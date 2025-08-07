Ngày 7/8: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 139.400 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay (7/8) tiếp tục tăng cao, mức tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm ở mức 101.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu ổn định, đi ngang và neo ở mức tương đối cao.

Giá cà phê trong nước hôm nay tiếp tục ổn định và tăng cao. Ảnh tư liệu

Giá cà phê trong nước giữ nhịp tăng mạnh

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk có mức 101.000 đồng/kg, giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 100.700 đồng/kg và giá cà phê hôm nay tại Gia Lai có mức giá 100.800 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London quay đầu giảm so với phiên giao dịch hôm qua, dao động 3.133 - 3.437 USD/tấn. Cụ thể, giá giao hàng tháng 9/2025 là 3.394 USD/tấn, giá giao hàng tháng 11/2025 là 3.340 USD/tấn, giá giao hàng tháng 1/2026 là 3.277 USD/tấn, giá giao tháng 3/2026 là 3.232 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York sáng ngày 7/8/2025 tiếp tục giảm sâu so với phiên giao dịch hôm qua, dao động 266.45 - 300.15 cent/lb. Cụ thể, kỳ giao hàng tháng 9/2025 là 293.40 cent/lb, kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 286.40 cent/lb, kỳ giao hàng tháng 3/2026 là 278.85 cent/lb, kỳ giao hàng tháng 5/2026 là 273.65 cent/lb.

Giá cà phê Arabica Brazil tăng - giảm đan xen so với phiên giao dịch trước đó, dao động 344.05 - 373.70 USD/tấn. Được ghi nhận như sau: Kỳ giao hàng tháng 9/2025 là 368.70 USD/tấn, kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 350.80 USD/tấn, kỳ giao hàng tháng 3/2026 là 345.20 USD/tấn và kỳ giao hàng tháng 5/2026 là 344.05 USD/tấn.

Giá tiêu ổn định

Giá tiêu hôm nay ổn định, đi ngang so với hôm qua và neo ở mức tương đối cao. Hiện giá thu mua tiêu trung bình tại các địa bàn trọng điểm 139.400 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu hôm nay ở tỉnh Gia Lai tiếp tục đi ngang với trước đó, hiện giá thu mua tiêu tại địa phương này ở mức 139.000 đồng/kg.

Giá tiêu ở TP. Hồ Chí Minh ít biến động, ổn định so với hôm qua, hiện giá tiêu được thu mua ở mức 139.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay ở Đồng Nai duy trì ổn định, ít biến động so với phiên giao dịch trước đó, hiện giá thu mua tiêu ở mức 139.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay ở Lâm Đồng cùng ổn định, không biến động, hiện thương lái thu mua tiêu ở địa phương này với mức giá 140.000 đồng/kg.

Giá tiêu ở Đắk Lắk tiếp tục duy trì xu hướng bình ổn so với phiên hôm qua, hiện giá tiêu ở địa phương này được thương lái thu mua với giá 140.000 đồng/kg.

Theo ước tính của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong tháng 7/2025 đạt khoảng 22.000 tấn, tương đương 143 triệu USD. So với tháng trước, con số này giảm 5,8% về lượng và 9,4% về kim ngạch, nhưng vẫn cao hơn 1% về lượng và 10,4% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 7 tháng đầu năm, xuất khẩu hồ tiêu đạt 145.000 tấn với giá trị 991 triệu USD, giảm 11,6% về lượng nhưng tăng tới 29,9% về kim ngạch so với cùng kỳ 2024. Động lực chính đến từ giá xuất khẩu bình quân tăng gần 47%, đạt 6.823 USD/tấn. Riêng tháng 7, giá xuất khẩu ở mức 6.502 USD/tấn, giảm 3,8% so với tháng trước nhưng vẫn cao hơn 9,2% so với tháng 7/2024.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu tiếp tục ổn định và tăng nhẹ ở Indonesia sau phiên đi ngang hôm qua.

Cụ thể, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế niêm yết giá tiêu đen Lampung của Indonesia hiện đang ở mức giá 7.112 USD/tấn; tương tự giá tiêu trắng Muntok hiện được thu mua với giá 9.942 USD/tấn.

Thị trường tiêu Malaysia duy trì ổn định, hiện giá tiêu đen ASTA của Malaysia được thu mua ở mức giá 8.900 USD/tấn và giá tiêu trắng ASTA ở mức 11.750 USD/tấn.

Giá tiêu ở Brazil ít biến động, ổn định, neo mức cao, hiện giá thu mua đạt mức 6.000 USD/tấn.

Thị trường tiêu xuất khẩu Việt Nam ít biến động, đi ngang so với phiên hôm qua. Hiện giá tiêu đen Việt Nam xuất khẩu hiện đang ở mức giá 6.240 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l ở mức giá 6.370 USD/tấn và giá tiêu trắng đang ở mức giá 8.950 USD/tấn./.