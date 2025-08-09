Ngày 9/8: Giá cao su ổn định tại thị trường trong nước

Giá cao su ổn định ở thị trường trong nước phiên giao dịch ngày 9/8, hiện giá mủ nước phổ biến quanh 385 - 420 đồng/TSC, mủ tạp 14.000 - 16.500 đồng/kg. Trên thị trường thế giới, giá biến động trái chiều.

Giá thu mua mủ nước ngày 9/8 ở mức 385 đồng/độ TSC/kg. Ảnh tư liệu

Thị trường trong nước

Tại Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước bình ổn ở mức 385 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 12.300 đồng/kg, mủ nguyên liệu ghi nhận 15.300 – 16.500 đồng/kg.

Tương tự, Công ty MangYang báo giá thu mua mủ nước khoảng 392 – 396 đồng/TSC (loại 2-loại 1), mủ đông tạp khoảng 352 – 401 đồng/DRC (loại 2-loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 409 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 399 đồng/TSC/kg, còn giá mủ tạp (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Thị trường thế giới

Trong phiên trực tuyến sáng nay, giá cao su RSS3 trên sàn Tocom Nhật Bản tiếp tục biến động không đồng nhất tại các kỳ hạn giao hàng. Cụ thể, kỳ giao hàng tháng 9/2025 giảm 3.30 yên/kg (- 1,02%), hiện ở mức 324.50 yên/kg; kỳ giao hàng tháng 10/2025 tăng nhẹ 0.90 yên/kg (+ 0,28%), ở mức 319.40 yên/kg; kỳ giao hàng tháng 11/2025 không đổi, hiện ở mức 317.50 yên/kg; kỳ hạn giao hàng tháng 12/2025 tăng nhẹ 0.30 yên/kg (+ 0,09%), xuống mức 317.80 yên/kg…

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 8 trên Sàn Thượng Hải (SHFE) giảm 0,7% (95 nhân dân tệ) về mức 14.365 nhân dân tệ/tấn.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 8 giảm 0,9% (0,63 baht) về mức 70,89 baht/kg.