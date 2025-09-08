Gia Lai tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm khu vực phía Tây

(TBTCO) - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn khẳng định quyết tâm tháo gỡ vướng mắc cho các dự án phía Tây, đồng hành cùng doanh nghiệp theo phương châm “5 cùng”, hướng tới phát triển kinh tế - xã hội bền vững, tạo nền tảng để Gia Lai trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn.

Hiện nay, các dự án trọng điểm khu vực khu vực phía Tây đang đối mặt với nhiều khó khăn. Các vấn đề được ưu tiên giải quyết bao gồm thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, chuyển đổi công năng dự án, xử lý đất đai và quy hoạch chi tiết - những trở ngại đang kìm hãm tiến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Với tinh thần “nghĩ lớn, làm lớn; bàn làm chứ không bàn lùi”, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cam kết sẽ thành lập bộ phận thường trực hỗ trợ doanh nghiệp, giải quyết nhanh chóng các vướng mắc theo nguyên tắc “vướng đâu gỡ đó”. Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý, hoàn thiện báo cáo trước ngày 15/9/2025.

Theo ông Tuấn, hiện nay, dư địa của các xã, phường còn rất nhiều trong thu hút các dự án đầu tư. Vì vậy, các ngành, địa phương cần rà soát lại quy hoạch quanh khu vực TP. Pleiku (cũ), cần làm bài bản theo từng giai đoạn, tạo điều kiện để doanh nghiệp triển khai dự án thương mại-dịch vụ; đồng thời, cần có phương án tốt nhất khi gỡ vướng các vấn đề liên quan đến đất đai, xây dựng.

Các nhà đầu tư cũng nhanh chóng hoàn thiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, sớm hoàn chỉnh công tác đầu tư hạ tầng, sau đó mới triển khai các bước tiếp theo.

Tỉnh Gia Lai đẩy nhanh tháo gỡ khó khăn các dự án phía Tây. Ảnh: Lạc Nguyên

Tỉnh sẵn sàng đầu tư hạ tầng giao thông, logistics, kết nối sân bay và cảng biển để tạo điều kiện tối ưu cho hoạt động sản xuất - kinh doanh. Chủ tịch Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh kỷ luật công vụ: “Cán bộ phải phục vụ doanh nghiệp với thái độ tốt nhất, không được nhũng nhiễu hay gây khó khăn. Nếu có phản ánh từ doanh nghiệp hoặc người dân, cán bộ liên quan sẽ bị xử lý nghiêm”. Cam kết này nhằm xây dựng chính quyền liêm chính, minh bạch, củng cố niềm tin của nhà đầu tư, hướng tới mục tiêu chiến lược giai đoạn 2025-2030.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, đã đề xuất thì phải làm đến nơi đến chốn. Thành công bền vững chỉ đến khi doanh nghiệp đặt lợi ích chung lên trên lợi nhuận cá nhân.

Đồng thời, ông Tuấn kêu gọi doanh nghiệp thay đổi tư duy, từ bỏ lối “xin cho”, chủ động đánh giá năng lực và đề xuất dự án khả thi, hướng tới lợi ích cộng đồng. Doanh nghiệp được khuyến khích kiến nghị điều chỉnh chính sách bất cập, nhưng phải dựa trên cơ sở pháp luật và vì lợi ích xã hội, tạo sự đồng hành thực sự giữa nhà nước và tư nhân.

Khu vực phía Tây, nơi tập trung các dự án nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ, được định hướng phát triển với ba trọng tâm: đầu tư chế biến sâu để gia tăng giá trị sản phẩm và nguồn thu ngân sách; tạo việc làm ổn định ở vùng biên giới để đảm bảo an ninh chính trị; quy hoạch bài bản các dự án thương mại - dịch vụ quanh phường Pleiku và vùng phụ cận. Riêng với đất rừng nghèo kiệt và dự án trồng cao su, tỉnh đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường để chuyển đổi sang đất nông nghiệp phù hợp, đảm bảo hiệu quả kinh tế và bền vững môi trường./.