Lãi suất tiết kiệm ngày 8/8: Các gói đặc biệt cho người gửi số tiền lớn lên gần 10%/năm

Ngày 8/8, mặt bằng lãi suất phổ thông vẫn ổn định, lãi suất ngân hàng kỳ hạn dưới 6 tháng cao nhất 4,7%/năm, nhưng các gói đặc biệt cho khách hàng gửi tiền quy mô lớn tiếp tục được duy trì ở mức rất cao, lên tới gần 10%/năm nhằm hút dòng vốn dài hạn.

Mức lãi suất ngày 8/8 cao nhất trên thị trường là 9,65%/năm tại ABBank Ảnh tư liệu

Đối với kỳ hạn dưới 6 tháng

Theo biểu lãi suất trực tuyến được các ngân hàng thương mại công bố, mức cao nhất kỳ hạn 1-2 tháng là 4,6%/năm, do Eximbank áp dụng cho tiền gửi trực tuyến vào các ngày cuối tuần.

Đối với các ngày làm việc trong tuần, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1-2 tháng cao nhất là 4,35%/năm do VCBNeo công bố.

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3-5 tháng cao nhất là 4,7%/năm, do VCBNeo, MBV và Eximbank niêm yết.

Mức 4,7%/năm đang được áp dụng tại MBV (kỳ hạn 4-5 tháng, gửi trực tuyến) và VCBNeo (kỳ hạn 5 tháng). Eximbank cũng áp dụng mức này cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 3-5 tháng vào cuối tuần, trong khi các ngày thường (thứ Hai - thứ Sáu) chỉ ở mức 4,5%/năm.

Hiện có 6 ngân hàng niêm yết từ 4%/năm cho tất cả kỳ hạn 1-5 tháng gồm: VCBNeo, Eximbank, Vikki Bank, MBV, VietBank và NCB. Trong đó, VCBNeo dẫn đầu với lãi suất 1 tháng và 2 tháng đều 4,35%/năm; 3-4 tháng là 4,55%/năm; 5 tháng là 4,7%/năm. Ngoài ra, BVBank và OCB cũng áp dụng từ 4%/năm cho kỳ hạn từ 2 tháng trở lên.

Ở nhóm thấp nhất thị trường, Vietcombank và SCB chỉ niêm yết dưới 2%/năm cho kỳ hạn 1-5 tháng. BIDV và VietinBank dưới 3%/năm, còn Agribank cao nhất 3%/năm (gửi trực tuyến kỳ hạn 3-5 tháng).

Đối với kỳ hạn 6 tháng đến 12 tháng

Lãi suất tiết kiệm cao nhất được niêm yết tại mức 5,65%/năm, áp dụng tại GPBank và Vikki Bank. Đây cũng là hai nhà băng niêm yết lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 9 và 12 tháng cao nhất.

Tại GPBank, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 9 và 12 tháng lần lượt là 5,75%/năm và 5,95%/năm.

Còn tại Vikki Bank, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 9 và 12 tháng lần lượt là 5,65%/năm và 5,95%/năm.

Kỳ hạn 12 - 13 tháng

Hiện mức cao nhất trên thị trường là 9,65%/năm tại ABBank, áp dụng cho khách hàng gửi từ 1.500 tỷ đồng, kỳ hạn 13 tháng.

PVcomBank duy trì mức 9%/năm cho kỳ hạn 12 - 13 tháng, nhưng yêu cầu số dư từ 2.000 tỷ đồng.

HDBank áp dụng 8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng và 7,7%/năm cho 12 tháng với khách hàng gửi từ 500 tỷ đồng.

Vikki Bank cộng thêm 1,8 điểm % cho khoản từ 999 tỷ đồng, đưa lãi suất kỳ hạn từ 13 tháng lên 7,5%/năm.

Bac A Bank, IVB, ACB, LPBank cũng niêm yết từ 6%/năm cho khách hàng gửi số tiền lớn, kèm điều kiện về kỳ hạn và hình thức lĩnh lãi.

Với khách hàng cá nhân gửi thông thường, nhiều ngân hàng vẫn duy trì mức 6%/năm cho các kỳ hạn dài, không yêu cầu số dư tối thiểu.

Đối với kỳ hạn 15 đến 18 tháng

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 15 và 18 tháng cao nhất đang được niêm yết bởi HDBank, lần lượt 6% và 6,1%/năm.

Trong khi đó, lãi suất tiền gửi cao nhất của kỳ hạn 24 - 36 tháng là 6%/năm do Vikki Bank niêm yết.

Cụ thể, Cake by VPBank áp dụng cho kỳ hạn 12 - 36 tháng; HDBank áp dụng cho kỳ hạn 18 tháng; BVBank với kỳ hạn từ 48 tháng (6%) và 60 tháng (6,1%); VietABank và Bac A Bank áp dụng với kỳ hạn 18-36 tháng./.