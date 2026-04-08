Đầu tư

AI mở dư địa tăng trưởng mới cho Việt Nam

Hà My

22:27 | 08/04/2026
(TBTCO) - Trong bối cảnh cú sốc năng lượng và bất ổn toàn cầu kéo chậm tăng trưởng khu vực Đông Á - Thái Bình Dương, Việt Nam vẫn được Ngân hàng Thế giới đánh giá là điểm sáng với dư địa tăng trưởng và thu hút đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao và AI.
Theo Báo cáo Cập nhật Kinh tế Đông Á - Thái Bình Dương của Nhóm Ngân hàng Thế giới công bố ngày 8/4, tốc độ tăng trưởng của khu vực Đông Á và Thái Bình Dương đang chậm lại trong năm 2026.

Tăng trưởng khu vực được dự báo giảm từ mức 5% năm 2025 xuống còn 4,2% năm 2026, khi cú sốc năng lượng do xung đột Trung Đông làm trầm trọng thêm những tác động bất lợi của các rào cản thương mại gia tăng, bất ổn chính sách toàn cầu và những khó khăn kinh tế trong nước.

Tăng trưởng của Trung Quốc, nền kinh tế lớn nhất khu vực, được dự báo giảm từ 5% năm 2025 xuống còn 4,2% năm 2026 và 4,3% năm 2027, trong bối cảnh nhu cầu nội địa yếu, thị trường bất động sản tiếp tục gặp khó khăn và đà giảm tốc toàn cầu kìm hãm tăng trưởng xuất khẩu. Tăng trưởng của phần còn lại trong khu vực sẽ giảm xuống 4,1% năm 2026 và dự kiến phục hồi lên 5,% năm 2027 khi căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt và mức độ bất ổn giảm bớt.

AI mở dư địa tăng trưởng mới cho Việt Nam. Ảnh minh họa

Ông Carlos Felipe Jaramillo - Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương cho biết: “Tăng trưởng tại Đông Á và Thái Bình Dương tiếp tục vượt trội so với phần lớn thế giới, ngay cả trong giai đoạn bất ổn. Tuy nhiên, để duy trì mức tăng trưởng này đòi hỏi các quốc gia phải giải quyết những thách thức cơ cấu và nắm bắt cơ hội của kỷ nguyên số để nâng cao năng suất và tạo thêm việc làm”.

Theo báo cáo, tác động của xung đột Trung Đông đối với mỗi quốc gia sẽ khác nhau, tùy thuộc vào mức độ phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu, những điểm yếu nội tại và khả năng ứng phó linh hoạt của chính sách kinh tế.

Xung đột kéo dài và leo thang có thể làm gia tăng khó khăn kinh tế và kéo giảm tăng trưởng khu vực. Nếu giá nhiên liệu tăng kéo dài ở mức 50%, các hộ gia đình trong khu vực có thể mất đi 3 - 4% thu nhập.

Do đó, hỗ trợ có mục tiêu - cho cả người nghèo, nhóm dễ bị tổn thương lẫn các doanh nghiệp vừa và nhỏ - có thể giúp những đối tượng cần thiết nhất mà không gây áp lực tài khóa.

Theo ông Aaditya Mattoo - Giám đốc Nghiên cứu của Nhóm Ngân hàng Thế giới, khả năng phục hồi trong quá khứ của khu vực thật đáng ghi nhận, nhưng những khó khăn hiện tại có thể làm gia tăng căng thẳng kinh tế và kìm hãm tăng trưởng năng suất.

“Hỗ trợ có chừng mực cho người dân và doanh nghiệp có thể bảo toàn việc làm hôm nay, trong khi khôi phục các cải cách cơ cấu bị đình trệ có thể mở ra động lực tăng trưởng cho ngày mai” - ông Aaditya Mattoo nhấn mạnh.

Báo cáo xác định xuất khẩu và đầu tư liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) tăng mạnh là điểm sáng trong năm 2025, đặc biệt tại Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. AI cũng có thể thúc đẩy tăng trưởng năng suất.

Cũng theo ông Aaditya Mattoo, trong bối cảnh cú sốc năng lượng và bất ổn toàn cầu kéo chậm tăng trưởng khu vực Đông Á - Thái Bình Dương, Việt Nam vẫn được đánh giá là điểm sáng với dư địa tăng trưởng và thu hút đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao và AI. Tuy nhiên, để duy trì đà này, Việt Nam cần đẩy mạnh cải cách, nâng cao năng suất và hỗ trợ hiệu quả người dân, doanh nghiệp trước những biến động bên ngoài.

Chuyên đề đặc biệt của báo cáo chỉ ra rằng trong những điều kiện nhất định, chính sách công nghiệp có thể giúp các nền kinh tế Đông Á - Thái Bình Dương thúc đẩy tăng trưởng và tạo ra nhiều việc làm có năng suất cao hơn.

Theo Ngân hàng Thế giới, hỗ trợ có mục tiêu cho các ngành cụ thể tại Hàn Quốc, Malaysia và gần đây là Việt Nam đã phát huy hiệu quả nhờ các quốc gia này đã củng cố nền tảng kinh tế - hạ tầng, giáo dục và thể chế quản lý - đồng thời tự do hóa thương mại và đầu tư.

Hỗ trợ doanh nghiệp tại các quốc gia khác kém hiệu quả hơn do phải vượt qua những hạn chế từ nền tảng yếu và chính sách bảo hộ dai dẳng, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ.

Tuy nhiên, mức độ ứng dụng tại Đông Á - Thái Bình Dương vẫn còn hạn chế do khoảng cách về kết nối và kỹ năng. Chỉ 13 - 17% các công ty con đa quốc gia tại Trung Quốc và Thái Lan hiện đang sử dụng AI, bằng khoảng 1/3 so với tỷ lệ tại các nước công nghiệp phát triển.

(TBTCO) - Biểu đồ tăng trưởng kinh tế các địa phương khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung đang có những chênh lệch rõ rệt. Trong quý I/2026, có địa phương đạt tỷ lệ tăng trưởng GRDP 12,42%, nhưng cũng có địa phương chỉ đạt trên 7%.
(TBTCO) - Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án khẩn cấp, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu tập trung nguồn lực triển khai đồng bộ hai dự án chống ngập và bổ cập nước cho sông Tô Lịch, nhằm cải thiện môi trường, giảm thiểu úng ngập và từng bước hồi sinh dòng sông nội đô.
(TBTCO) - UBND thành phố Huế và Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc) vừa hoàn tất ký kết hợp tác về thu hút đầu tư, phát triển đô thị và xây dựng hạ tầng đô thị.
(TBTCO) - Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn vừa được ban hành tại Quyết định số 32/QĐ-BCĐPTCNBD đặt mục tiêu tạo chuyển biến thực chất, thúc đẩy phát triển công nghiệp bán dẫn theo hướng gắn kết chặt chẽ nghiên cứu - ứng dụng - thị trường.
Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo đặt mục tiêu đến năm 2030, tối thiểu hình thành 5 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được định giá từ 1 tỷ USD trở lên; đến năm 2045, Việt Nam thuộc nhóm 30 quốc gia dẫn đầu toàn cầu về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo.
(TBTCO) - Tại hội thảo Giải pháp phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất, lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia, địa phương đã đề xuất nhiều giải pháp và cơ chế đặc thù để phát triển Trung tâm.
(TBTCO) - Ngày 7/4, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức buổi gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh, nhằm giải quyết các vấn đề mà doanh nghiệp gặp phải trong quá trình hoạt động.
(TBTCO) - Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục khởi sắc trong những tháng đầu năm 2026, với tổng vốn đăng ký đạt 15,2 tỷ USD, tăng 42,9% so với cùng kỳ.
