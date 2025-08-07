(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 20/2025/TT-NHNN, quy định thủ tục chấp thuận nhân sự cấp cao tại tổ chức tín dụng, với tiêu chuẩn chặt chẽ. Các cá nhân từng vi phạm nhiều quy định trong ngành ngân hàng sẽ không được xét duyệt. Thông tư có hiệu lực từ 10/8/2025.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 20/2025/TT-NHNN hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức tín dụng phi ngân hàng (Thông tư 20). Đây là bước tiến quan trọng trong việc chuẩn hóa quy trình nhân sự cấp cao, đồng thời góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực ngân hàng. Thông tư sẽ có hiệu lực từ ngày 10/8/2025.

Chuẩn hóa quy trình phê duyệt nhân sự cho “ghế nóng” ngân hàng từ ngày 10/8. Ảnh minh hoạ.

Thông tư 20 gồm 18 điều, 4 chương và kèm theo 5 phụ lục, được xây dựng trên cơ sở kế thừa phần lớn quy định còn phù hợp từ Thông tư số 22/2018/TT-NHNN, đồng thời chỉnh sửa, đơn giản hóa một số nội dung nhằm giải quyết các vướng mắc thực tế; đồng thời, cắt giảm, đơn giản hóa thành phần hồ sơ cho các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thông tư quy định chi tiết về các trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ khi đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự giữ chức danh quan trọng như: thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc)... của tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Một trong những điểm đáng chú ý tại Thông tư 20 là quy định chi tiết hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự gồm: văn bản đề nghị của tổ chức tín dụng; danh sách nhân sự; lý lịch cá nhân và phiếu lý lịch tư pháp; bản kê khai người có liên quan theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng của nhân sự dự kiến bầu; bản sao bằng cấp chuyên môn.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tài liệu chứng minh đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện đối với nhân sự dự kiến giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị tại các ngân hàng. Đối với Tổng Giám đốc (Giám đốc) chi nhánh ngân hàng nước ngoài, nội dung được quy định tại Điều 8.

Về tiêu chuẩn đạo đức và điều kiện hành nghề, Điều 6 quy định các trường hợp không được xét chấp thuận như: người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra, kiểm tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng; từng bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ngân hàng trong thời hạn 6 tháng hoặc 1 năm tùy mức độ; từng bị xử lý trách nhiệm liên quan đến các hành vi vi phạm quy định về cấp tín dụng, góp vốn, quản trị, mua bán trái phiếu doanh nghiệp... chưa khắc phục hậu quả theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Về thẩm quyền phê duyệt danh sách nhân sự, tại Điều 4 Thông tư nêu rõ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại. Cục Quản lý, giám sát các tổ chức tín dụng có thẩm quyền với các tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài thuộc đối tượng giám sát của Cục.

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực thực hiện thẩm quyền chấp thuận danh sách nhân sự của chi nhánh ngân hàng nước ngoài đóng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Điều 12 quy định rõ trách nhiệm của các tổ chức tín dụng trong việc thông báo kịp thời các thay đổi liên quan đến nhân sự đã được chấp thuận. Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày bầu, bổ nhiệm các chức danh nêu trên, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải gửi văn bản thông báo cho Ngân hàng Nhà nước kèm danh sách nhân sự chính thức.

Ngoài ra, nếu có thay đổi người đại diện theo pháp luật hoặc Tổng Giám đốc (Giám đốc), các tổ chức cũng phải cập nhật thông tin đến cơ quan đăng ký kinh doanh để điều chỉnh trong hệ thống thông tin quốc gia./.