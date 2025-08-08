Loạt yếu tố thúc đẩy thị trường vàng tiếp tục tăng trưởng!

(TBTCO) - Các dòng tiền đầu tư mạnh vào vàng là yếu tố chính thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường vàng trong quý II/2025, khi môi trường địa chính trị ngày càng khó lường và đà tăng liên tục của giá vàng đã góp phần duy trì nhu cầu vàng trên thị trường.

Điểm đến của nhiều dòng tiền

Theo Báo cáo Xu hướng nhu cầu vàng quý II/2025 vừa được Hội đồng vàng thế giới (WGC) công bố, tổng nhu cầu vàng trong quý (bao gồm đầu tư trên thị trường phi tập trung - OTC) đạt 1.249 tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước trong bối cảnh giá vàng tăng cao.

Cầu vàng dự đoán sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Ảnh: Đỗ Doãn

Hoạt động đầu tư vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng vẫn là yếu tố chính thúc đẩy tổng nhu cầu, với dòng vốn chảy vào tương đương 170 tấn, trái ngược với dòng vốn chảy ra nhẹ trong quý II/2024. Các quỹ niêm yết tại châu Á đóng góp đáng kể với mức 70 tấn, ngang bằng với các quỹ tại Mỹ. Kết hợp với dòng tiền đổ vào kỷ lục trong quý I/2025, tổng nhu cầu vàng của các quỹ ETF vàng toàn cầu lên đến 397 tấn - mức cao nhất trong nửa đầu năm kể từ năm 2020.

Giá vàng cao kết hợp với những bất ổn về kinh tế và chính trị đã thúc đẩy nhu cầu đầu tư vàng tại khu vực ASEAN tăng mạnh trong quý II/2025. Việt Nam là trường hợp ngoại lệ. Việc đồng nội tệ giảm giá cùng với giá USD tăng cao đã khiến giá vàng trong nước tăng vọt lên mức kỷ lục, đã tạo ra rào cản về khả năng chi trả khiến nhu cầu vàng trong quý giảm 20%, xuống còn 9 tấn. Tuy nhiên, khi nhìn vào xu hướng dài hạn thì nhu cầu vẫn ở mức cao, và tổng giá trị vàng đầu tư tại Việt Nam thực tế đã tăng 12% tính theo giá trị đồng USD, đạt 997 triệu USD.

Các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vàng, mặc dù với tốc độ chậm hơn, nắm giữ thêm 166 tấn vàng. Mặc dù vậy, lượng mua vào của khối ngân hàng trung ương vẫn duy trì ở mức cao đáng kể do tình hình kinh tế và địa chính trị bất ổn kéo dài. Khảo sát thường niên của WGC với các ngân hàng trung ương cho thấy 95% các nhà quản lý dự trữ tin rằng lượng vàng dự trữ của các ngân hàng trung ương toàn cầu sẽ tăng trong vòng 12 tháng tới.

Ông Shaokai Fan - Giám đốc khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) kiêm Giám đốc Ngân hàng Trung ương Toàn cầu tại WGC nhận định, đầu tư vào vàng vẫn duy trì ở mức cao do nhu cầu về tài sản tích trữ an toàn và đà tăng của các dòng vốn chảy vào thị trường, trong khi đầu tư bán lẻ dự kiến sẽ giữ ổn định hoặc giảm nhẹ.

Giá vàng tăng cao khiến sức mua kim loại quý này sụt giảm. Ảnh: Đỗ Doãn

Giá vàng khó tăng mạnh

Cũng theo báo cáo của WGC, đầu tư vàng miếng và vàng xu cũng ghi nhận mức tăng trưởng khá, chủ yếu nhờ mức tăng theo năm đáng kể tại Trung Quốc và châu Âu. Tổng đầu tư vào vàng miếng và vàng xu tăng 11%, đạt 307 tấn, gồm Trung Quốc 115 tấn, trong khi các nhà đầu tư Ấn Độ tiếp tục tăng lượng vàng nắm giữ, đạt tổng cộng 46 tấn.

Theo nhận định của bà Louise Street - Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại WGC, thị trường vàng toàn cầu năm nay đã có một khởi đầu đầy biến động do căng thẳng thương mại, những thay đổi khó lường trong chính sách của Hoa Kỳ và các điểm nóng địa chính trị thường trực.

Tuy nhiên, hoạt động đầu tư mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2025 đã nhấn mạnh vai trò của vàng như một công cụ phòng ngừa rủi ro kinh tế và địa chính trị. Sự biến động liên tục của thị trường, cùng với diễn biến giá vàng ấn tượng trong những tháng gần đây, đã tạo ra động lực lớn, thu hút dòng vốn từ các nhà đầu tư trên toàn thế giới.

''Trong nửa đầu năm 2025, giá vàng đã ghi nhận mức tăng mạnh lên tới 26% tính theo đồng USD, vượt trội so với nhiều loại tài sản lớn khác. Với khởi đầu mạnh mẽ như vậy, giá vàng có khả năng sẽ dao động trong một biên độ tương đối hẹp ở nửa cuối năm 2025. Tuy nhiên, việc môi trường kinh tế vĩ mô vẫn rất khó lường có thể tiếp tục tạo thuận lợi cho đà tăng của giá vàng. Bất kỳ sự suy giảm đáng kể nào về kinh tế hoặc địa chính trị toàn cầu đều có thể làm tăng sức hấp dẫn của vàng như một tài sản tích trữ an toàn, từ đó đẩy giá vàng lên cao hơn nữa'' – bà Louise Street cho biết.