(TBTCO) - Hội Doanh nghiệp Khu vực Tây Sài Gòn đặt mục tiêu kết nối 400 doanh nghiệp, tổ chức 25 chương trình xúc tiến thương mại và hỗ trợ SMEs chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tận dụng cơ hội từ mô hình chính quyền 2 cấp để mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh chuyển đổi sang mô hình chính quyền 2 cấp, Hội Doanh nghiệp Khu vực Tây Sài Gòn trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh (HUBA) được ra mắt tại Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, như một động lực kinh tế mới, thúc đẩy hợp tác và mở rộng thị trường cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs).

Doanh nghiệp thúc đẩy hợp tác, mở rộng thị trường trong kỷ nguyên chính quyền 2 cấp. Ảnh minh hoạ

Được thành lập trên cơ sở hợp nhất các hội doanh nghiệp từ Quận Bình Tân, Quận 7, Quận 8 và huyện Bình Chánh, hội đặt mục tiêu phát triển 400 hội viên và tổ chức 25 hội thảo, tọa đàm xúc tiến thương mại trong nhiệm kỳ 2025–2030, cùng với đó là hỗ trợ chuyển đổi số và xanh để đáp ứng xu hướng kinh tế bền vững.

Ông Nguyễn Minh Tâm - Phó Chủ tịch Hội doanh nghiệp khu vực Tây Sài Gòn, nhấn mạnh vai trò của Ban Xúc tiến Thương mại trong việc kết nối thị trường trong nước và quốc tế, cũng như liên kết TP. Hồ Chí Minh với các địa phương. “Chúng tôi tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại đa ngành, tạo chuỗi cung ứng bền vững để doanh nghiệp tiếp cận khách hàng tiềm năng” - ông Tâm chia sẻ.

Ông Tâm cho rằng, mô hình chính quyền 2 cấp giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí vận chuyển và tiếp cận thị trường nhanh hơn, tạo cơ hội mở rộng mạng lưới kinh doanh, đặc biệt cho SMEs.

Hội cũng cam kết trở thành cầu nối hiệu quả giữa SMEs và chính quyền. SMEs thường gặp các vấn đề cục bộ nhưng thiết yếu.

"Chúng tôi ghi nhận ý kiến, phân tích và kiến nghị lên TP. Hồ Chí Minh, thậm chí đến VCCI hoặc cấp trung ương để xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch. Hội hợp tác với Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam tổ chức Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2025, tạo cơ hội để doanh nghiệp phản biện chính sách trực tiếp với Chính phủ, đảm bảo quyền lợi và thúc đẩy phát triển" - ông Tâm chia sẻ.

Về chuyển đổi số và xanh, hội hỗ trợ SMEs tối ưu hóa quy trình và sản xuất sạch. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã áp dụng chuyển đổi số và xanh để tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường. Ban Chuyên môn sẽ kết nối với chuyên gia công nghệ, hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp công nghệ. Các chương trình cụ thể sẽ được xây dựng dựa trên nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Với chiến lược tập trung vào hợp tác, kết nối và chuyển đổi, Hội Doanh nghiệp Khu vực Tây Sài Gòn đang góp phần xây dựng một hệ sinh thái kinh doanh năng động, giúp SMEs tận dụng cơ hội từ chính quyền 2 cấp để nâng cao năng lực cạnh tranh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế khu vực Tây Nam TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2025–2030.