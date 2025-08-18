(TBTCO) - Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ngành tổ chức thực hiện nhiều hoạt động có hiệu quả, góp phần giúp hội viên phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững.

Cụ thể, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lạng Sơn quan tâm triển khai xây dựng mô hình tổ phụ nữ liên kết, tạo sự liên kết gắn bó hỗ trợ nhau, như: hỗ trợ phụ nữ vay vốn, dạy nghề, giới thiệu việc làm, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, giúp nhau trong đời sống, phát triển sản xuất...

Hội Phụ nữ Lạng Sơn giúp hội viên phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững. Ảnh: TL

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lạng Sơn đã ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giao nhiệm vụ cho các cấp hội tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, dự án giảm nghèo đến các tầng lớp hội viên, phụ nữ, người nghèo và đối tượng thụ hưởng. Trong đó, tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, từng bước xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước để thoát nghèo; tuyên truyền phổ biến rộng rãi các mô hình kinh tế hiệu quả, các gương điển hình tiên tiến trong thực hiện giảm nghèo...

Để giúp chị em có vốn đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các hội viên về các chương trình cho vay ưu đãi đến các hội viên, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo do phụ nữ làm chủ để có giải pháp hỗ trợ về vốn vay phù hợp, với phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Để nguồn vốn vay phát huy hiệu quả, hằng năm, các cấp Hội phụ nữ còn phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức dạy nghề, tập huấn khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt cho hội viên. Từ năm 2021 đến nay, các cấp hội phối hợp tổ chức trên 300 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật, dạy nghề cho hơn 12.000 lượt hội viên tham gia, giúp chị em có thêm kiến thức, kinh nghiệm sản xuất, góp phần phát huy hiệu quả nguồn vốn.

Nhờ công tác tuyên truyền hiệu quả, nhận thức của hội viên được nâng lên, nhiều hội viên mạnh dạn vay vốn để phát triển kinh tế, đầu tư, xây dựng các mô hình như: trồng, chăm sóc rừng, cây ăn quả; chăn nuôi gia súc, gia cầm; kinh doanh dịch vụ…

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị - từ cấp ủy, chính quyền đến các tổ chức chính trị – xã hội, không ít gia đình đã vươn lên làm giàu. Từ những đồng vốn đầu tiên đó đã mở ra cho họ một hướng đi mới, góp phần phát triển nông thôn bền vững ở Lạng Sơn.