SCIC thực hiện nhiều hoạt động an sinh thiết thực, ý nghĩa

(TBTCO) - Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Lá lành đùm lá rách”, Công đoàn SCIC đã vận động cán bộ, đoàn viên tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt… phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức các đợt khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện SCIC trao tặng tài trợ tại trường THCS Y Ngông Niê Kđăm - tỉnh Đắk Lắk, hưởng ứng Tháng Thanh niên hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Tổng số kinh phí an sinh xã hội công đoàn đã phối hợp với chính quyền và đoàn thanh niên triển khai trong nhiệm kỳ đạt 217,9 tỷ đồng. Trong đó, SCIC thực hiện hỗ trợ các đợt khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 3.400 lượt người dân; hàng năm tổ chức các đợt quyên góp, ủng hộ quỹ xã hội Công đoàn Bộ Tài chính, ủng hộ người dân bị thiên tai, lũ lụt, với tổng số tiền hơn 450 triệu đồng.

Đồng thời, SCIC tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên và tặng quà các thương binh, bệnh binh đang điều dưỡng tại các trung tâm điều dưỡng thương binh tại Hà Nam, Bắc Ninh, Thái Bình; phối hợp với đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động về nguồn tại Quảng Bình, Quảng Trị, Sơn La, Hà Giang... nhân dịp Ngày Thương binh liệt sỹ hàng năm.

Đặc biệt, trong thời gian xảy ra đại dịch Covid-19, SCIC đã hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ Quỹ Vắc-xin phòng chống dịch Covid -19”, tham gia ủng hộ 200 tỷ đồng vào Quỹ Vắc-xin phòng chống Covid-19; tài trợ 10 tỷ đồng cho hoạt động phòng chống Covid-19 TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, 100 triệu đồng cho công tác phòng chống Covid thông qua Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương; người lao động ủng hộ quỹ xã hội của Công đoàn Bộ Tài chính gần 68 triệu đồng; kêu gọi cộng đồng các doanh nghiệp có vốn đầu tư của SCIC cùng đóng góp kinh phí ủng hộ Chính phủ mua vắc-xin với số tiền hơn 15 tỷ đồng...

Cùng với đó, trong nhiệm kỳ 2017-2023, Công đoàn SCIC đã đẩy mạnh triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực, ý nghĩa khác như: tặng học bổng cho sinh viên có kết quả học tập xuất sắc; tặng học bổng cho các học sinh nghèo học giỏi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các địa phương khó khăn; tặng quà cho gia đình chính sách, người có công, người nghèo; thăm, tặng quà các thương binh, gia đình liệt sỹ; thực hiện chương trình tình nguyện mùa đông hàng năm ở một số vùng đồng bào khó khăn; chung tay cùng cộng đồng chống dịch Covid-19 với nhiều địa phương; tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện; hưởng hứng và quyên góp ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, các hoạt động an sinh xã hội do Công đoàn Bộ Tài chính phát động…