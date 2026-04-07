Ngân hàng - Bảo hiểm

SHB: Dấu ấn một định chế tư nhân trong 40 năm đổi mới

12:56 | 07/04/2026
(TBTCO) - Từ hành trình 40 năm Đổi mới bền bỉ và kiên định, Việt Nam hôm nay đã hội tụ đủ thế, lực và tâm thế để bước vào một giai đoạn phát triển mới – tăng tốc mạnh mẽ và bứt phá toàn diện. Trong dòng chảy ấy, mỗi định chế kinh tế trụ cột từ khối tư nhân và Nhà nước đều mang trên mình sứ mệnh đồng hành cùng đất nước, chuyển hóa khát vọng dân tộc thành sức mạnh quốc gia. Trong khối ngân hàng tư nhân, SHB là một điển hình rõ nét về một tổ chức tích cực, chủ động bám sát và triển khai các định hướng của Đảng, Nhà nước, đóng góp vào sự phát triển của kinh tế đất nước nói chung và khu vực kinh tế Nhà nước nói riêng.
Với nền tảng tài chính vững mạnh, vươn tầm khu vực và quốc tế, năng lực được tôi luyện qua thực tiễn và tầm nhìn hướng về tương lai, SHB khẳng định dấu ấn trên thị trường tài chính trong và ngoài nước, là đối tác tài chính tin cậy, sẵn sàng cùng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

40 năm đổi mới - Việt Nam vươn mình

Nhìn lại 40 năm đổi mới, bức tranh kinh tế - xã hội của đất nước hiện lên với những gam màu sáng rõ và đầy tự hào. Quy mô GDP năm 2025 ước đạt khoảng 510 tỷ USD, xếp thứ 32 toàn cầu - một cột mốc cho thấy thế và lực quốc gia đã được tích lũy đủ dày, đủ vững để bước vào giai đoạn tăng tốc mới. GDP bình quân đầu người tăng trưởng mạnh mẽ, đạt hơn 5.000 USD vào năm 2025, thuộc nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao. Đồng thời, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế cũng diễn ra rõ nét và bền vững. Những kết quả đó phản ánh nền tảng thể chế ngày càng hoàn thiện, năng lực điều hành vĩ mô linh hoạt và sức chống chịu của nền kinh tế đã được nâng tầm. 40 năm là một hành trình dài của cải cách, đổi mới tư duy, kiên định con đường kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và phát huy tối đa nội lực quốc gia.

Trong bức tranh lớn ấy, hệ thống tài chính - ngân hàng nổi lên như một trụ cột then chốt, giữ vai trò “huyết mạch” của nền kinh tế, không chỉ cung ứng dòng vốn đến các lĩnh vực chủ chốt theo định hướng của Đảng và Chính phủ mà còn duy trì, đảm bảo an toàn hệ thống, an ninh tiền tệ đất nước.

Từ một hệ thống đơn tầng, vận hành theo mệnh lệnh hành chính, ngành Ngân hàng Việt Nam từng bước hình thành cấu trúc hiện đại hơn, đa dạng hơn về sở hữu và chức năng. Quá trình này không diễn ra trong một sớm một chiều, mà là chuỗi cải cách nối tiếp, gắn với yêu cầu ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, xử lý nợ xấu và bảo đảm an toàn hệ thống.

Trên nền bức tranh chung đó, mỗi NHTM là một lát cắt phản ánh mức độ trưởng thành, năng lực thích ứng và bản lĩnh của khu vực tài chính. Với khối ngân hàng tư nhân, quá trình đổi mới không chỉ là câu chuyện mở rộng quy mô, mà là hành trình tích lũy nội lực và định vị vai trò trong nền kinh tế quốc gia.

Ra đời và trưởng thành cùng tiến trình đổi mới, SHB là một trong những trường hợp tiêu biểu của khu vực ngân hàng tư nhân Việt Nam. Không lựa chọn con đường tăng trưởng nóng hay mở rộng bằng mọi giá, SHB đi lên theo hướng bền bỉ: tích lũy năng lực tài chính, hoàn thiện quản trị và gắn hoạt động kinh doanh với các ưu tiên phát triển của nền kinh tế. Trong suốt hơn ba thập kỷ, SHB hiện diện như một đối tác tài chính quen thuộc của doanh nghiệp, người dân và khu vực công, thông qua gần 600 điểm giao dịch trên cả nước. Dòng vốn của SHB theo chân nhiều chu kỳ phát triển của nền kinh tế, từ giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến giai đoạn hội nhập và chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Theo TS. Châu Đình Linh, Trường đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, điểm đáng chú ý của SHB nằm ở khả năng dung hòa giữa tăng trưởng và kỷ luật tài chính - yếu tố then chốt đối với sự bền vững của hệ thống ngân hàng. Cách tiếp cận này giúp SHB mở rộng hoạt động mà vẫn duy trì các chuẩn mực an toàn, tránh những cú sốc mang tính chu kỳ thường gặp ở các giai đoạn tăng trưởng nóng.

Ngân hàng lựa chọn định hướng cấp vốn gắn với các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế. Thay vì chạy theo mục tiêu ngắn hạn, SHB kiên định đồng hành dài hạn, tập trung kết nối tín dụng với các chuỗi giá trị trọng điểm. Cách tiếp cận này không chỉ giúp dòng vốn mở rộng quy mô, mà còn nâng cao hiệu quả phân bổ và khả năng lan tỏa sang các ngành, lĩnh vực liên quan.

Minh chứng ngay từ đầu những năm 2000, khi nền kinh tế bước vào giai đoạn hội nhập, SHB đã sớm thiết lập các mối quan hệ hợp tác chiến lược với những tập đoàn kinh tế nhà nước chủ lực như Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Cao su Việt Nam…

Trên nền tảng đó, SHB từng bước mở rộng hợp tác với doanh nghiệp đầu ngành trong các lĩnh vực có tính lan tỏa cao như hạ tầng, công nghiệp, năng lượng, hóa chất, thương mại và xuất khẩu. Đến năm 2025, định hướng này tiếp tục được làm sâu sắc thông qua các thỏa thuận hợp tác với Tasco, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn… Xuyên suốt chiến lược là định hướng dẫn vốn đúng trọng tâm, gắn tín dụng với chuỗi cung ứng và năng lực cạnh tranh dài hạn của doanh nghiệp, thay vì chỉ tập trung vào quy mô dư nợ.

TS. Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam nhận định, SHB và nhiều NHTMCP khác cũng đã khẳng định dấu ấn trên thị trường tài chính trong và ngoài nước là đối tác tài chính tin cậy, sẵn sàng cùng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Các NHTMCP luôn chủ động tìm lối đi riêng để đảm bảo năng lực cạnh tranh cũng như nhằm phục vụ tốt nhất cho nền kinh tế. Không chỉ cung ứng vốn, SHB triển khai các giải pháp tài chính tổng thể kết hợp giữa tín dụng, thanh toán, quản lý dòng tiền, tài trợ chuỗi cung ứng và ngân hàng số. Thông qua đó, doanh nghiệp được hỗ trợ tối ưu trong quá trình hoạt động, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đồng thời thích ứng tốt hơn với yêu cầu chuyển đổi số và hội nhập kinh tế quốc tế.

Bên cạnh đó, SHB tăng cường hợp tác với khu vực công và các đơn vị hành chính sự nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và y tế. Thông qua các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt, trả lương và số hóa vận hành, ngân hàng góp phần đưa các dịch vụ tài chính hiện đại gắn trực tiếp với những nhu cầu thiết yếu của xã hội, qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội tổng hợp.

Từ nền tảng hợp tác này, SHB phát triển mảng khách hàng bán lẻ theo chiều sâu, khai thác hiệu quả các mối quan hệ với doanh nghiệp, tập đoàn lớn và đơn vị hành chính. Các sản phẩm, dịch vụ được thiết kế theo từng phân khúc cụ thể, kết nối liền mạch giữa tín dụng, thanh toán, tiết kiệm, đầu tư và ngân hàng số, qua đó nâng cao trải nghiệm và giá trị dài hạn cho khách hàng.

Thông qua việc xây dựng và làm sâu sắc hệ sinh thái hợp tác chiến lược, chuyển đổi số mạnh mẽ và toàn diện hướng đến mô hình “Ngân hàng tương lai”, SHB từng bước khẳng định vai trò cầu nối dòng vốn giữa ngân hàng với doanh nghiệp, khu vực công và xã hội; khơi thông nguồn lực cho các lĩnh vực ưu tiên của quốc gia, đồng thời thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển bài bản và bền vững. Đây là sự tham gia có chiều sâu và lâu dài của SHB vào tiến trình phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn mới. Việc đồng hành cùng các “đầu tàu” của khu vực và các thành phần kinh tế đa dạng.

Bản lĩnh qua những phép thử của hệ thống

Trong tiến trình đổi mới và hội nhập, hệ thống tài chính - ngân hàng Việt Nam liên tục đối mặt với những giai đoạn biến động lớn, đặc biệt trong các chu kỳ khủng hoảng và điều chỉnh chính sách. Chính ở những thời điểm này, sức khỏe tài chính, năng lực quản trị rủi ro và bản lĩnh điều hành của từng ngân hàng được kiểm chứng rõ ràng nhất. Với SHB, các quyết định khó khăn trong những giai đoạn then chốt không chỉ mang ý nghĩa chiến lược đối với ngân hàng, mà còn gắn với trách nhiệm đồng hành cùng ổn định kinh tế vĩ mô và an toàn hệ thống.

Sau khủng hoảng tài chính toàn cầu, toàn ngành Ngân hàng triển khai Đề án tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng nhằm lành mạnh hóa thị trường và củng cố niềm tin. Trong bối cảnh nhiều ngân hàng gặp khó khăn về thanh khoản, chất lượng tài sản và quản trị, SHB đã lựa chọn tham gia vào những thương vụ xử lý phức tạp, tiêu biểu là việc nhận sáp nhập Habubank - một tổ chức tín dụng đối mặt với nhiều thách thức về tài chính và vận hành. Đồng thời, SHB tham gia tháo gỡ khó khăn cho Công ty Thủy sản Bình An, thể hiện cách tiếp cận đặt ổn định hệ thống lên trên lợi ích ngắn hạn.

Những quyết định này đòi hỏi nền tảng tài chính đủ mạnh, kỷ luật quản trị nghiêm ngặt và khả năng kiểm soát rủi ro trong thời gian dài. Quá trình tái cơ cấu không chỉ là xử lý nợ xấu hay hợp nhất tổ chức, mà còn là bài toán về duy trì niềm tin thị trường, bảo đảm an toàn hệ thống và hạn chế tác động lan truyền tới nền kinh tế. Việc SHB hoàn tất tái cơ cấu một cách an toàn và hiệu quả đã góp phần giữ vững ổn định chung của hệ thống ngân hàng, đồng thời tạo tiền lệ quan trọng cho các thương vụ tái cơ cấu tiếp theo.

Theo TS. Châu Đình Linh, kinh nghiệm xử lý khủng hoảng là một dạng “tài sản vô hình” mà không nhiều ngân hàng có thể tích lũy được trong thời gian ngắn. Với SHB, những quyết định khó trong quá khứ trở thành cơ sở thực tiễn để nâng cao năng lực quản trị rủi ro và điều hành trong các giai đoạn sau.

Trong bối cảnh Việt Nam gia nhập WTO, yêu cầu về minh bạch, kỷ luật thị trường và chuẩn mực quản trị đối với hệ thống tài chính trở nên ngày càng cấp thiết. SHB là một trong những ngân hàng sớm lựa chọn con đường minh bạch hóa và chuẩn hóa quản trị thông qua việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán từ năm 2009. Việc chủ động niêm yết giúp SHB tiếp cận nguồn vốn dài hạn, đồng thời đặt ngân hàng trong khuôn khổ giám sát công khai của thị trường. Đây cũng là nền tảng để SHB từng bước triển khai các chuẩn mực an toàn vốn và quản trị rủi ro như Basel I, II, tiến tới Basel III, qua đó nâng cao khả năng chống chịu trước các cú sốc từ bên ngoài.

Như nhận định của TS. Châu Đình Linh, việc áp dụng các chuẩn mực Basel không đơn thuần là tuân thủ quy định, mà giúp hệ thống ngân hàng trong đó có SHB, gia tăng “sức đề kháng” trước biến động, tạo dư địa an toàn cho tăng trưởng dài hạn.

Trong giai đoạn hội nhập sâu hơn, SHB tiếp tục mở rộng không gian phát triển thông qua hợp tác với các định chế tài chính quốc tế uy tín như ADB, WB, IFC… Trọng tâm của các chương trình hợp tác không chỉ là huy động nguồn vốn, mà còn là tiếp cận các chuẩn mực quốc tế về quản trị rủi ro, tài chính xanh và phát triển bền vững. Cách tiếp cận này giúp ngân hàng vừa mở rộng nguồn lực tài chính, vừa nâng cao chất lượng tăng trưởng tín dụng. Gần đây nhất, năm 2025, SHB huy động thành công hai khoản vay hợp vốn trung hạn bằng USD theo tiêu chí ESG với tổng quy mô 600 triệu USD, thu hút sự tham gia của 26 định chế tài chính quốc tế.

Nhìn tổng thể, từ tái cơ cấu ngân hàng yếu kém, tiên phong niêm yết đến dẫn dắt dòng vốn quốc tế theo hướng xanh và bao trùm, SHB thể hiện một logic nhất quán: gánh vác trong giai đoạn ổn định, chủ động nâng chuẩn khi hội nhập và đi đầu kết nối nguồn lực dài hạn cho phát triển bền vững. Chính qua những thử thách đó, bản lĩnh của SHB được khẳng định, tạo nền tảng để đồng hành cùng nền kinh tế trong kỷ nguyên phát triển mới.

“Ngân hàng hạnh phúc” - từ triết lý đến thực tiễn vận hành

Bên cạnh vai trò tài chính, SHB gắn hoạt động kinh doanh với trách nhiệm xã hội theo cách tiếp cận mang tính hệ thống, thay vì coi đây là các hoạt động bên lề. Trong giai đoạn dịch bệnh lan rộng, SHB triển khai đồng thời nhiều giải pháp hỗ trợ khách hàng như các gói tín dụng ưu đãi, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi suất cho hàng trăm nghìn doanh nghiệp và cá nhân. Những biện pháp này góp phần giúp doanh nghiệp duy trì dòng tiền, hạn chế đứt gãy sản xuất - kinh doanh và bảo toàn sinh kế cho người lao động. Ở góc độ hệ thống, các giải pháp đó cũng giúp giảm áp lực nợ xấu và ổn định chất lượng tài sản trong trung hạn.

Song song với hỗ trợ tài chính, SHB cùng hệ sinh thái doanh nghiệp của doanh nhân Đỗ Quang Hiển tham gia đóng góp nguồn lực lớn cho công tác phòng, chống dịch. Việc huy động hơn 1.500 tỷ đồng cho các hoạt động y tế, an sinh và hỗ trợ cộng đồng thể hiện cách tiếp cận trách nhiệm xã hội gắn với năng lực tài chính thực chất, thay vì các hoạt động mang tính biểu trưng.

Khi thiên tai xảy ra, cách tiếp cận này tiếp tục được duy trì. Sau bão Yagi năm 2024 gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương, SHB chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ các tỉnh khảo sát thực tế, triển khai hỗ trợ tài chính và tinh thần nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống…

Hơn ba thập kỷ đồng hành cùng nền kinh tế, SHB theo đuổi một triết lý phát triển nhất quán: tăng trưởng gắn với giá trị xã hội và con người. Khái niệm “ngân hàng hạnh phúc” trong cách tiếp cận của SHB không được đặt như một khẩu hiệu truyền thông, mà được cụ thể hóa thành các nguyên tắc vận hành, từ quản trị nhân sự, quan hệ với khách hàng đến trách nhiệm với cộng đồng.

Trong nội bộ ngân hàng, triết lý này thể hiện qua việc đặt con người là trung tâm của tổ chức. Chính sách nhân sự hướng tới phát triển năng lực dài hạn, bảo đảm môi trường làm việc ổn định và cơ hội thăng tiến, qua đó tạo nền tảng cho sự gắn bó và hiệu quả lao động. Với khách hàng và đối tác, SHB nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác lâu dài, dựa trên niềm tin, minh bạch và lợi ích hài hòa.

Ở góc độ quản trị doanh nghiệp, an sinh xã hội, các chương trình cộng đồng không tách rời trên hành trình phát triển, được triển khai song hành với tăng trưởng, trên nền tảng nguồn lực thực. Cách tiếp cận này giúp SHB duy trì sự cân bằng giữa mục tiêu lợi nhuận và trách nhiệm xã hội, qua đó hướng tới xã hội bền vững trong dài hạn.

Khát vọng vươn tầm trong kỷ nguyên phát triển mới

Khi Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, trọng tâm chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng sang nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, vai trò của các định chế tài chính ngày càng trở nên quan trọng.

Với SHB, giai đoạn từ 2026 cũng mở ra một chu kỳ phát triển mới. Trên nền tảng hơn ba thập kỷ tích lũy, SHB bước vào kỷ nguyên mới với thế vững - vị thế NHTMCP hàng đầu; lực mạnh - nền tảng tài chính lành mạnh, năng lực quản trị rủi ro được kiểm chứng qua nhiều chu kỳ; và tâm thế sẵn sàng - chủ động, tiên phong, đồng hành cùng những mục tiêu phát triển dài hạn của đất nước. Những giá trị được bồi đắp từ quá khứ trở thành nền tảng để SHB tiếp tục nâng tầm vai trò trong giai đoạn tăng tốc và bứt phá.

Định hướng phát triển của SHB trong kỷ nguyên mới cho thấy sự đồng điệu rõ nét với chiến lược phát triển quốc gia. Với 6 giá trị cốt lõi Tâm - Tin - Tín - Tri - Trí - Tầm, SHB lấy con người và văn hóa làm nền tảng; chuyển đổi số - công nghệ là động lực then chốt, để bứt phá; và kiên định với phát triển xanh, bền vững là mục tiêu dài hạn.

Trong giai đoạn tới, SHB tiếp tục chiến lược đồng hành cùng các tập đoàn, doanh nghiệp lớn - những “đầu tàu” của nền kinh tế, đồng thời mở rộng cung ứng các giải pháp tài chính hiện đại cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, người dân và khu vực công. Cách tiếp cận này nhằm bảo đảm sự lan tỏa của dòng vốn, gắn kết tăng trưởng của ngân hàng với tăng trưởng thực của nền kinh tế.

SHB đặt mục tiêu trở thành Ngân hàng TOP 1 về hiệu quả; Ngân hàng Số được yêu thích nhất; Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất… Tầm nhìn đến năm 2035, SHB trở thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại, Ngân hàng xanh, Ngân hàng số trong TOP đầu của khu vực.

Qua bức tranh 40 năm đổi mới, SHB là minh chứng cho cách một ngân hàng tư nhân có thể hòa mình vào dòng chảy chung của cải cách, đồng hành cùng ổn định vĩ mô, đồng thời từng bước khẳng định dấu ấn riêng. Trong kỷ nguyên phát triển mới, những ngân hàng đủ thế và lực như SHB không chỉ là người quan sát, mà là một phần của tiến trình kiến tạo tương lai kinh tế Việt Nam.

Dù đã đạt được nhiều thành quả, các chuyên gia đều cho rằng chặng đường phía trước của hệ thống ngân hàng Việt Nam, cũng như của từng ngân hàng cụ thể như SHB, vẫn còn nhiều thách thức. Khi thể chế ngày càng hoàn thiện và cạnh tranh trở nên gắt gao hơn, yêu cầu nâng chuẩn quản trị theo chiều sâu sẽ trở thành yếu tố sống còn. Bên cạnh đó, chuyển đổi số và dữ liệu được coi là “nguyên liệu đầu vào” quan trọng cho mô hình ngân hàng hiện đại.

Nhìn lại chặng đường 40 năm Đổi mới, có thể thấy hệ thống ngân hàng Việt Nam đã đi một hành trình dài và nhiều thử thách, từ một công cụ cấp phát vốn đơn giản trở thành một hệ thống tài chính - tiền tệ ngày càng hiện đại, đóng vai trò trung tâm trong ổn định vĩ mô và kiến tạo phát triển.

Những thành quả đạt được là kết tinh của cải cách thể chế, điều hành thận trọng, tái cơ cấu bền bỉ và nỗ lực không ngừng của từng NHTM. Bước vào giai đoạn phát triển mới, khi yêu cầu về chất lượng, an toàn và bền vững ngày càng cao, hệ thống ngân hàng, với những đại diện như SHB được kỳ vọng sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong, đồng hành cùng nền kinh tế trên con đường hướng tới tăng trưởng chất lượng và thịnh vượng dài hạn.

Kỷ nguyên mới đã mở ra. Khi đất nước hội tụ đủ thế và lực để tăng tốc, bứt phá và vươn mình mạnh mẽ, những định chế tài chính đủ bản lĩnh, tầm vóc và khát vọng như SHB chính là một phần quan trọng trong hành trình kiến tạo Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và phát triển bền vững trong những thập niên tới.

Nhung Hồng
Từ khóa:
shb ngân hàng tư nhân ngân hàng tmcp sài gòn – hà nội (shb) định chế tư nhân 40 năm đổi mới

Giá vàng

Doji
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 16,950 17,250
Kim TT/AVPL 16,940 17,250
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 16,930 17,240
Nguyên Liệu 99.99 15,500 15,700
Nguyên Liệu 99.9 15,450 15,650
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 16,620 17,020
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 16,570 16,970
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 16,500 16,950
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 169,000 172,000
Hà Nội - PNJ 169,000 172,000
Đà Nẵng - PNJ 169,000 172,000
Miền Tây - PNJ 169,000 172,000
Tây Nguyên - PNJ 169,000 172,000
Đông Nam Bộ - PNJ 169,000 172,000
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 16,950 17,250
Miếng SJC Nghệ An 16,950 17,250
Miếng SJC Thái Bình 16,950 17,250
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 16,900 17,200
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 16,900 17,200
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 16,900 17,200
NL 99.90 15,500
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 15,530
Trang sức 99.9 16,390 17,090
Trang sức 99.99 16,400 17,100
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,695 1,725
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,695 17,252
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,695 17,253
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 169 172
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 169 1,721
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 167 1,705
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 162,312 168,812
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 119,138 128,038
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 107,202 116,102
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 95,265 104,165
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 90,661 99,561
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 62,356 71,256
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,695 1,725
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,695 1,725
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,695 1,725
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,695 1,725
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,695 1,725
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,695 1,725
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,695 1,725
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,695 1,725
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,695 1,725
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,695 1,725
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,695 1,725
Cập nhật: 08/04/2026 01:30

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17751 18024 18599
CAD 18387 18664 19281
CHF 32328 32711 33353
CNY 0 3470 3830
EUR 29819 30091 31118
GBP 34136 34526 35459
HKD 0 3230 3432
JPY 158 162 168
KRW 0 16 18
NZD 0 14737 15324
SGD 19978 20260 20787
THB 725 788 842
USD (1,2) 26072 0 0
USD (5,10,20) 26113 0 0
USD (50,100) 26141 26161 26363
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,143 26,143 26,363
USD(1-2-5) 25,098 - -
USD(10-20) 25,098 - -
EUR 29,975 29,999 31,239
JPY 160.82 161.11 169.81
GBP 34,362 34,455 35,427
AUD 17,943 18,008 18,574
CAD 18,624 18,684 19,255
CHF 32,668 32,770 33,529
SGD 20,131 20,194 20,865
CNY - 3,770 3,890
HKD 3,303 3,313 3,431
KRW 16.19 16.88 18.26
THB 773.52 783.07 833.75
NZD 14,738 14,875 15,224
SEK - 2,743 2,823
DKK - 4,011 4,127
NOK - 2,677 2,755
LAK - 0.91 1.26
MYR 6,119.7 - 6,864.35
TWD 746.03 - 897.63
SAR - 6,916.72 7,241.88
KWD - 83,771 88,583
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,113 26,143 26,363
EUR 29,818 29,938 31,112
GBP 34,220 34,357 35,355
HKD 3,292 3,305 3,420
CHF 32,390 32,520 33,434
JPY 160.93 161.58 168.82
AUD 17,849 17,921 18,506
SGD 20,128 20,209 20,785
THB 787 790 825
CAD 18,577 18,652 19,212
NZD 14,773 15,299
KRW 16.75 18.37
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26219 26219 26363
AUD 17926 18026 18952
CAD 18566 18666 19682
CHF 32576 32606 34193
CNY 3780 3805 3940.8
CZK 0 1185 0
DKK 0 4050 0
EUR 30001 30031 31754
GBP 34439 34489 36247
HKD 0 3355 0
JPY 161.5 162 172.51
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6840 0
NOK 0 2720 0
NZD 0 14843 0
PHP 0 400 0
SEK 0 2790 0
SGD 20138 20268 20999
THB 0 753.3 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 16950000 16950000 17250000
SBJ 16000000 16000000 17250000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,169 26,219 26,363
USD20 26,169 26,219 26,363
USD1 26,169 26,219 26,363
AUD 17,919 18,019 19,127
EUR 30,103 30,103 31,514
CAD 18,515 18,615 19,924
SGD 20,192 20,342 21,365
JPY 161.84 163.34 167.89
GBP 34,281 34,631 35,498
XAU 16,948,000 0 17,252,000
CNY 0 3,682 0
THB 0 789 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 08/04/2026 01:30

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80