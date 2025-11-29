Bộ Tài chính đề xuất nâng mức doanh thu miễn thuế lên 500 triệu đồng/năm, 90% hộ kinh doanh sẽ không phải nộp thuế

(TBTCO) - Bộ Tài chính xin điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế từ 200 triệu đồng/năm lên 500 triệu đồng/năm. Dự kiến sẽ có khoảng 2,3 triệu hộ kinh doanh không phải nộp thuế, chiếm 90% tổng số hộ kinh doanh.

Bộ Tài chính vừa có báo cáo về nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu Quốc hội, ý kiến thẩm tra của Uỷ ban Kinh tế và Tài chính về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

2,3 triệu hộ kinh doanh sẽ không phải nộp thuế

Theo đó, về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, trên cơ sở nghiên cứu lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Bộ Tài chính xin điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế từ 200 triệu đồng/năm lên 500 triệu đồng/năm. Đồng thời, mức 500 triệu đồng/năm này cũng là mức được trừ trước khi nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu.

Với đề xuất mới này của Bộ Tài chính, khoảng 90% hộ kinh doanh sẽ không phải nộp thuế

Khi áp dụng mức doanh thu này, Bộ Tài chính cho biết dự kiến sẽ có khoảng 2,3 triệu hộ kinh doanh không phải nộp thuế, chiếm khoảng 90% trên tổng số 2,54 triệu hộ kinh doanh (theo số liệu tính đến tháng 10/2025).

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đề nghị bổ sung quy định đối với hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm đến 3 tỷ đồng/năm áp dụng tính thuế theo thu nhập (doanh thu - chi phí) để đảm bảo thu thuế theo đúng bản chất của thuế thu nhập cá nhân và áp dụng thuế suất 15% tương tự như thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15 đối với doanh nghiệp có doanh thu dưới 3 tỷ đồng/năm.

Theo đó, tất cả hộ, cá nhân kinh doanh đều nộp thuế theo thu nhập thực tế, nếu có thu nhập ít thì nộp ít, thậm chí nếu không có thu nhập thì không phải nộp thuế. Vì vậy, mức doanh thu không phải nộp thuế sẽ không còn nhiều tác động đến hộ, cá nhân kinh doanh phải nộp thuế. Trường hợp, hộ, cá nhân kinh doanh không xác định được chi phí thì mới nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu.

Nâng mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng lên 500 triệu đồng

Những nội dung sửa đổi lớn này thể hiện sự tiếp thu nghiêm túc, cầu thị của cơ quan soạn thảo đối với các ý kiến đóng góp của đại biểu Quốc hội, cơ quan thẩm tra.

Theo dự thảo trình Quốc hội, mức doanh thu không phải nộp thuế với 200 triệu đồng/năm, tương tự mức doanh thu được miễn thuế giá trị gia tăng quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15. Đồng thời, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 200 triệu đến 3 tỷ đồng/năm thì áp dụng thuế theo tỷ lệ trên doanh thu mà dự thảo Luật kế thừa quy định của Luật hiện hành. Cá nhân có doanh thu trên 3 tỷ đồng áp dụng thuế theo thu nhập nhân với thuế suất (tương tự như doanh nghiệp nhỏ và vừa).

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tiếp thu, giải trình các ý kiến của đại biểu Quốc hội tại phiên họp ngày 19/11.

Để đảm bảo đồng bộ về mức doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, tại dự thảo Luật này cũng sẽ sửa đổi, bổ sung khoản 25 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15 đề nâng mức doanh thu không chịu thuế của hộ, cá nhân kinh doanh từ 200 triệu đồng/năm lên 500 triệu đồng/năm.

Việc tiếp thu, chỉnh lý các quy định về thuế thu nhập cá nhân đối với hộ, cá nhân kinh doanh đảm bảo phù hợp thực tiễn (trên cơ sở số lượng hộ, cá nhân kinh doanh ngành thuế quản lý). Đồng thời, đảm bảo tính công bằng tương đối với việc thu thuế thu nhập cá nhân đối với các loại thu nhập khác - trong đó có thu nhập từ tiền lương, tiền công, giữa cá nhân kinh doanh không phải nộp với cá nhân kinh doanh phải nộp thuế, trong đó có cả thuế giá trị gia tăng - khoản mà hộ, cá nhân kinh doanh thu của người mua và nộp vào ngân sách nhà nước.

Về việc điều chỉnh doanh thu không phải nộp thuế, dự thảo Luật giao Chính phủ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh cho phù hợp với việc quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh.

Ngoài ra, riêng đối với cá nhân có hoạt động cho thuê bất động sản là hoạt động kinh doanh không thường xuyên cho thuê theo hợp đồng (trừ hoạt động kinh doanh lưu trú), để đảm bảo việc nộp thuế được đơn giản, dự thảo Luật quy định cá nhân có hoạt động cho thuê bất động sản có doanh thu năm trên 500 triệu đồng/năm thì chỉ áp dụng phương pháp tính theo tỷ lệ trên doanh thu, theo đó sẽ không phải xác định chi phí, không phải bù trừ thu nhập (nếu có hơn 1 bất động sản cho thuê), không phải quyết toán thuế năm.

Giảm thuế suất, giảm bậc thuế với thu nhập từ tiền lương, tiền công

Cũng trong báo cáo giải trình, tiếp thu, Bộ Tài chính cho biết đã tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, rà soát, điều chỉnh Biểu thuế lũy tiến từng phần (áp dụng đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công). Hướng điều chỉnh là giảm số bậc từ 7 bậc thành 5 bậc, nới rộng khoảng cách giữa các bậc và điều chỉnh lại 2 bậc thuế suất của Biểu thuế để tất cả các cá nhân đang thực hiện nộp thuế ở các bậc đều được giảm so với Biểu thuế hiện hành, khắc phục được việc tăng đột ngột giữa các bậc thuế.

Cụ thể là giảm mức thuế suất 15% (ở bậc 2) xuống 10% và thuế suất 25% (ở bậc 3) xuống 20% như sau:

Bậc thuế Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng) Khoảng cách thu nhập trong từng bậc thuế (triệu đồng) Thuế suất (%) 1 Đến 10 10 5 2 Trên 10 đến 30 20 10 3 Trên 30 đến 60 30 20 4 Trên 60 đến 100 40 30 5 Trên 100 - 35

Về mức giảm trừ gia cảnh, dự thào Luật trình Quốc hội không quy định mức giảm trừ gia cảnh cụ thể mà giao Chính phù quy định cho phù hợp với tình hình kinh te - xà hội trong từng thời kỳ.

Tiếp thu các ý kiến đóng góp, để đảm bảo đúng thẩm quyền của Quốc hội quy định nội dung cơ bản về thuế mà Hiến pháp đã quy định, Bộ Tài chính xin chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng đưa mức giảm trừ gia cảnh vào trong Luật. Đồng thời, giao Chính phủ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh này trên cơ sở biến động của giá cả, thu nhập cho phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Đối với các nội dung góp ý khác, Bộ Tài chính đã nghiêm túc nghiên cứu và có giải trình đầy đủ cùng nội dung tại Báo cáo số 987/BC-CP ngày 24/10/2025 của Chính phủ.