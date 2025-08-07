Giá vàng hôm nay (7/8): Vàng miếng tiếp tục tăng

Giá vàng thế giới sau 3 phiên liên tục tăng, sáng nay quay đầu giảm nhẹ. Trong nước, vàng miếng SJC vẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng từ 200.000 đến 400.000 đồng/lượng. Vàng nhẫn ổn định và neo ở môc cao.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 24 giờ qua.

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 04:55:04 sáng 07/08, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3.368,91 USD/ounce, giảm 11,34 USD/ ounce, tương đương với mức giảm 0,34% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 105,848 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.415 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 107,6 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 16 triệu đồng/lượng.

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 7/8, các thương hiệu SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 122,4 - 123,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên giá ở chiều bán ra so với rạng sáng qua.

DOJI giao dịch vàng miếng ở ngưỡng 122,2 - 123,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

Phú Quý SJC niêm yết vàng miếng ở mức 121,2 - 123,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

Giá vàng nhẫn giữ ổn định so với phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 116,8 - 119,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI và PNJ cũng đi ngang so với hôm qua, hiện giao dịch ở mức 117,5 - 120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảo Tín Minh Châu không thay đổi giá vàng nhẫn so với rạng sáng qua, hiện giao dịch ở ngưỡng 117,8 - 120,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý giao dịch bằng giá hôm qua, hiện niêm yết ở mức 116,7 - 119,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dự báo

Giá vàng đã tăng ba phiên liên tiếp nhờ dữ liệu việc làm Mỹ công bố tuần trước yếu hơn dự báo. Theo công cụ CME FedWatch, hiện giới đầu tư đánh giá khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong tháng 9 là hơn 87%, tăng so với mức 63% trước đó. Vàng thường hoạt động tốt trong thời kỳ bất ổn kinh tế và được hưởng lợi khi lãi suất thấp, do không mang lại lợi suất.

Evangelista của ActivTrades cho rằng vàng vẫn còn dư địa tăng, với mục tiêu ngắn hạn khoảng 3.400 USD, nhờ nhu cầu bền vững xuất phát từ căng thẳng thương mại, lo ngại về tăng trưởng và lạm phát, cũng như sự suy yếu kéo dài của đồng USD.

Ông David Meger - Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures nhận định: “Chúng tôi cho rằng đây chỉ là một nhịp điều chỉnh… một chút chốt lời sau đà tăng gần đây, trong bối cảnh tình hình kinh tế tạm thời yên ắng hơn và nhu cầu trú ẩn an toàn giảm nhẹ”./.