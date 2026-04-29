Thị trường

Vietjet khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Shizuoka, dễ dàng bay thẳng đến quê hương núi Phú Sĩ

12:02 | 29/04/2026
(TBTCO) - Ngày 29/4/2026, Sân bay Shizuoka, Nhật Bản đã rộn ràng chào đón chuyến bay đầu tiên giữa Shizuoka với Hà Nội của Vietjet, đường bay thẳng đầu tiên kết nối hai địa phương, hai điểm đến nổi bật Việt Nam - Nhật Bản.
aa

Thống đốc tỉnh Shizuoka Suzuki Yasutomo, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền quyền nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu và lãnh đạo sân bay Shizuoka, đã cùng lãnh đạo Vietjet chúc mừng đường bay mới và chào đón những hành khách đầu tiên trên hành trình bay cùng Vietjet.

Vietjet khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Shizuoka, Nhật Bản.

Chào đón đường bay mới, Vietjet mang đến loạt ưu đãi hấp dẫn cho hành khách trên các chặng bay Nhật Bản. Từ 00h00 đến 23h00 trong ba ngày 5/5 đến ngày 7/5/2026, khách hàng đặt vé trên website www.vietjetair.com hoặc ứng dụng di động Vietjet Air sẽ được giảm 30% cho 10 triệu vé hạng Deluxe, áp dụng cho hành trình khởi hành từ 5/5 đến 31/8/2026 (GMT+7).

Song song đó, hơn 1 triệu vé hạng Eco được giảm giá 100% khi nhập mã SALE55, tặng kèm 20kg hành lý ký gửi, áp dụng cho hành trình từ 5/9/2026 đến 31/3/2027.

Du khách checkin khi tham gia chuyến bay Hà Nội - Shizuoka.

Đường bay mới tiếp tục khẳng định bước phát triển mạnh mẽ của Vietjet tại thị trường Nhật Bản, với tần suất khai thác ba chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và Chủ nhật. Chuyến bay từ Hà Nội khởi hành lúc 2h40 và hạ cánh tại Shizuoka lúc 09h30 (giờ địa phương). Ở chiều ngược lại, chuyến bay rời Shizuoka lúc 10h30 và đến Hà Nội lúc 14h00 cùng ngày.

Shizuoka, Nhật Bản là điểm đến nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên thanh bình, nơi sở hữu tầm nhìn tuyệt đẹp hướng ra núi Phú Sĩ nổi tiếng với matcha trứ danh, biển đẹp, hải sản tươi ngon và không gian nghỉ dưỡng thanh bình đậm chất Nhật Bản. Trong khi đó, Hà Nội là trung tâm chính trị, văn hóa và du lịch lớn của Việt Nam với sức hút riêng biệt. Đường bay mới Hà Nội - Shizuoka góp phần tăng cường kết nối giữa hai quốc gia, đồng thời nâng tổng số đường bay giữa Việt Nam và Nhật Bản của Vietjet lên 11 đường bay./.

Vietjet không ngừng mở rộng mạng bay quốc tế, mang tới cơ hội di chuyển thuận tiện giữa các quốc gia, trở thành cầu nối phát triển, cầu nối văn hoá, giao thương toàn cầu. Vietjet, Bay là Thích ngay!
Hải Băng
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (29/4) biến động mạnh khi giá dầu tăng vọt. Cụ thể, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 86 đồng/lượng (mua vào) và 88 đồng/lượng (bán ra) so với sáng hôm qua. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 4,47% so với tuần trước.
Giá heo hơi hôm nay (29/4) tiếp tục ổn định trên cả nước khi không biến động tại bất kỳ khu vực nào. Hiện thương lái cả nước đang giao dịch heo hơi ở mức 64.000 - 69.000 đồng/kg.
Giá lúa gạo hôm nay (29/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động; gạo xuất khẩu trong nước vững giá. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo thơm 5% tấm và Jasmine đã có sự điều chỉnh tích cực trong thời gian gần đây, nhờ nhu cầu nhập khẩu tăng cao và nguồn cung từ vụ Đông Xuân đang dần thu hẹp.
Giá cao su thế giới hôm nay (29/4) biến động do áp lực chi phí năng lượng và đứt gãy chuỗi cung ứng đang chi phối thị trường toàn cầu. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tại Thái Lan và Trung Quốc đi ngang, trong khi tại Nhật Bản và Singapore giảm.
Giá bạc hôm nay (28/4) diễn biến khá trầm lắng khi thị trường trong nước giảm nhẹ, còn giá bạc thế giới duy trì quanh ngưỡng 75 USD/ounce. Trong bối cảnh nhiều yếu tố vĩ mô chưa rõ ràng, giới đầu tư vẫn giữ tâm lý thận trọng, khiến kim loại quý này chưa thể bứt phá.
(TBTCO) - Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá nhằm kiểm soát lạm phát và ổn định thị trường các mặt hàng thiết yếu, trong đó có vật liệu xây dựng.
Giá cao su kỳ hạn ở Nhật Bản, Trung Quốc và Singapore hôm nay (28/4) đồng loạt giảm khi nhu cầu tiêu thụ trước dịp nghỉ Lễ yếu dần. Tuy nhiên, thị trường dự báo xu hướng giảm giá chưa chắc chắn và không kéo dài khi giá cao su thành phẩm vẫn tăng mạnh.
Giá lúa gạo hôm nay (28/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, hoạt động mua bán diễn ra chậm. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau.
