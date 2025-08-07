Ngày 7/8: Giá xăng trong nước chiều nay được dự báo có thể tăng mạnh phiên thứ 2 liên tiếp

Giá xăng trong nước hôm nay (7/8) được dự báo có thể tăng đến 3% so với kỳ điều hành trước đó. Cụ thể, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có thể tăng 584 đồng (3%) lên mức 19.984 đồng/lít, xăng RON 95-III có thể tăng 601 đồng (3%) lên mức 20.441 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu bán lẻ tăng - giảm không đáng kể. Theo đó, dầu diesel có thể giảm 0,5% về mức 18.965 đồng/lít, dầu hỏa có thể tăng 0,6% lên mức 18.822 đồng/lít, dầu mazut có thể tăng 1,8% lên mức 15.810 đồng/kg.

Giá xăng RON 95-III có thể tăng 601 đồng lên mức 20.441 đồng/lít. Ảnh tư liệu

Giá xăng dầu trong nước

Giá xăng dầu trong nước sáng hôm nay, ngày 7/8, được Liên Bộ Công thương - Tài chính điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh từ 15h ngày 31/7.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 122 đồng/lít, lên mức 19.401 đồng/lít; xăng RON95 tăng 131 đồng/lít, lên mức 19.840 đồng/lít.Giá dầu diesel 0.05S giảm 61 đồng/lít, xuống còn 19.068 đồng/lít; dầu hỏa tăng 86 đồng/lít, ở mức 18.714 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 154 đồng/kg, ở mức 15.533 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 24/7/2025 và kỳ điều hành ngày 31/7/2025 là: 77,408 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,592 USD/thùng, tương đương tăng 0,77%); 79,098 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,592 USD/thùng, tương đương tăng 0,75%); 88,042 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,386 USD/thùng, tương đương tăng 0,44%); 90,500 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 0,452 USD/thùng, tương đương giảm 0,50%); 417,398 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 4,932 USD/tấn, tương đương tăng 1,20%).

Giá dầu thế giới tăng khoảng 1%

Giá dầu thế giới hôm nay tăng khoảng 1% sau khi chạm mức thấp nhất trong 5 tuần ở phiên trước, nhờ Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế cao hơn với Ấn Độ vì mua dầu thô Nga, cùng với số liệu cho thấy tồn kho dầu thô Mỹ giảm mạnh hơn dự kiến trong tuần trước.

Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 68,53 USD/thùng, tăng 1,24% (tương đương tăng 0,84 USD/thùng); giá dầu WTI ở mốc 65,95 USD/thùng, tăng 1,15% (tương đương tăng 0,75 USD/thùng).

Thị trường dầu cũng được hỗ trợ từ việc tồn kho dầu thô Mỹ giảm mạnh hơn dự báo trong tuần trước. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết, các công ty năng lượng đã rút ra 3 triệu thùng dầu từ kho dự trữ trong tuần kết thúc ngày 1/8, cao hơn nhiều so với mức giảm 0,6 triệu thùng mà các nhà phân tích dự báo trong khảo sát của Reuters./.