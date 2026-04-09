Thời sự

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp của Thường trực Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ

Hà Phương

13:10 | 09/04/2026
(TBTCO) - Sáng nay, 9/4, tại trụ sở Chính phủ, đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chủ trì cuộc họp của Thường trực Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ để thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.
Đây là cuộc họp đầu tiên của Thường trực Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ của Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031 được bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm; Bộ Chính trị có các quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP.

Tại cuộc họp, Thường trực Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ thảo luận, cho ý kiến về tình hình thực hiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng; Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 18-KL/TW Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số"; đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; sửa đổi Quy chế làm việc của Chính phủ...

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu khẩn trương bắt tay ngay vào công việc, xử lý hiệu quả các nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài.

Đối với chương trình hành động thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Kết luận của Trung ương đã chỉ rõ các nhiệm vụ, giải pháp, cũng như chỉ đạo việc tổ chức thực hiện, thời hạn hoàn thành. Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan đã có Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Thủ tướng Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ phối hợp Bộ Tài chính khẩn trương rà soát, trình Chính phủ ban hành Chương trình hành động bổ sung, cập nhật. Các bộ, ngành, cơ quan cũng phải cập nhật chương trình hành động của bộ, ngành, cơ quan mình; đồng thời Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính đôn đốc các nhiệm vụ, giải pháp phải khẩn trương hoàn thành ngay trong tháng 4 và quý II/2026.

Bên cạnh đó, Thủ tướng giao Bộ Tư pháp chủ trì, tiếp tục rà soát, cắt giảm thực chất các điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Về tình hình thực hiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, dưới sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, hoàn thiện dự thảo báo cáo của Chính phủ trình cấp có thẩm quyền về tình hình, kết quả giải quyết trong thời gian qua; đồng thời đề xuất, xin ý kiến về một số nội dung để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng còn lại, sớm đưa nguồn lực vào phục vụ phát triển, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay với yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng và phục vụ mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Ngoài ra, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan liên quan hoàn thiện Quy chế làm việc của Chính phủ và kiện toàn Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, trình Lãnh đạo Chính phủ xem xét ngay trong tuần tới.

Hoàn thiện dự thảo Chương trình hành động triển khai Kết luận Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV

(TBTCO) - Đảng ủy Bộ Tài chính vừa ban hành Nghị quyết số 36/NQ/ĐUBTC Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính mở rộng tháng 4/2026 về hoàn thiện các dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ và của Đảng ủy Bộ Tài chính triển khai Kết luận Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số.
Công bố Quyết định về đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước

(TBTCO) - Ngày 9/4, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan liên quan tổ chức họp báo công bố Quyết định về đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước (Quyết định số 457/QĐ-CTN).
Thống nhất trình Quốc hội điều chỉnh thuế xăng dầu và nhiên liệu bay

Sáng 9/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên họp cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.
Bổ nhiệm, phân công 3 Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

(TBTCO) - Chiều 8/4, tại Hà Nội, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị chủ trì hội nghị.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký quyết định phê chuẩn Công ước Hà Nội

(TBTCO) - Bộ Ngoại giao cho biết, ngày 7/4/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký Quyết định phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội). Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á và thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước Hà Nội.
Nâng cao hiệu lực kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ Cục Hải quan

(TBTCO) - Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng quý I/2026 của Đảng uỷ Cục Hải quan đặt trọng tâm vào nâng cao hiệu lực kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đồng thời trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 13 đảng viên, khẳng định vai trò nêu gương, lan tỏa giá trị trong toàn Đảng bộ.
Làm rõ cơ chế kiểm soát các chính sách đặc thù về tài chính, đầu tư cho Hà Nội

(TBTCO) - Thẩm tra dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), Uỷ ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị làm rõ điều kiện, giới hạn và cơ chế kiểm soát đối với các chính sách tài chính, đầu tư, tài nguyên nhằm bảo đảm tính linh hoạt nhưng phải hạn chế rủi ro.
Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trong đội ngũ báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức

(TBTCO) - Sáng 8/4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cho các cơ quan báo chí, xuất bản và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
