Xây dựng bộ số phong thủy cho từng loại xổ số, nam doanh nhân tại Ninh Bình trúng Jackpot Power 6/55 hơn 91 tỷ đồng

12:05 | 29/04/2026
(TBTCO) - Ngày 28 tháng 4 năm 2026, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức trao giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ quay số mở thưởng (QSMT) số 01333 cho ông Đ.T, người chơi hiện đang sinh sống và kinh doanh tại tỉnh Ninh Bình, với giá trị trúng thưởng 91.889.389.200 đồng. Buổi lễ trao thưởng được tường thuật trực tiếp trên fanpage Vietlott. Tại buổi lễ, ông Đ.T đã trao tặng 1 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua quỹ Tâm Tài Việt.
Ngày 28/4/2026, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam đã tổ chức trao giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ QSMT số 01333 cho ông Đ.T, hiện đang sinh sống và kinh doanh tự do tại tỉnh Ninh Bình. Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định tấm vé trúng thưởng Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ QSMT số 01333 thuộc về ông Đ.T - thuê bao Mobifone đã mua tấm vé may mắn trên kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng hỗ trợ mua vé Vietlott SMS). Theo quy định, giá trị giải thưởng là 91.889.389.200 đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân).

Ông Đ.T nhận giải Jackpot 1 Power 6/55 với giá trị hơn 91 tỷ đồng
Tấm vé may mắn trúng thưởng Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 với giá trị hơn 91 tỷ đồng

Ông Đ.T cho biết ông đã tham gia dự thưởng các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott từ những ngày đầu ra mắt tại Việt Nam, sản phẩm đầu tiên ông trải nghiệm là Mega 6/45.

Trong suốt quá trình tham gia, ông duy trì thói quen mua vé đều đặn mỗi ngày, trung bình khoảng 5 vé/ngày như một hình thức giải trí quen thuộc. Các sản phẩm ông thường lựa chọn gồm Power 6/55, Mega 6/45 và Lotto 5/35 – những sản phẩm có giá trị giải thưởng lớn và cách chơi đơn giản. Ông chia sẻ: Những ngày đầu tham gia chơi xổ số Vietlott, vợ con có hỏi vì chưa biết đến loại hình xổ số này. Tôi cũng giải thích đây là loại hình xổ số hợp pháp của Nhà nước, chơi xổ số là một thú vui giải trí lành mạnh, cũng như đóng góp cho ngân sách địa phương. Sau khi được giải thích thì vợ con cũng ủng hộ thú vui này của tôi.”

Chia sẻ về cách chọn số, ông cho biết với mỗi sản phẩm, ông đều tự xây dựng cho mình các bộ số phong thủy và duy trì mua các dãy số này trong thời gian dài. Theo ông, đây là những con số mang lại may mắn cho bản thân và gia đình, đồng thời tạo thành thói quen khi tham gia dự thưởng. Ông cũng chia sẻ thêm rằng, bên cạnh yếu tố giải trí, việc mua vé Vietlott còn là một cách để đóng góp vào ngân sách nhà nước và xã hội.

Chia sẻ về thời điểm biết tin trúng thưởng, ông Đ.T cho biết khi đó ông đang chuẩn bị bữa tối thì nhận được thông báo trúng thưởng. Ban đầu, ông cảm thấy bất ngờ và chưa tin đây là sự thật.

Ông đã trao tặng 1.000.000.000 đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội

Ngay sau đó, ông đã chia sẻ thông tin với vợ. Cả hai vợ chồng ông đều cần thêm thời gian để kiểm tra lại và xác nhận thông tin. Chỉ sau khi đối chiếu kỹ, ông chị mới tin rằng mình đã trở thành chủ nhân của giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 với giá trị hơn 91 tỷ đồng.

Sau khi nhận thưởng, ông Đ.T cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào hoạt động kinh doanh, đồng thời sử dụng một phần tiền thưởng để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn và dành dụm cho cuộc sống lâu dài trong tương lai.

Với tinh thần trách nhiệm xã hội, ông đã trao tặng 1.000.000.000 đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.

Theo quy định, ông Đ.T có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân với số tiền hơn 9,1 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) vào ngân sách tỉnh Ninh Bình – địa phương đăng ký tham gia dự thưởng và khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Quy trình QSMT của Vietlott hoàn toàn công khai minh bạch và được giám sát chặt chẽ bởi Hội đồng giám sát xổ số và được tường thuật trực tiếp trên:

- Kênh truyền hình TodayTV-SCTV2

- Fanpage chính thức của Vietlott tại www.facebook.com/vietlott.vn

- Website chính thức của Vietlott tại http://www.vietlott.vn/

(TBTCO) - Ngày 28/4/2026, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Âu Anh Tuấn tiếp và làm việc với ông Choi Jae Young - Cục trưởng Cục Hải quan và Thuế (Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc), tập trung trao đổi kinh nghiệm quản lý hàng hóa thương mại điện tử xuyên biên giới và phối hợp phòng, chống buôn lậu ma túy.
(TBTCO) - Việc sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường 2020 đang được đặt trong bài toán lớn hơn: vừa tháo gỡ rào cản thể chế, thúc đẩy tăng trưởng, vừa bảo đảm kiểm soát môi trường hiệu quả. Cách tiếp cận mới, từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, cùng với số hóa và công cụ kinh tế sẽ tạo bước chuyển thực chất trong quản lý môi trường.
(TBTCO) - Việt Nam cần nguồn lực rất lớn cho các mục tiêu môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, nhưng khả năng huy động vẫn còn hạn chế. Các công cụ như tín dụng xanh, trái phiếu xanh hay ưu đãi môi trường đã được thiết lập, song chưa đủ “độ thấm” để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, đòi hỏi tiếp tục hoàn thiện cơ chế và nâng cao năng lực thực thi.
(TBTCO) - Kế hoạch lợi nhuận năm 2026 giảm 17% so với năm trước. Tuy nhiên, hội đồng quản trị dự kiến sẽ xem xét điều chỉnh kế hoạch kinh doanh vào cuối quý II hoặc quý III/2026, theo hướng tốt hơn.
(TBTCO) - Việc thay đổi phương pháp hạch toán kế toán có thể tạo ra chênh lệch mang tính kỹ thuật trong kết quả kinh doanh của một số doanh nghiệp ở giai đoạn đầu áp dụng, song sẽ phản ánh đúng hơn bản chất hoạt động kinh doanh. Điều này cũng đòi hỏi doanh nghiệp phải tăng tính minh bạch và nâng cao trách nhiệm giải trình, từ đó nâng cao uy tín và năng lực cạnh tranh.
(TBTCO) - Trước kỳ nghỉ kéo dài Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 01/5 năm 2026, Cục Hải quan ban hành công điện hỏa tốc yêu cầu toàn ngành duy trì trực 24/7, bảo đảm thông quan thông suốt, không để ùn tắc hàng hóa, đồng thời tăng cường chống buôn lậu, siết kỷ luật công vụ.
(TBTCO) - Ngày 24/4/2026, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà (Mã CK: SHI) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, thông qua các nội dung liên quan đến kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 với mục tiêu doanh thu đạt 13.000 tỷ đồng.
(TBTCO) - Diễn đàn “Kết nối FDI - FDI Connect 2026” do VCCI phối hợp với UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức đã mở ra không gian đối thoại thực chất giữa doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp trong nước và cơ quan quản lý, qua đó nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết: nâng cao năng lực nội sinh, tăng liên kết để Việt Nam vươn lên chuỗi giá trị cao hơn.
