Bước tiến lớn trong cải cách thủ tục, thúc đẩy đầu tư quốc tế

Bảo hiểm PTI hạ mục tiêu lợi nhuận, "để ngỏ" phương án chia cổ tức tiền mặt 10%

Bảo hiểm PTI hạ mục tiêu lợi nhuận, "để ngỏ" phương án chia cổ tức tiền mặt 10%

Giá nhiên liệu tăng, CPI đối mặt áp lực lớn

Giá nhiên liệu tăng, CPI đối mặt áp lực lớn

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V: Bảo quản an toàn hàng dự trữ, xanh hóa vùng kho

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V: Bảo quản an toàn hàng dự trữ, xanh hóa vùng kho

Thanh khoản thị trường duy trì tích cực giữa nhịp điều chỉnh trong tháng 3

Thanh khoản thị trường duy trì tích cực giữa nhịp điều chỉnh trong tháng 3

(TBTCO) - Thanh khoản thị trường duy trì tích cực trong tháng 3, dù VN-Index giảm mạnh hơn 200 điểm, ghi nhận nhịp điều chỉnh sâu nhất kể từ tháng 9/2022.
Chứng khoán Việt Nam tiến gần hơn mục tiêu vào danh sách theo dõi của MSCI

Chứng khoán Việt Nam tiến gần hơn mục tiêu vào danh sách theo dõi của MSCI

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng từ ngày 21/9/2026, qua đó tạo nền tảng để tiến gần hơn tới mục tiêu vào danh sách theo dõi của MSCI.
Dư địa còn lớn, thị trường vốn đón "cú hích" nâng hạng

Dư địa còn lớn, thị trường vốn đón "cú hích" nâng hạng

(TBTCO) - Với quy mô vốn hóa vẫn thấp hơn nhiều thị trường trong khu vực thị trường vốn Việt Nam đang sở hữu dư địa tăng trưởng đáng kể. Trong bối cảnh đó, tiến trình nâng hạng thị trường cùng các cải cách về cơ chế, hạ tầng được kỳ vọng sẽ tạo cú hích quan trọng, thu hút dòng vốn và nâng tầm thị trường trong giai đoạn tới.
Chứng khoán phái sinh hút dòng tiền giữa nhịp rung lắc mạnh của thị trường

Chứng khoán phái sinh hút dòng tiền giữa nhịp rung lắc mạnh của thị trường

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán phái sinh trong tháng 3/2026 ghi nhận diễn biến sôi động, với thanh khoản tăng mạnh trong bối cảnh thị trường cơ sở trải qua nhịp điều chỉnh sâu, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.
MBS duy trì đà tăng trưởng doanh thu trong quý I/2026

MBS duy trì đà tăng trưởng doanh thu trong quý I/2026

(TBTCO) - Trong quý I/2026, MBS ghi nhận doanh thu vượt 1.000 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ, chủ yếu từ cho vay margin và môi giới.
Chốt lộ trình đưa cổ phiếu Việt Nam vào bộ chỉ số toàn cầu của FTSE Russell: Chia 4 đợt, hoàn tất vào tháng 9/2027

Chốt lộ trình đưa cổ phiếu Việt Nam vào bộ chỉ số toàn cầu của FTSE Russell: Chia 4 đợt, hoàn tất vào tháng 9/2027

Việc đưa cổ phiếu Việt Nam vào các bộ chỉ số toàn cầu của FTSE Russell sẽ thực hiện qua 4 đợt. Trong khi đó, cổ phiếu Việt Nam sẽ được loại khỏi rổ chỉ số FTSE Frontier trong một đợt ngay kỳ rà soát hàng năm của FTSE Frontier vào tháng 9/2026.
Lãi suất và tỷ giá trở thành biến số chi phối thị trường

Lãi suất và tỷ giá trở thành biến số chi phối thị trường

(TBTCO) - Giá dầu tăng mạnh gây áp lực lên tỷ giá và lãi suất, qua đó tác động trực tiếp đến dòng tiền và xu hướng thị trường tài chính.
Lợi nhuận Cáp treo Fansipan Sa Pa tăng mạnh trong năm 2025

Lợi nhuận Cáp treo Fansipan Sa Pa tăng mạnh trong năm 2025

(TBTCO) - Lợi nhuận Cáp treo Fansipan Sa Pa năm 2025 đạt hơn 28,7 tỷ đồng, tăng hơn 2,2 lần so với năm 2024, trong khi vốn chủ sở hữu tăng gần 2,8 lần.
Dòng tiền hứng khởi, khối ngoại gom mạnh cổ phiếu Hòa Phát và FPT

Dòng tiền hứng khởi, khối ngoại gom mạnh cổ phiếu Hòa Phát và FPT

VietinBank ghi dấu ấn quốc tế với hai giải thưởng ngân hàng doanh nghiệp

VietinBank ghi dấu ấn quốc tế với hai giải thưởng ngân hàng doanh nghiệp

Ngành F&B hướng tới 760 nghìn tỷ đồng doanh thu, mở “tấm vé vàng” cho tăng trưởng bền vững

Ngành F&B hướng tới 760 nghìn tỷ đồng doanh thu, mở “tấm vé vàng” cho tăng trưởng bền vững

TP. Hồ Chí Minh: Nguồn cung hạn chế giúp thị trường bán lẻ - văn phòng duy trì ổn định

TP. Hồ Chí Minh: Nguồn cung hạn chế giúp thị trường bán lẻ - văn phòng duy trì ổn định

VN-Index có thể hướng tới vùng 1.787 - 1.841 điểm trong tháng 4

VN-Index có thể hướng tới vùng 1.787 - 1.841 điểm trong tháng 4

ABBank: Bùng nổ cơ hội trúng vàng cho khách hàng đăng ký chứng chỉ tiền gửi An Phúc

ABBank: Bùng nổ cơ hội trúng vàng cho khách hàng đăng ký chứng chỉ tiền gửi An Phúc

Lộ trình 1 triệu căn nhà ở xã hội về đích sớm kỳ vọng sẽ hóa giải cơn sốt giá nhà

Lộ trình 1 triệu căn nhà ở xã hội về đích sớm kỳ vọng sẽ hóa giải cơn sốt giá nhà

Làm rõ cơ chế kiểm soát các chính sách đặc thù về tài chính, đầu tư cho Hà Nội

Làm rõ cơ chế kiểm soát các chính sách đặc thù về tài chính, đầu tư cho Hà Nội

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 7/4: Quay đầu giảm trên diện rộng

Giá vàng hôm nay ngày 7/4: Quay đầu giảm trên diện rộng

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Tỷ giá USD hôm nay (7/4): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, USD tự do giảm mạnh lùi sát mốc 27.000 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (7/4): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, USD tự do giảm mạnh lùi sát mốc 27.000 đồng

Ngày 8/4: Giá cà phê bật tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 8/4: Giá cà phê bật tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/4: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam tiếp đà tăng

Ngày 7/4: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam tiếp đà tăng

