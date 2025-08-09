(TBTCO) - 7 tháng của năm 2025, cơ quan hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 10.351 vụ; trị giá hàng hoá vi phạm ước tính khoảng 15.095 tỷ đồng. Cơ quan hải quan khởi tố 10 vụ, chuyển cơ quan khác khởi tố 68 vụ án.

Cục Hải quan cho biết, tình trạng hàng nhập lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới vẫn diễn biến phức tạp; trong nội địa, tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ vẫn hoạt động công khai ở nhiều nơi, gia tăng trên môi trường thương mại điện tử với quy mô lớn, thời gian dài, nhất là với nhóm hàng ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, như thực phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng…

7 tháng 2025: Phát hiện, bắt giữ, xử lý 10.351 vụ vi phạm về hải quan. Ảnh: TL

Tình trạng lợi dụng điều kiện thuận lợi trong hoạt động xuất nhập khẩu để buôn lậu, gian lận thương mại vẫn tiếp diễn trên các tuyến, địa bàn tập trung ở tuyến đường biển và đường bộ.

Thống kê, từ ngày 15/6 - 14/7/2025, cơ quan hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý là 1.790 tăng 194 vụ, tương đương 11,7%) so với cùng kỳ năm trước; trị giá hàng hoá vi phạm ước tính 1.481 tỷ đồng. Thu nộp ngân sách nhà nước 76,53 tỷ đồng từ xử lý vi phạm. Cơ quan hải quan khởi tố 2 vụ, chuyển cơ quan khác khởi tố 14 vụ (tăng 16,7%) so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, trên tuyến đường bộ, trong tháng 7/2025 đã phát hiện, đấu tranh bắt giữ 669 vụ/1.790 vụ, chiếm 37% số vụ phát hiện, bắt giữ và xử lý; tập trung tại các tuyến biên giới Việt - Trung và Việt - Campuchia.

Trên tuyến biển, vi phạm chủ yếu là hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép mặt hàng dầu diesel, than cám, mỹ phẩm, thực phẩm diễn ra tại một số khu vực vùng biển Đông Bắc, miền Trung.

Các đối tượng lợi dụng địa hình phức tạp và dài, vùng nước rộng lớn, thời gian cao điểm để vận chuyển trái phép hàng hoá các mặt hàng như thực phẩm đông lạnh, thủy sản, con giống, gia cầm, than, xăng dầu, mỹ phẩm... điển hình là các vụ việc phát hiện, bắt giữ liên quan đến các lô hàng xuất khẩu (tỏi, mỏ hàn điện, ghế gấp) có dấu hiệu giả mạo xuất xứ Việt Nam để xuất khẩu đi Mỹ.

Với kết quả nêu trên, luỹ kế từ ngày 15/12/2024 - 14/7/2025, cơ quan hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 10.351 vụ; trị giá hàng hoá vi phạm ước tính khoảng 15.095 tỷ đông. Số thu ngân sách nhà nước đạt khoảng: 537,88 tỷ đồng. Hải quan khởi tố 10 vụ, chuyển cơ quan khác khởi tố 68 vụ án.